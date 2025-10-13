وصف بالتاريخي... شركة نفط الكويت تكتشف حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/وصف-بالتاريخي-شركة-نفط-الكويت-تكتشف-حقلا-بحريا-جديدا-للغاز-الطبيعي-1105966842.html
وصف بالتاريخي... شركة نفط الكويت تكتشف حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي
وصف بالتاريخي... شركة نفط الكويت تكتشف حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الإثنين، اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم "جزة"، مبينة أن نتائج الاختبارات الأولية له أظهرت أن طاقته الإنتاجية ستتجاوز 29... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T15:55+0000
2025-10-13T15:55+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
حقول نفطية
طاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg
وأشارت الشركة إلى أن "اكتشاف الحقل سجل أعلى معدل إنتاج لبئر عمودي من طبقة المناقيش في تاريخ الكويت وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد".وبينت أن نتائج الاختبارات الأولية للبئر "جزة-1" أظهرت إنتاجا استثنائيا تجاوز 29 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز وأكثر من 5000 برميل يوميا من المكثفات مع تميز المكمن بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وخلوه من غاز كبريتيد الهيدروجين والمياه المصاحبة ما يجعله من الاكتشافات النادرة بيئيا وتقنيا.وأكدت الشركة أن "هذه الأرقام أولية مع إمكانية زيادتها عبر التوسع في عمليات الاستكشاف في مكامن أخرى ضمن الحقل".ويعد هذا الاكتشاف، هو الثالث في المنطقة البحرية التي بدأت الكويت، التنقيب فيها في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل، وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف 2022.وكان الكشف الأول في 2024، في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.
https://sarabic.ae/20250826/وزير-البترول-المصري-العمل-جار-لحفر-آبار-جديدة-في-حقل-ظهر-للغاز-الطبيعي-1104132794.html
https://sarabic.ae/20251006/الجزائر-تعلن-خطة-استثمارية-بقيمة-60-مليار-دولار-لتطوير-قطاع-النفط-والغاز-1105699746.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7779c60ac5a6fa90c76d57f84714ad49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, حقول نفطية, طاقة
الكويت, أخبار الكويت اليوم, حقول نفطية, طاقة

وصف بالتاريخي... شركة نفط الكويت تكتشف حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي

15:55 GMT 13.10.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الإثنين، اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم "جزة"، مبينة أن نتائج الاختبارات الأولية له أظهرت أن طاقته الإنتاجية ستتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، وأكثر من خمسة آلاف برميل يوميا من المكثفات.
وأشارت الشركة إلى أن "اكتشاف الحقل سجل أعلى معدل إنتاج لبئر عمودي من طبقة المناقيش في تاريخ الكويت وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد".
وقالت الشركة: "إن هذا الاكتشاف يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المتتالية في الاستكشاف البحري والتي شملت سابقا اكتشاف حقل النوخذة في يوليو 2024 وحقل الجليعة في يناير 2025 مما يعكس التقدم النوعي في عمليات التنقيب البحرية"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
‌‏وزير البترول المصري: العمل جار لحفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي
26 أغسطس, 07:06 GMT
وبينت أن نتائج الاختبارات الأولية للبئر "جزة-1" أظهرت إنتاجا استثنائيا تجاوز 29 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز وأكثر من 5000 برميل يوميا من المكثفات مع تميز المكمن بانخفاض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وخلوه من غاز كبريتيد الهيدروجين والمياه المصاحبة ما يجعله من الاكتشافات النادرة بيئيا وتقنيا.
وذكرت أن المساحة الأولية للحقل تقدر بنحو 40 كيلومترا مربعا فيما تشير التقديرات إلى وجود نحو 1 تريليون قدم مكعب من الغاز وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات أي ما يعادل حوالي 350 مليون برميل نفط مكافئ.
وأكدت الشركة أن "هذه الأرقام أولية مع إمكانية زيادتها عبر التوسع في عمليات الاستكشاف في مكامن أخرى ضمن الحقل".
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الجزائر تعلن خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والغاز
6 أكتوبر, 19:49 GMT
ويعد هذا الاكتشاف، هو الثالث في المنطقة البحرية التي بدأت الكويت، التنقيب فيها في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل، وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف 2022.
وأعلنت شركة نفط الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي، اكتشافا تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه.
وكان الكشف الأول في 2024، في حقل النوخذة البحري شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала