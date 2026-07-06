https://sarabic.ae/20260706/من-الخليج-إلى-أفريقيا-وآسيا-أكبر-صفقات-الحفر-العربية-لعام-2026-1114982219.html
من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026
من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026
سبوتنيك عربي
أبرمت بعض الدول العربية في النصف الأول من عام 2026، 7 صفقات حفر واستكشاف نفطي ضخمة تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، شملت تمديد عقود وحفر آبار غاز واستحواذات... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T08:08+0000
2026-07-06T08:08+0000
2026-07-06T08:08+0000
اقتصاد
العالم
العالم العربي
صفقات
حفر
نفط خام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094666108_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_59accd33475b9270f14b9928eafa4b16.jpg
وشملت الصفقات التي أبرمت خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، طيفًا واسعًا من الأنشطة، من الحفر البري والبحري إلى الاستحواذات الإستراتيجية، مرورًا بتمديد العقود القائمة وإطلاق برامج استكشاف جديدة، في مؤشر جليّ على أن الدول العربية مضت قُدمًا في إنفاقها على قطاع الاستكشاف والحفر النفطي.واشتملت قائمة أكبر صفقات الحفر العربية في النصف الأول 2026 على التالي:"أديس" السعودية تفوز بعقد تطوير حقل "ماكو" الغازي في إندونيسيا اختتمت السعودية صفقات الحفر العربية في النصف الأول من عام 2026، بفوز منصة حفر بحرية تابعة لشركة "أديس"، بعقد لتنفيذ أعمال تطوير حقل "ماكو" الغازي قبالة السواحل الإندونيسية.وينص العقد على نشر منصة "أدمارين 502" لحفر 6 آبار تطويرية وتركيب إطار دعم الموصل، في حقل يُقدَّر احتياطيه بنحو 413 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وذلك بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.العراق يحفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشماليةشهد العراق في يونيو/ حزيران 2026، واحدة من أهم صفقات الحفر العربية، بإطلاق أول مشروع لحفر بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، في خطوة تُعيد النشاط الاستكشافي إلى مناطق توقفت فيها أعمال الحفر لنحو 5 عقود.وأكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، استمرار تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية الخزين الهيدروكربوني، مشيرًا إلى أن إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف تمثل أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية الوزارة."أدنوك" للحفر تعزز حضورها الخليجيبرزت صفقة استحواذ شركة "أدنوك" للحفر الإمارتية على 80% من شركة "إم بي" للخدمات البترولية، ضمن أهم صفقات الحفر العربية خلال مايو/ أيار 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل التشغيلي وتسريع النمو في أسواق الخدمات النفطية الخليجية.وتضم الأصول المستحوذ عليها 22 حفارة وحفارة صيانة ووحدات خدمات إنتاج وشركات تابعة، مع انتشار تشغيلي واسع في سلطنة عُمان والسعودية والكويت والبحرين."أديس" السعودية تعزز حضورها في غرب أفريقيا بعقود حفر جديدةواصلت شركة "أديس" السعودية تعزيز حضورها الخارجي ضمن صفقات الحفر العربية خلال مايو 2026، عبر توقيع عقد جديد للحفر البحري في نيجيريا.وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 347.6 مليون ريال سعودي، تشمل رسوم بدء الأعمال والترحيل وحصة الشريك المحلي، مع توقعات بانطلاق العمليات خلال النصف الثاني من العام."بي بي" البريطانية تطلق أول بئر غاز لها في مصرمثّل إطلاق أول بئر غاز لشركة "بي بي" البريطانية في مصر، إحدى أبرز صفقات الحفر العربية خلال أبريل/ نيسان 2026، ضمن برنامج توسعها في البحر المتوسط.ويشمل البرنامج استعمال سفينة الحفر "دي إس 12" لتنفيذ أعمال حفر 5 آبار مؤكدة و3 آبار اختيارية في المياه العميقة بالبحر المتوسط. شركة "الحفر العربية" تجدد عقودها مع "أرامكو" بـ1.4 مليار ريالافتتحت السعودية أولى صفقات الحفر العربية في عام 2026، عبر توقيع شركة "الحفر العربية" ثلاثة تمديدات رئيسة لعقود الحفر البري مع شركة "أرامكو" السعودية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليار ريال سعودي.ورفعت التمديدات إجمالي العقود التي نجحت الشركة في تمديدها إلى 7 عقود بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، تُمثّل نحو 55 سنة تشغيلية إضافية.الأردن والعراق يتفقان على مد أنبوب نفط وإقامة مدينة اقتصادية مشتركة"أوبك بلس" ترفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس
https://sarabic.ae/20260702/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-الـ10-الأكثر-قدرة-على-احتجاز-الكربون-عالميا-كيف-حققت-هذا-التحول-الكبير؟-1114879409.html
https://sarabic.ae/20260703/حضور-عربي-وقفزة-سعودية-من-يتصدر-قائمة-أكبر-10-دول-منتجة-للغاز-في-العالم؟-1114908072.html
https://sarabic.ae/20260630/ترامب-يعلق-مؤقتا-بعض-الرسوم-على-واردات-الأسمدة-الفوسفاتية-من-دولة-عربية-1114843236.html
https://sarabic.ae/20260701/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-منتجي-النفط-في-العالم-من-يتصدر-القائمة؟-1114854657.html
https://sarabic.ae/20260625/احتياطيات-تكفي-80-عاما-دولة-عربية-تعلن-امتلاكها-42-ألف-طن-من-اليورانيوم-1114679345.html
https://sarabic.ae/20260420/الغاز-الصخري-يعود-إلى-الواجهة-هل-تعيد-الدول-العربية-رسم-موازين-الطاقة؟-1112704998.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094666108_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_c27b8971445888ff30e1d67958f44b6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, العالم العربي, صفقات, حفر, نفط خام
اقتصاد, العالم, العالم العربي, صفقات, حفر, نفط خام
من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026
أبرمت بعض الدول العربية في النصف الأول من عام 2026، 7 صفقات حفر واستكشاف نفطي ضخمة تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، شملت تمديد عقود وحفر آبار غاز واستحواذات على شركات خدمات بترولية، في تحدٍ واضح لتداعيات الحرب الإقليمية التي عصفت بالمنطقة.
وشملت الصفقات التي أبرمت خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، طيفًا واسعًا من الأنشطة، من الحفر البري والبحري إلى الاستحواذات الإستراتيجية، مرورًا بتمديد العقود القائمة وإطلاق برامج استكشاف جديدة، في مؤشر جليّ على أن الدول العربية مضت قُدمًا في إنفاقها على قطاع الاستكشاف والحفر النفطي.
وكانت بعض شركات الحفر الخليجية العملاقة، وفي مقدمتها الشركات السعودية، علّقت بعض أنشطتها خلال الأسابيع الأولى للحرب في المنطقة، قبل أن تعاود العمل تدريجيًا مع تحسّن الأوضاع.
واشتملت قائمة أكبر صفقات الحفر العربية في النصف الأول 2026 على التالي:
السعودية (3 صفقات ضخمة لأديس وشركات أخرى في آسيا وأوروبا).
مصر (صفقتان عملاقتان لحفر آبار الغاز).
الإمارات (صفقة ضخمة لشركة أدنوك).
العراق (صفقة مهمة لحفر أول بئر بالمحافظات الشمالية خلال نصف قرن).
"أديس" السعودية تفوز بعقد تطوير حقل "ماكو" الغازي في إندونيسيا
اختتمت السعودية صفقات الحفر العربية في النصف الأول من عام 2026، بفوز منصة حفر بحرية تابعة لشركة "أديس"، بعقد لتنفيذ أعمال تطوير حقل "ماكو" الغازي قبالة السواحل الإندونيسية.
وأبرمت شركة "كونراد إيجا إنرجي"، عبر ذراعها التشغيلية "ويست ناتونا إكسبلوريشن"، اتفاقًا ملزمًا مع تحالف "بي دي إس آي-أديس" لتوفير منصة الحفر اللازمة للبرنامج التطويري المتكامل للحقل.
وينص العقد على نشر منصة "أدمارين 502" لحفر 6 آبار تطويرية وتركيب إطار دعم الموصل، في حقل يُقدَّر احتياطيه بنحو 413 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وذلك بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
ومن المقرر أن ينطلق تنفيذ العقد في الربع الثاني من 2027، لمدة 180 يومًا مع خيار التمديد، في خطوة تعزز الحضور السعودي في الأسواق الآسيوية.
العراق يحفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية
شهد العراق في يونيو/ حزيران 2026، واحدة من أهم صفقات الحفر العربية، بإطلاق أول مشروع لحفر بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، في خطوة تُعيد النشاط الاستكشافي إلى مناطق توقفت فيها أعمال الحفر لنحو 5 عقود.
وأعلنت وزارة النفط العراقية مباشرة أعمال الحفر في قضاء أمرلي بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة تستهدف توسيع النشاط الاستكشافي وزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز.
وأكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، استمرار تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية الخزين الهيدروكربوني، مشيرًا إلى أن إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف تمثل أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية الوزارة.
ويُنفَّذ المشروع بموجب عقد ثلاثي يجمع شركة "نفط الشمال" وشركة "الحفر" العراقية وشركة "الاستكشافات النفطية"، في إطار تكامل الجهود الوطنية لتطوير القطاع.
"أدنوك" للحفر تعزز حضورها الخليجي
برزت صفقة استحواذ شركة "أدنوك" للحفر الإمارتية على 80% من شركة "إم بي" للخدمات البترولية، ضمن أهم صفقات الحفر العربية خلال مايو/ أيار 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل التشغيلي وتسريع النمو في أسواق الخدمات النفطية الخليجية.
ونُفذت الصفقة بالشراكة مع شركة "إم بي" القابضة العُمانية، التي احتفظت بحصة 20%، ضمن هيكل استثماري يُعزز الحضور الإقليمي للشركة.
وتضم الأصول المستحوذ عليها 22 حفارة وحفارة صيانة ووحدات خدمات إنتاج وشركات تابعة، مع انتشار تشغيلي واسع في سلطنة عُمان والسعودية والكويت والبحرين.
وأسهمت الصفقة في رفع عدد حفارات "أدنوك" للحفر العاملة إقليميًا إلى 30 حفارة ضمن المشروعات المشتركة، كما ارتفع إجمالي أسطول الشركة إلى 170 حفارة.
"أديس" السعودية تعزز حضورها في غرب أفريقيا بعقود حفر جديدة
واصلت شركة "أديس" السعودية تعزيز حضورها الخارجي ضمن صفقات الحفر العربية خلال مايو 2026، عبر توقيع عقد جديد للحفر البحري في نيجيريا.
ويتضمن العقد تشغيل منصة "شيلف دريلينغ فيكتوري" لصالح شركة "سيبلات" لإنتاج الطاقة، لمدة عامين مؤكدين، مع خيارات للتمديد خلال مراحل لاحقة من المشروع.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 347.6 مليون ريال سعودي، تشمل رسوم بدء الأعمال والترحيل وحصة الشريك المحلي، مع توقعات بانطلاق العمليات خلال النصف الثاني من العام.
كما دعمت الشركة وجودها في السوق النيجيرية عبر تمديد عقد منصة "شيلف دريلينغ سيبتر"، إضافة إلى عقد آخر لتشغيل 3 منصات بحرية لصالح مجموعة "دانغوتي".
"بي بي" البريطانية تطلق أول بئر غاز لها في مصر
مثّل إطلاق أول بئر غاز لشركة "بي بي" البريطانية في مصر، إحدى أبرز صفقات الحفر العربية خلال أبريل/ نيسان 2026، ضمن برنامج توسعها في البحر المتوسط.
وأكدت الشركة أن انتظام سداد المستحقات والحوافز الاستثمارية الجديدة أسهما في تسريع تنفيذ المشروعات ودعم خطط زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
ويشمل البرنامج استعمال سفينة الحفر "دي إس 12" لتنفيذ أعمال حفر 5 آبار مؤكدة و3 آبار اختيارية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
كما أعلنت الشركة اكتشاف بئر "دنيس غرب-1"، الذي يتميز بقربه من البنية التحتية الحالية، ما يسهم في خفض التكاليف وتسريع عمليات التطوير والإنتاج.
شركة "الحفر العربية" تجدد عقودها مع "أرامكو" بـ1.4 مليار ريال
افتتحت السعودية أولى صفقات الحفر العربية في عام 2026، عبر توقيع شركة "الحفر العربية" ثلاثة تمديدات رئيسة لعقود الحفر البري مع شركة "أرامكو" السعودية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليار ريال سعودي.
وبمُدد تراوحت بين 5 و10 سنوات، أضافت التمديدات 25 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل أعمال الشركة، وشملت العقود منصة عاملة حاليًا، وأخرى دخلت الخدمة بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026، إضافة إلى منصة معلّقة يُتوقع استئناف تشغيلها خلال العام الحالي.
ورفعت التمديدات إجمالي العقود التي نجحت الشركة في تمديدها إلى 7 عقود بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، تُمثّل نحو 55 سنة تشغيلية إضافية.