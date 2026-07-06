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من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026

من الخليج إلى أفريقيا وآسيا.. أكبر صفقات الحفر العربية لعام 2026

سبوتنيك عربي

أبرمت بعض الدول العربية في النصف الأول من عام 2026، 7 صفقات حفر واستكشاف نفطي ضخمة تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، شملت تمديد عقود وحفر آبار غاز واستحواذات... 06.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-06T08:08+0000

2026-07-06T08:08+0000

2026-07-06T08:08+0000

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وشملت الصفقات التي أبرمت خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، طيفًا واسعًا من الأنشطة، من الحفر البري والبحري إلى الاستحواذات الإستراتيجية، مرورًا بتمديد العقود القائمة وإطلاق برامج استكشاف جديدة، في مؤشر جليّ على أن الدول العربية مضت قُدمًا في إنفاقها على قطاع الاستكشاف والحفر النفطي.واشتملت قائمة أكبر صفقات الحفر العربية في النصف الأول 2026 على التالي:"أديس" السعودية تفوز بعقد تطوير حقل "ماكو" الغازي في إندونيسيا اختتمت السعودية صفقات الحفر العربية في النصف الأول من عام 2026، بفوز منصة حفر بحرية تابعة لشركة "أديس"، بعقد لتنفيذ أعمال تطوير حقل "ماكو" الغازي قبالة السواحل الإندونيسية.وينص العقد على نشر منصة "أدمارين 502" لحفر 6 آبار تطويرية وتركيب إطار دعم الموصل، في حقل يُقدَّر احتياطيه بنحو 413 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وذلك بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.العراق يحفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشماليةشهد العراق في يونيو/ حزيران 2026، واحدة من أهم صفقات الحفر العربية، بإطلاق أول مشروع لحفر بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، في خطوة تُعيد النشاط الاستكشافي إلى مناطق توقفت فيها أعمال الحفر لنحو 5 عقود.وأكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، استمرار تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية الخزين الهيدروكربوني، مشيرًا إلى أن إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف تمثل أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية الوزارة."أدنوك" للحفر تعزز حضورها الخليجيبرزت صفقة استحواذ شركة "أدنوك" للحفر الإمارتية على 80% من شركة "إم بي" للخدمات البترولية، ضمن أهم صفقات الحفر العربية خلال مايو/ أيار 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل التشغيلي وتسريع النمو في أسواق الخدمات النفطية الخليجية.وتضم الأصول المستحوذ عليها 22 حفارة وحفارة صيانة ووحدات خدمات إنتاج وشركات تابعة، مع انتشار تشغيلي واسع في سلطنة عُمان والسعودية والكويت والبحرين."أديس" السعودية تعزز حضورها في غرب أفريقيا بعقود حفر جديدةواصلت شركة "أديس" السعودية تعزيز حضورها الخارجي ضمن صفقات الحفر العربية خلال مايو 2026، عبر توقيع عقد جديد للحفر البحري في نيجيريا.وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 347.6 مليون ريال سعودي، تشمل رسوم بدء الأعمال والترحيل وحصة الشريك المحلي، مع توقعات بانطلاق العمليات خلال النصف الثاني من العام."بي بي" البريطانية تطلق أول بئر غاز لها في مصرمثّل إطلاق أول بئر غاز لشركة "بي بي" البريطانية في مصر، إحدى أبرز صفقات الحفر العربية خلال أبريل/ نيسان 2026، ضمن برنامج توسعها في البحر المتوسط.ويشمل البرنامج استعمال سفينة الحفر "دي إس 12" لتنفيذ أعمال حفر 5 آبار مؤكدة و3 آبار اختيارية في المياه العميقة بالبحر المتوسط. شركة "الحفر العربية" تجدد عقودها مع "أرامكو" بـ1.4 مليار ريالافتتحت السعودية أولى صفقات الحفر العربية في عام 2026، عبر توقيع شركة "الحفر العربية" ثلاثة تمديدات رئيسة لعقود الحفر البري مع شركة "أرامكو" السعودية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.4 مليار ريال سعودي.ورفعت التمديدات إجمالي العقود التي نجحت الشركة في تمديدها إلى 7 عقود بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، تُمثّل نحو 55 سنة تشغيلية إضافية.الأردن والعراق يتفقان على مد أنبوب نفط وإقامة مدينة اقتصادية مشتركة"أوبك بلس" ترفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس

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اقتصاد, العالم, العالم العربي, صفقات, حفر, نفط خام