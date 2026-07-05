https://sarabic.ae/20260705/أوبك-بلس-ترفع-سقف-إنتاج-النفط-بمقدار-188-ألف-برميل-يوميا-في-أغسطس-1114958946.html

"أوبك بلس" ترفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس

"أوبك بلس" ترفع سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس

سبوتنيك عربي

اتفقت الدول السبع الأعضاء في منظمة "أوبك بلس"، وهي روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، اليوم الأحد، على رفع سقف... 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T10:57+0000

2026-07-05T10:57+0000

2026-07-05T10:57+0000

أوبك

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وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع الافتراضي: "في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وذلك ضمن التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في أغسطس 2026".وأعلنت "أوبك بلس" في بيانها، أن الاجتماع القادم سيعقد في 2 أغسطس/ آب المقبل.وستقوم روسيا بزيادة إنتاجها النفطي بموجب اتفاق "أوبك بلس" في أغسطس بمقدار 62 ألف برميل يوميا عن مستويات يوليو، ليصل إلى 9.887 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للبيان الصادر عن منظمة "أوبك"، عقب اجتماعها اليوم الأحد. وسيرتفع مستوى الإنتاج المسموح به للسعودية إلى 10.416 مليون برميل يوميا في أغسطس، بزيادة قدرها 62 ألف برميل يوميا عن يوليو. وسيرتفع نصيب الكويت من الإنتاج بمقدار 16 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.66 مليون برميل يوميا، ونصيب سلطنة عمان بمقدار 5 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 836 ألف برميل يوميا، ونصيب العراق بمقدار 26 ألف برميل يوميا ليصل إلى 4.405 مليون برميل يوميا، ونصيب كازاخستان بمقدار 10 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.618 مليون برميل يوميا، ونصيب الجزائر بمقدار 6 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 1.001 مليون برميل يوميا.

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