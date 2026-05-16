وزير الطاقة الإماراتي: الانسحاب من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي ولا يعكس خلافا مع الشركاء

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الطاقة الإماراتي: الانسحاب من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي ولا يعكس خلافا مع الشركاء
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن قرار دولة الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" يأتي في إطار خيار سيادي... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن قرار دولة الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" يأتي في إطار خيار سيادي واستراتيجي يستند إلى رؤية الدولة الاقتصادية الطويلة الأمد وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، إلى جانب التزامها بأمن الطاقة العالمي.
وقال المزروعي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" اليوم السبت، إن القرار جاء عقب مراجعة شاملة لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية، مؤكداً أنه يستند بشكل حصري إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات ودورها كمورد موثوق للطاقة، فضلاً عن التزامها المستمر بالحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.
خبير: خروج الإمارات من "أوبك" لن يؤثر على السوق العالمي للنفط
وشدد الوزير الإماراتي على أن القرار لا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، ولا يعكس وجود أي انقسام أو خلاف بين الإمارات وشركائها في "أوبك" و"أوبك+".

وأضاف أن دولة الإمارات تتخذ قراراتها السيادية والاستراتيجية انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات أو ما وصفه بالسرديات المضللة.

وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخرا أنها ستنسحب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من 1 أيار/مايو، ووصفت القرار بأنه استراتيجي قائم على رؤية اقتصادية طويلة الأجل. فيما أفاد مصدر في أحد وفود "أوبك" لريا نوفوستي بأن المنظمة لم تكن على علم بهذه النوايا.
"أوبك+" ترفع سقف إنتاج النفط عقب انسحاب الإمارات
وتُعد منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وتحالف "أوبك+" من أبرز التكتلات المؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط مستويات الإنتاج والتأثير على أسعار النفط عالميًا.
وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط الذي بدأ في 28 شباط/فبراير 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف في إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه؛ وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.
