وزير الطاقة الإماراتي: الانسحاب من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي ولا يعكس خلافا مع الشركاء
سبوتنيك عربي
16.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن قرار دولة الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" يأتي في إطار خيار سيادي واستراتيجي يستند إلى رؤية الدولة الاقتصادية الطويلة الأمد وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، إلى جانب التزامها بأمن الطاقة العالمي.
وقال المزروعي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس" اليوم السبت، إن القرار
جاء عقب مراجعة شاملة لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية، مؤكداً أنه يستند بشكل حصري إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات ودورها كمورد موثوق للطاقة، فضلاً عن التزامها المستمر بالحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.
وشدد الوزير الإماراتي على أن القرار لا يرتبط بأي اعتبارات سياسية، ولا يعكس وجود أي انقسام أو خلاف بين الإمارات
وشركائها في "أوبك" و"أوبك+".
وأضاف أن دولة الإمارات تتخذ قراراتها السيادية والاستراتيجية انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات أو ما وصفه بالسرديات المضللة.
وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخرا أنها ستنسحب من منظمة
"أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من 1 أيار/مايو، ووصفت القرار بأنه استراتيجي قائم على رؤية اقتصادية طويلة الأجل. فيما أفاد مصدر في أحد وفود "أوبك" لريا نوفوستي بأن المنظمة لم تكن على علم بهذه النوايا.
وتُعد منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك
) وتحالف "أوبك+" من أبرز التكتلات المؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط مستويات الإنتاج والتأثير على أسعار النفط عالميًا.
وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط الذي بدأ في 28 شباط/فبراير 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف في إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه؛ وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.