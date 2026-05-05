خبير: خروج الإمارات من "أوبك" لن يؤثر على السوق العالمي للنفط

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير: خروج الإمارات من "أوبك" لن يؤثر على السوق العالمي للنفط
علق الخبير والمستشار في الشؤون النفطية من بيروت، الأستاذ ربيع ياغي، على سبب ومدى تأثير خروج الإمارات من منظمة "أوبك" على سوق النفط العالمي.
ورجح ياغي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "يكون خروجها لأسباب اقتصادية وسيادية في الوقت نفسه، لكن تأثيرها سيكون سلبيا فقط على "أوبك" وليس على السوق العالمي للنفط".
وأوضح أن "التأثير يمكن أن يكون بانسحاب دول أخرى لديها النظرة والاستراتيجية ذاتها، بأن مصالحهم الإنتاجية أهم من الكوتا التي يريدون الالتزام بها في "أوبك"، معتبرا أن "أوبك" أصبحت منظمة "هرمة" أدت واجبها في الفترات الماضية، ولكن اليوم بعد جميع الأزمات العالمية التي حصلت، لم يكن لها موقفا منها.
وقال ياغي: "هناك دول لم يكن يناسبها عملية خفض الأسعار وتخفيض الإنتاج ومنها الإمارات، وبالتالي وجدت أن هذه الفرصة المناسبة للخروج من أوبك"، مضيفا أن "المشكلة ليست مشكلة إنتاج بل الإمدادات، فعندما لا يكون هناك إمدادات كافية بمعدل 20 مليون برميل يوميا تخرج من مضيق هرمز، سيؤثر ذلك على الأسواق العالمية".
وكشف أن "كل الدول المطلة على الخليج العربي لديها طاقة إنتاجية إضافية عما تنتج اليوم، من الممكن استخدامها لتغذية السوق ووقف النزف الذي ينعكس بارتفاع الأسعار، لكن في المقابل، هناك دول أخرى من مصلحتها أن تكون الأسعار مرتفعة نظرا للإنتاج القليل، وبالتالي هذه من الصراعات غير معلنة ضمن "أوبك"، كما أن المشكلة الكبيرة اليوم أن معظم الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة نفسها استهلكوا جزءا كبيرا من احتياطهم الاستراتيجي بالنفط الخام، وهم بحاجة إلى أن يعيدوا بناء هذا المخزون، لذلك من مصلحتهم أن تكون الأسعار منخفضة".
واعتبر أن السوق سيبقى يشهد اضطرابات، والأسعار لن تعود إلى سابق عهدها قبل منتصف عام 2027"، لافتا إلى أن "حروب الطاقة" هي عنوان المرحلة المقبلة".
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في سياسة الطاقة للدولة.
وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجاماً مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة في ما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية - وام.
وأوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية، لا سيما التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض في أسواق النفط.
وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى استثماراتها المستمرة لتلبية الطلب العالمي بكفاءة، مع مراعاة التوازن بين استقرار الإمدادات والتكلفة والاستدامة.
ويأتي هذا القرار بعد عقود من التعاون داخل "أوبك"، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في عام 1971، ولعبت خلال هذه الفترة دوراً بارزاً في دعم استقرار سوق النفط العالمي.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تطور سياسات قطاع الطاقة لديها، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات السوق، مع الاستمرار في الإسهام بشكل مسؤول في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
