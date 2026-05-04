وزير الطاقة الإماراتي: انسحابنا من "أوبك" قرار سيادي بامتياز

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير الطاقة الإماراتي: انسحابنا من "أوبك" قرار سيادي بامتياز
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار انسحاب بلاده من مجموعة "أوبك" و"أوبك بلس" جاء بعد دراسة متأنية وشاملة للاستراتيجية الوطنية،... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح المزروعي، على هامش فعاليات منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026"، أن هذه الخطوة ستمنح قطاع الصناعة الوطني حرية ومرونة غير مسبوقة في إنتاج المواد الأساسية التي تتطلبها الصناعات المحلية دون التقيد بقيود خارجية.وأضاف: "هذا القرار سيعطينا شعورا بالحرية لإنتاج ما نحتاجه، وسيمكننا من ترتيب أولوياتنا الصناعية بما يخدم السوق المحلي والعالمي، معتمدين على الدور المحوري الذي تلعبه شركة "أدنوك" ومجموعتها بوصفها مكمن للدولة عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة".وأضاف: "لسنا جدد على هذا السوق، وسنواصل العمل كمنتج فردي يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "الإمارات غادرت المجموعة بعلاقات طيبة، وستستمر في التعاون مع مختلف الدول عبر اتفاقيات ثنائية تضمن مصلحة المستثمرين"، وختم: "نحن مدينون لشركائنا بإنتاج ما يتطلبه العالم دون قيود، لضمان مستقبل صناعي أكثر ازدهارا".
13:24 GMT 04.05.2026
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار انسحاب بلاده من مجموعة "أوبك" و"أوبك بلس" جاء بعد دراسة متأنية وشاملة للاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز منظومة "اصنع في الإمارات".
وأوضح المزروعي، على هامش فعاليات منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026"، أن هذه الخطوة ستمنح قطاع الصناعة الوطني حرية ومرونة غير مسبوقة في إنتاج المواد الأساسية التي تتطلبها الصناعات المحلية دون التقيد بقيود خارجية.

وأشار المزروعي إلى أن "هذا القرار سيعزز من قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار بشكل مستقل، خاصة في ما يتعلق بتحديد أولويات المنتجات التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية".

وأضاف: "هذا القرار سيعطينا شعورا بالحرية لإنتاج ما نحتاجه، وسيمكننا من ترتيب أولوياتنا الصناعية بما يخدم السوق المحلي والعالمي، معتمدين على الدور المحوري الذي تلعبه شركة "أدنوك" ومجموعتها بوصفها مكمن للدولة عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة".
وفي رده على تداعيات الخروج من المنظمة، شدد المزروعي على أن "الإمارات ستظل منتجاً مسؤولا في سوق الطاقة العالمي، وأن القرار سيادي بامتياز وتم استقباله بهدوء من الأطراف الدولية".
وأضاف: "لسنا جدد على هذا السوق، وسنواصل العمل كمنتج فردي يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "الإمارات غادرت المجموعة بعلاقات طيبة، وستستمر في التعاون مع مختلف الدول عبر اتفاقيات ثنائية تضمن مصلحة المستثمرين"، وختم: "نحن مدينون لشركائنا بإنتاج ما يتطلبه العالم دون قيود، لضمان مستقبل صناعي أكثر ازدهارا".
