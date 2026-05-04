وزير الطاقة الإماراتي: انسحابنا من "أوبك" قرار سيادي بامتياز
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار انسحاب بلاده من مجموعة "أوبك" و"أوبك بلس" جاء بعد دراسة متأنية وشاملة للاستراتيجية الوطنية،... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار انسحاب بلاده من مجموعة "أوبك" و"أوبك بلس" جاء بعد دراسة متأنية وشاملة للاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز منظومة "اصنع في الإمارات".
وأوضح المزروعي، على هامش فعاليات منتدى ومعرض "اصنع في الإمارات 2026"، أن هذه الخطوة ستمنح قطاع الصناعة الوطني حرية ومرونة غير مسبوقة في إنتاج المواد الأساسية التي تتطلبها الصناعات المحلية دون التقيد بقيود خارجية.
وأشار المزروعي إلى أن "هذا القرار سيعزز من قدرة الدولة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار بشكل مستقل، خاصة في ما يتعلق بتحديد أولويات المنتجات التي تخدم مختلف القطاعات الصناعية".
وأضاف: "هذا القرار سيعطينا شعورا بالحرية لإنتاج ما نحتاجه، وسيمكننا من ترتيب أولوياتنا الصناعية بما يخدم السوق المحلي والعالمي، معتمدين على الدور المحوري الذي تلعبه شركة "أدنوك" ومجموعتها بوصفها مكمن للدولة عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة".
وفي رده على تداعيات الخروج من المنظمة، شدد المزروعي على أن "الإمارات ستظل منتجاً مسؤولا في سوق الطاقة العالمي، وأن القرار سيادي بامتياز وتم استقباله بهدوء من الأطراف الدولية".
وأضاف: "لسنا جدد على هذا السوق، وسنواصل العمل كمنتج فردي يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "الإمارات غادرت المجموعة بعلاقات طيبة، وستستمر في التعاون مع مختلف الدول عبر اتفاقيات ثنائية تضمن مصلحة المستثمرين"، وختم: "نحن مدينون لشركائنا بإنتاج ما يتطلبه العالم دون قيود، لضمان مستقبل صناعي أكثر ازدهارا".