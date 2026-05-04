إعلام: وزير الطاقة الإماراتي يعلن مواصلة التعاون مع أعضاء "أوبك" رغم الانسحاب من المنظمة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260504/إعلام-وزير-الطاقة-الإماراتي-يعلن-مواصلة-التعاون-مع-أعضاء-أوبك-رغم-الانسحاب-من-المنظمة-1113104144.html
إعلام: وزير الطاقة الإماراتي يعلن مواصلة التعاون مع أعضاء "أوبك" رغم الانسحاب من المنظمة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل المزروعي، أن بلاده ستواصل التعاون والعمل مع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" رغم قرارها الانسحاب... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
أوبك
وقال المزروعي خلال جلسة حوارية بمؤتمر "إصنع في الإمارات" المنعقد في أبوظبي، اليوم الإثنين: "الإمارات خرجت من ⁠منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف "أوبك+" بعلاقات طيبة، ​وإنها ستواصل ‌العمل مع أعضائهما على أساس ثنائي"، وفق ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية. وأفاد المزروعي بأن قرار الانسحاب من "أوبك" هو "قرار سيادي" اتخذته الإمارات عقب مراجعة دقيقة لاستراتيجيتها، ما يمنح الإمارات حرية في إنتاج ما تحتاج إليه البلاد دون التقيد بالتزامات أي مجموعة. وكشف المرزوعي أنه "من المهم جداً للولايات المتحدة ودول الخليج أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً من دون أي عوائق"، موضحًا أنه "لا ينبغي السماح لأحد بالسيطرة على مضيق هرمز".
13:38 GMT 04.05.2026
صرح وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل المزروعي، أن بلاده ستواصل التعاون والعمل مع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" رغم قرارها الانسحاب من المنظمة.
وقال المزروعي خلال جلسة حوارية بمؤتمر "إصنع في الإمارات" المنعقد في أبوظبي، اليوم الإثنين: "الإمارات خرجت من ⁠منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف "أوبك+" بعلاقات طيبة، ​وإنها ستواصل ‌العمل مع أعضائهما على أساس ثنائي"، وفق ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشار إلى أن رد ‌فعل "‌أوبك" على قرار انسحاب الإمارات "اتسم بالهدوء"، مشددًا على أن دولة الإمارات "ستبقى منتجاً مسؤولاً للنفط" وستقيم التزاماتها بناءً على متطلبات السوق واحتياجاتها.

وأفاد المزروعي بأن قرار الانسحاب من "أوبك" هو "قرار سيادي" اتخذته الإمارات عقب مراجعة دقيقة لاستراتيجيتها، ما يمنح الإمارات حرية في إنتاج ما تحتاج إليه البلاد دون التقيد بالتزامات أي مجموعة.
وكشف المرزوعي أنه "من المهم جداً للولايات المتحدة ودول الخليج أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً من دون أي عوائق"، موضحًا أنه "لا ينبغي السماح لأحد بالسيطرة على مضيق هرمز".
تصويت.. برأيك هل تسهم خطوة "أوبك+" بزيادة الإنتاج في استقرار سوق الطاقة العالمية؟
أمس, 15:00 GMT
وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخرا أنها ستنسحب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من 1 أيار/مايو، ووصفت القرار بأنه استراتيجي قائم على رؤية اقتصادية طويلة الأجل. فيما أفاد مصدر في أحد وفود "أوبك" لريا نوفوستي بأن المنظمة لم تكن على علم بهذه النوايا.
وتُعد منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وتحالف "أوبك+" من أبرز التكتلات المؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط مستويات الإنتاج والتأثير على أسعار النفط عالميًا.
وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط الذي بدأ في 28 شباط/فبراير 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف في إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه؛ وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.
"أوابك" تعلن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من عضويتها
