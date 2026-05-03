"أوابك" تعلن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من عضويتها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
08:30 GMT
30 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:47 GMT
13 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
7 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران، و يدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
"أوابك" تعلن انسحاب الإمارات العربية المتحدة من عضويتها
سبوتنيك عربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أوبك
أخبار العالم الآن
العالم
وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن "الأمانة العامة للمنظمة أُحيطت علمًا بكتاب خطاب وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، الموجّه إلى وزير النفط والغاز في دولة ليبيا، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، الدكتور خليفة عبد الصادق، والمتضمن قرار انسحاب الإمارات من المنظمة".وأعربت الأمانة العامة عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة، طوال فترة عضويتها و"إسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع البترول والطاقة".وأكدت "أوابك" حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها الأعضاء بما يدعم المصالح المشتركة، من خلال تنفيذ برامجها ومبادراتها الإستراتيجية.وفي اجتماعها في أبريل/ نيسان الماضي، قررت روسيا والسعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان والإمارات، زيادة سقف إنتاجها في مايو الجاري، بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا. ومع ذلك، أعلنت الإمارات نهاية الشهر الماضي، انسحابها من كل من "أوبك" و"أوبك+". ودون الإمارات، ستصل الزيادة القصوى في الإنتاج إلى 188 ألف برميل يوميًا.ومع ذلك، تلتزم دول "مجموعة الثماني" سابقًا، والمعروفة الآن باسم "مجموعة السبع" (في أوبك+)، بجدول التعويضات الخاص بها عن فائض الإنتاج المسموح به سابقًا.وفي مايو الجاري، طُلب من كازاخستان تعويض 879 ألف برميل يوميًا من فائض الإنتاج، وعُمان 16 ألف برميل.وتضع "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائها، وباستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي ليست طرفًا في الاتفاق، يبلغ إجمالي سقف الإنتاج 39.725 مليون برميل يوميًا. وتمتلك ثماني دول، بما في ذلك روسيا والسعودية والإمارات، قيودًا إنتاجية فوق هذه الحصص.وفي سبتمبر/ أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.
17:14 GMT 03.05.2026
أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الأحد، انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة، ابتداء من الأول من مايو/ أيار الجاري.
وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن "الأمانة العامة للمنظمة أُحيطت علمًا بكتاب خطاب وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، الموجّه إلى وزير النفط والغاز في دولة ليبيا، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة، الدكتور خليفة عبد الصادق، والمتضمن قرار انسحاب الإمارات من المنظمة".
وأعربت الأمانة العامة عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة، طوال فترة عضويتها و"إسهاماتها الفاعلة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع البترول والطاقة".
وأكدت "أوابك" حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز التعاون والتكامل بين دولها الأعضاء بما يدعم المصالح المشتركة، من خلال تنفيذ برامجها ومبادراتها الإستراتيجية.

وكانت الإمارات، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستغادر "أوبك" و"أوبك+"، ابتداءًا من 1 مايو/ أيار الجاري، إذ قالت مديرة الاتصالات الإستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي، إن "هذا قرار إستراتيجي يقوم على رؤية اقتصادية طويلة المدى".

وفي اجتماعها في أبريل/ نيسان الماضي، قررت روسيا والسعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان والإمارات، زيادة سقف إنتاجها في مايو الجاري، بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا. ومع ذلك، أعلنت الإمارات نهاية الشهر الماضي، انسحابها من كل من "أوبك" و"أوبك+". ودون الإمارات، ستصل الزيادة القصوى في الإنتاج إلى 188 ألف برميل يوميًا.
ومع ذلك، تلتزم دول "مجموعة الثماني" سابقًا، والمعروفة الآن باسم "مجموعة السبع" (في أوبك+)، بجدول التعويضات الخاص بها عن فائض الإنتاج المسموح به سابقًا.
وفي مايو الجاري، طُلب من كازاخستان تعويض 879 ألف برميل يوميًا من فائض الإنتاج، وعُمان 16 ألف برميل.

وفي أبريل الماضي، طُلب من كازاخستان إنتاج 789 ألف برميل يوميًا تحت المستوى المسموح به. وبناءً على ذلك، لا يمكن للمشاركين زيادة الإنتاج إلا بمقدار 82 ألف برميل يوميًا هذا الشهر.

وتضع "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائها، وباستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي ليست طرفًا في الاتفاق، يبلغ إجمالي سقف الإنتاج 39.725 مليون برميل يوميًا. وتمتلك ثماني دول، بما في ذلك روسيا والسعودية والإمارات، قيودًا إنتاجية فوق هذه الحصص.

وفي أبريل 2025، بدأت هذه الدول في التخلص التدريجي من هذه القيود، وتجتمع شهريًا لمناقشة خطط الشهر التالي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.
