خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار اقتصادي ولا يمكن تقييم تأثيره إلا بعد حل أزمة مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260429/خبير-اقتصادي-انسحاب-الإمارات-من-أوبك-قرار-اقتصادي-ولا-يمكن-تقييم-تأثيره-إلا-بعد-حل-أزمة-مضيق-هرمز-1112966745.html
خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار اقتصادي ولا يمكن تقييم تأثيره إلا بعد حل أزمة مضيق هرمز
خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار اقتصادي ولا يمكن تقييم تأثيره إلا بعد حل أزمة مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
علّق الخبير اللبناني في الاقتصاد والأسواق المالية، الدكتور عماد عكوش، على قرار انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، مشيرا... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T12:22+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أوبك
سوق النفط
قطاع الطاقة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112303256_0:176:1539:1042_1920x0_80_0_0_4d80fcfbe6c265afcdd8a923e466f6c7.jpg
https://sarabic.ae/20260429/الكرملين-انسحاب-دولة-الإمارات-من-أوبك-وأوبك-قرار-سيادي-نتعامل-معه-باحترام-1112964715.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/05/1112303256_150:0:1539:1042_1920x0_80_0_0_6ce3ef8337aa29228d8c790a802dd48b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أوبك, سوق النفط, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أوبك, سوق النفط, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار اقتصادي ولا يمكن تقييم تأثيره إلا بعد حل أزمة مضيق هرمز

12:22 GMT 29.04.2026
© REUTERS Leonhard Foegerشعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك خارج مقرها الرئيسي في فيينا، النمسا
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خارج مقرها الرئيسي في فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
© REUTERS Leonhard Foeger
تابعنا عبر
حصري
علّق الخبير اللبناني في الاقتصاد والأسواق المالية، الدكتور عماد عكوش، على قرار انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن هذا "القرار اقتصادي بالنسبة للإمارات، ولا سيما أن فائض إنتاجها يصل إلى 1.6 مليون برميل".
وقال عكوش في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تأثير الانسحاب لا يمكن تقييمه بشكل دقيق إلا بعد حل أزمة مضيق هرمز، رغم أن الأسعار في الأسواق انخفضت بشكل طفيف فور صدور القرار، لكنها عادت للارتفاع بسبب استمرار أزمة المضيق".

وتوقع عكوش، أنه "في حال تم حل هذه الأزمة خلال النصف الثاني من عام 2026، فقد تنخفض أسعار النفط لتصل إلى حدود 75 دولارا للبرميل، وذلك مع زيادة إنتاج الإمارات بشكل تدريجي".

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
الكرملين: انسحاب دولة الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي نتعامل معه باحترام
10:49 GMT
ولفت الخبير اللبناني، إلى أن "انهيار الأسعار بشكل كبير سيؤثر سلبا على شركات النفط الأمريكية، في حين أن ارتفاعها يشكل كارثة اقتصادية من حيث التضخم وارتفاع معدلات الفائدة وعدم الاستقرار الاقتصادي، ما يدفع الولايات المتحدة إلى محاولة لعب دور الضابط لأسعار النفط وكميات الإنتاج للتحكم بمستويات التضخم عالميا".
وختم عكوش حديثه بالقول: "تمتلك إيران اقتصادا أكثر تنوعا، ولن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط، بينما ستتضرر الدول التي تعتمد على الصادرات النفطية في اقتصادها مثل السعودية والبحرين وقطر، في حين ستكون الدول المستهلكة للطاقة هي المستفيد الأكبر من انخفاض الأسعار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала