خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار سيادي يعكس التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط

خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار سيادي يعكس التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط

سبوتنيك عربي

علّق الخبير الاقتصادي، صلاح صبح، من الإمارات العربية المتحدة، على قرار الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، اعتبارًا من الأول من أيار/ مايو

2026-04-28T19:15+0000

2026-04-28T19:15+0000

2026-04-28T19:15+0000

وأكد أن "القرار يحقق مصالح دولة الإمارات من جهة، ومصالح شركائها في قطاع الطاقة من جهة أخرى، بما يتوافق مع التزاماتها تجاه مستهلكي الطاقة بمختلف أشكالها، سواء النفط أو مصادر الطاقة النظيفة وغير الكربونية".وأوضح صبح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتنويع محفظة مصادر الطاقة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية".وأضاف الخبير الاقتصادي أن "مستقبل الطاقة في العالم يتجه نحو المصادر النظيفة، ولهذا الإمارات استثمرت مليارات الدولارات، سواء داخليًا أو عبر أذرعها الاستثمارية، في مشاريع للطاقة النظيفة في مختلف قارات العالم، ما أسهم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي".واعتبر أن "حصة منظمة أوبك وأوبك بلس في سوق النفط العالمي محدودة"، وأن "خروج الإمارات منها لن يكون ذا تأثير كبير"، وأن الرسالة من هذا القرار هي أن "أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى إدارة أكثر احترافية، خاصة أن الهدف من إنشاء هذه التكتلات هو ضبط الأسواق".وأشار في المقابل إلى "احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط على المدى القصير، مع ارتفاع محتمل في أسعار مختلف أنواع الطاقة بشكل متزامن".وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة للدولة.وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجامًا مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة فيما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري, أوبك