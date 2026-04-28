خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار سيادي يعكس التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار سيادي يعكس التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط
علّق الخبير الاقتصادي، صلاح صبح، من الإمارات العربية المتحدة، على قرار الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، اعتبارًا من الأول من أيار/ مايو... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
علّق الخبير الاقتصادي، صلاح صبح، من الإمارات العربية المتحدة، على قرار الإمارات الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، اعتبارًا من الأول من أيار/ مايو 2026، مشيرا إلى أن "هذا القرار سيادي، ومبني على دراسات علمية متأنية على مدى سنوات لأوضاع أسواق الطاقة العالمية".
وأكد أن "القرار يحقق مصالح دولة الإمارات من جهة، ومصالح شركائها في قطاع الطاقة من جهة أخرى، بما يتوافق مع التزاماتها تجاه مستهلكي الطاقة بمختلف أشكالها، سواء النفط أو مصادر الطاقة النظيفة وغير الكربونية".
وأوضح صبح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتنويع محفظة مصادر الطاقة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية".
وأشار إلى أنه "وفق أحدث الأرقام المعلنة، فإن القطاعات النفطية تمثل حاليًا أقل من ربع الاقتصاد الإماراتي، مع توسع ملحوظ في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الماضية، مثل القطاعات الصناعية والعقارية والسياحية وقطاع الخدمات"، وأن "الإمارات تستعد منذ عقود لعصر ما بعد النفط، وللاحتفال بتصدير آخر برميل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "مستقبل الطاقة في العالم يتجه نحو المصادر النظيفة، ولهذا الإمارات استثمرت مليارات الدولارات، سواء داخليًا أو عبر أذرعها الاستثمارية، في مشاريع للطاقة النظيفة في مختلف قارات العالم، ما أسهم في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي".
واعتبر أن "حصة منظمة أوبك وأوبك بلس في سوق النفط العالمي محدودة"، وأن "خروج الإمارات منها لن يكون ذا تأثير كبير"، وأن الرسالة من هذا القرار هي أن "أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى إدارة أكثر احترافية، خاصة أن الهدف من إنشاء هذه التكتلات هو ضبط الأسواق".
وفي ما يتعلق بالتأثير المباشر على الأسواق، رأى صبح أن "القرار قد يكون مفيدا للمستهلكين ولأسواق الطاقة، وقد يسهم في زيادة إتاحة الطاقة، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية، ومنها إغلاق مضيق هرمز، ما يستدعي تكاتف أصحاب المصلحة لضبط الأسواق ومنع اضطرابها".
وأشار في المقابل إلى "احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط على المدى القصير، مع ارتفاع محتمل في أسعار مختلف أنواع الطاقة بشكل متزامن".
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرارها الانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة للدولة.
وأكدت الإمارات أن القرار يأتي انسجامًا مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة فيما يتعلق بتسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز دورها كمنتج مسؤول وموثوق في الأسواق العالمية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
