"أوبك+" ترفع سقف إنتاج النفط عقب انسحاب الإمارات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
"أوبك+" ترفع سقف إنتاج النفط عقب انسحاب الإمارات
سبوتنيك عربي
كشفت حسابات وكالة "سبوتنيك"، الخميس، بأنه في إطار التخفيض التدريجي للقيود الطوعية عقب انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق ومن منظمة "أوبك"، ترفع دول "أوبك+" الحد... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وفد "أوبك"، فإن المنظمة لم تُبلّغ بنوايا الدولة مسبقًا.
كشفت حسابات وكالة "سبوتنيك"، الخميس، بأنه في إطار التخفيض التدريجي للقيود الطوعية عقب انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق ومن منظمة "أوبك"، ترفع دول "أوبك+" الحد الأقصى المسموح به لإنتاج النفط بمقدار 82 ألف برميل يوميًا.
وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وفد "أوبك"، فإن المنظمة لم تُبلّغ بنوايا الدولة مسبقًا.
خبير اقتصادي: انسحاب الإمارات من "أوبك" قرار اقتصادي ولا يمكن تقييم تأثيره إلا بعد حل أزمة مضيق هرمز
أمس, 12:22 GMT
وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها ستغادر "أوبك" و"أوبك+" اعتبارًا من 1 مايو/أيار، حيث قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي، إن هذا قرار استراتيجي يقوم على رؤية اقتصادية طويلة المدى.
وفي اجتماعهم في أبريل/نيسان، قررت روسيا والسعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان والإمارات زيادة سقف إنتاجها في مايو/أيار بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا. ومع ذلك، أعلنت الإمارات في نهاية الشهر انسحابها من كل من "أوبك" و"أوبك+". وبدون الإمارات، ستصل الزيادة القصوى في الإنتاج إلى 188 ألف برميل يوميًا.
ومع ذلك، تلتزم دول "مجموعة الثماني" سابقًا، والمعروفة الآن باسم "مجموعة السبع"، بجدول التعويضات الخاص بها عن فائض الإنتاج المسموح به سابقًا.
وفي مايو/أيار، طُلب من كازاخستان تعويض 879 ألف برميل يوميًا من فائض الإنتاج، وعُمان 16 ألف برميل.
وفي أبريل/نيسان، طُلب من كازاخستان إنتاج 789 ألف برميل يوميًا تحت المستوى المسموح به. وبناءً على ذلك، لا يمكن للمشاركين زيادة الإنتاج إلا بمقدار 82 ألف برميل يوميًا هذا الشهر.
وفي اجتماع سيُعقد في 3 مايو/أيار، ستناقش الدول خطط إنتاج النفط لشهر يونيو/حزيران. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، أن الاجتماع سيُعقد رغم انسحاب الإمارات.
الكرملين: انسحاب دولة الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" قرار سيادي نتعامل معه باحترام
وتضع "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائها، وباستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي ليست طرفًا في الاتفاق، يبلغ إجمالي سقف الإنتاج 39.725 مليون برميل يوميًا. وتمتلك ثماني دول، بما في ذلك روسيا والسعودية والإمارات، قيودًا إنتاجية فوق هذه الحصص.
واعتبارًا من أبريل/نيسان 2025، ستبدأ هذه الدول في التخلص التدريجي من هذه القيود، وتجتمع شهريًا لمناقشة خطط الشهر التالي.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.
