"أوبك+" ترفع سقف إنتاج النفط عقب انسحاب الإمارات

كشفت حسابات وكالة "سبوتنيك"، الخميس، بأنه في إطار التخفيض التدريجي للقيود الطوعية عقب انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق ومن منظمة "أوبك"، ترفع دول "أوبك+" الحد...

2026-04-30T22:55+0000

وبحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وفد "أوبك"، فإن المنظمة لم تُبلّغ بنوايا الدولة مسبقًا.وكانت الإمارات قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها ستغادر "أوبك" و"أوبك+" اعتبارًا من 1 مايو/أيار، حيث قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي، إن هذا قرار استراتيجي يقوم على رؤية اقتصادية طويلة المدى.وفي اجتماعهم في أبريل/نيسان، قررت روسيا والسعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان والإمارات زيادة سقف إنتاجها في مايو/أيار بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا. ومع ذلك، أعلنت الإمارات في نهاية الشهر انسحابها من كل من "أوبك" و"أوبك+". وبدون الإمارات، ستصل الزيادة القصوى في الإنتاج إلى 188 ألف برميل يوميًا.ومع ذلك، تلتزم دول "مجموعة الثماني" سابقًا، والمعروفة الآن باسم "مجموعة السبع"، بجدول التعويضات الخاص بها عن فائض الإنتاج المسموح به سابقًا.وفي أبريل/نيسان، طُلب من كازاخستان إنتاج 789 ألف برميل يوميًا تحت المستوى المسموح به. وبناءً على ذلك، لا يمكن للمشاركين زيادة الإنتاج إلا بمقدار 82 ألف برميل يوميًا هذا الشهر.وفي اجتماع سيُعقد في 3 مايو/أيار، ستناقش الدول خطط إنتاج النفط لشهر يونيو/حزيران. وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الخميس، أن الاجتماع سيُعقد رغم انسحاب الإمارات.وتضع "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائها، وباستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي ليست طرفًا في الاتفاق، يبلغ إجمالي سقف الإنتاج 39.725 مليون برميل يوميًا. وتمتلك ثماني دول، بما في ذلك روسيا والسعودية والإمارات، قيودًا إنتاجية فوق هذه الحصص.واعتبارًا من أبريل/نيسان 2025، ستبدأ هذه الدول في التخلص التدريجي من هذه القيود، وتجتمع شهريًا لمناقشة خطط الشهر التالي.وفي سبتمبر/أيلول 2025، أكملت "مجموعة الثماني" الخروج المبكر من القيود الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، وفي أكتوبر/تشرين الأول، بدأت في التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج إضافية قدرها 1.65 مليون برميل.

