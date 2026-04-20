الغاز الصخري يعود إلى الواجهة... هل تعيد الدول العربية رسم موازين الطاقة؟

سبوتنيك عربي

أعادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الاهتمام بملف أمن الطاقة، مع تصاعد دور الغاز الصخري كأداة إستراتيجية في سباق الدول لتأمين الإمدادات. 20.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-20T09:39+0000

ووفق دراسة اطلعت عليها منصة "الطاقة"، يدخل هذا القطاع مرحلة جديدة توصف بـ"الطفرة الثانية"، لكنها تختلف عن موجة التوسع السابقة، إذ بات المستثمرون والشركات أكثر اقتناعًا باستمرار قوة الطلب على النفط والغاز مقارنة بالتوقعات السابقة.هذا النضوج، إلى جانب غياب مشروعات ضخمة جديدة بحجم حوض "برميان" في أمريكا، دفع الشركات الكبرى إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة.كما لعبت التطورات التقنية دورًا مهمًا في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات، في حين أصبحت العوامل التنظيمية والجيوسياسية عنصرًا حاسمًا في تحديد وجهات الاستثمار، مع استبعاد بعض الأسواق والتركيز على أخرى أكثر استقرارًا وجاذبية.خريطة الغاز الصخري الجديدةيرتبط نجاح مشروعات الغاز الصخري الجديدة بقدرتها على محاكاة الخصائص الجيولوجية لأفضل الأحواض الأمريكية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية ومرونة الأطر التنظيمية، والقدرة على استيعاب تقنيات الحفر المتقدمة.ويأتي ترتيب الدول الست كالآتي:الإماراتالمكسيكتسعى شركة "بيمكس" إلى تحقيق أهداف طموحة لإنتاج الغاز والنفط الصخريين بحلول 2030، مدفوعة بظلال التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتعتمد الإستراتيجية على امتداد تكوين "إيغل فورد" الأمريكي داخل أراضيها، مع ميزة تتمثل في سهولة استيراد المعدات وقرب العمليات من السوق الأمريكية، ما يمنحها أفضلية لوجستية مقارنة بغيرها.أستراليايشهد حوض "بيتالو" تقدمًا مدعومًا بشراكات دولية في مجالي الاستكشاف والخدمات، في حين تفتح أحواض أخرى مثل "كوبر" و"بوين" آفاقًا إضافية، ويبقى الدافع الأساسي هو دعم صادرات الغاز المسال، وتغطية الطلب المحلي في الساحل الشرقي لتهدئة الأسعار.تركياإندونيسياتسعى الحكومة الإندونيسية وشركاتها المحلية إلى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى حوض "سومطرة"، مع التركيز على مشروعات النفط الصخري المدعومة بتقنيات حديثة، وتتميز البلاد بخبرة تنظيمية في إدارة عمليات الحفر المكثّفة، إلى جانب استهداف رواسب بحيرات كانت تعد سابقًا صعبة الإنتاج، قبل أن تثبت التجارب الأمريكية في حوض "يونتا" إمكان تطويرها.ويبقى نجاح هذه المشروعات مرتبطًا بعوامل رئيسية عدة، بينها توفر بيئة تنظيمية مرنة، وجاهزية البنية التحتية والقدرة على تطبيق تقنيات الحفر الحديثة، إضافة إلى وجود إرادة سياسية تدعم تطوير هذا القطاع. وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يشهد الغاز الصخري دورًا متزايدًا في رسم خريطة الطاقة العالمية، خلال السنوات المقبلة.

https://sarabic.ae/20251204/حقل-غاز-الجافورة-هل-تبرز-المملكة-كلاعب-رئيسي-في-سوق-الغاز-الصخري؟-1107823049.html

https://sarabic.ae/20250910/الحجارة-الذهبية-غاز-صخري-في-3-دول-عربية-ينتظر-الاستثمار----1104690938.html

https://sarabic.ae/20260313/الإمارات-تعلن-عن-استقرار-إمدادات-الطاقة-في-البلاد-1111447443.html

https://sarabic.ae/20260420/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بنحو-10-بالمئة-1112701922.html

https://sarabic.ae/20260414/إندونيسيا-تعتزم-استيراد-النفط-والغاز-الروسي-وسط-اضطرابات-السوق-العالمية-1112552636.html

