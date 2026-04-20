الغاز الصخري يعود إلى الواجهة... هل تعيد الدول العربية رسم موازين الطاقة؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الغاز الصخري يعود إلى الواجهة... هل تعيد الدول العربية رسم موازين الطاقة؟
سبوتنيك عربي
أعادت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الاهتمام بملف أمن الطاقة، مع تصاعد دور الغاز الصخري كأداة إستراتيجية في سباق الدول لتأمين الإمدادات.
ووفق دراسة اطلعت عليها منصة "الطاقة"، يدخل هذا القطاع مرحلة جديدة توصف بـ"الطفرة الثانية"، لكنها تختلف عن موجة التوسع السابقة، إذ بات المستثمرون والشركات أكثر اقتناعًا باستمرار قوة الطلب على النفط والغاز مقارنة بالتوقعات السابقة.هذا النضوج، إلى جانب غياب مشروعات ضخمة جديدة بحجم حوض "برميان" في أمريكا، دفع الشركات الكبرى إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة.كما لعبت التطورات التقنية دورًا مهمًا في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات، في حين أصبحت العوامل التنظيمية والجيوسياسية عنصرًا حاسمًا في تحديد وجهات الاستثمار، مع استبعاد بعض الأسواق والتركيز على أخرى أكثر استقرارًا وجاذبية.خريطة الغاز الصخري الجديدةيرتبط نجاح مشروعات الغاز الصخري الجديدة بقدرتها على محاكاة الخصائص الجيولوجية لأفضل الأحواض الأمريكية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية ومرونة الأطر التنظيمية، والقدرة على استيعاب تقنيات الحفر المتقدمة.ويأتي ترتيب الدول الست كالآتي:الإماراتالمكسيكتسعى شركة "بيمكس" إلى تحقيق أهداف طموحة لإنتاج الغاز والنفط الصخريين بحلول 2030، مدفوعة بظلال التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتعتمد الإستراتيجية على امتداد تكوين "إيغل فورد" الأمريكي داخل أراضيها، مع ميزة تتمثل في سهولة استيراد المعدات وقرب العمليات من السوق الأمريكية، ما يمنحها أفضلية لوجستية مقارنة بغيرها.أستراليايشهد حوض "بيتالو" تقدمًا مدعومًا بشراكات دولية في مجالي الاستكشاف والخدمات، في حين تفتح أحواض أخرى مثل "كوبر" و"بوين" آفاقًا إضافية، ويبقى الدافع الأساسي هو دعم صادرات الغاز المسال، وتغطية الطلب المحلي في الساحل الشرقي لتهدئة الأسعار.تركياإندونيسياتسعى الحكومة الإندونيسية وشركاتها المحلية إلى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى حوض "سومطرة"، مع التركيز على مشروعات النفط الصخري المدعومة بتقنيات حديثة، وتتميز البلاد بخبرة تنظيمية في إدارة عمليات الحفر المكثّفة، إلى جانب استهداف رواسب بحيرات كانت تعد سابقًا صعبة الإنتاج، قبل أن تثبت التجارب الأمريكية في حوض "يونتا" إمكان تطويرها.ويبقى نجاح هذه المشروعات مرتبطًا بعوامل رئيسية عدة، بينها توفر بيئة تنظيمية مرنة، وجاهزية البنية التحتية والقدرة على تطبيق تقنيات الحفر الحديثة، إضافة إلى وجود إرادة سياسية تدعم تطوير هذا القطاع. وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يشهد الغاز الصخري دورًا متزايدًا في رسم خريطة الطاقة العالمية، خلال السنوات المقبلة.
ووفق دراسة اطلعت عليها منصة "الطاقة"، يدخل هذا القطاع مرحلة جديدة توصف بـ"الطفرة الثانية"، لكنها تختلف عن موجة التوسع السابقة، إذ بات المستثمرون والشركات أكثر اقتناعًا باستمرار قوة الطلب على النفط والغاز مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتوضح الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث "وود ماكنزي"، أن الغاز الصخري مرشح للقيام بدور محوري في دعم جهود الدول لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، خاصة مع نضوج السوق الأمريكية التي قادت النمو خلال العقدين الماضيين.
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
حقل غاز الجافورة.. هل تبرز المملكة كلاعب رئيسي في سوق الغاز الصخري؟
4 ديسمبر 2025, 21:59 GMT
هذا النضوج، إلى جانب غياب مشروعات ضخمة جديدة بحجم حوض "برميان" في أمريكا، دفع الشركات الكبرى إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة.

ونجحت بعض التجارب الدولية، خلال السنوات الماضية، مثل مشروعي "فاكا مويرتا" في الأرجنتين، و"حقل الجافورة" في السعودية، ما يعزز الثقة بإمكان تكرار هذه النماذج. وفي المقابل، أصبحت الشركات أكثر حذرًا في قرارات الاستثمار، مع تراجع عدد المشروعات عالية الجودة وارتفاع معايير اختيارها، خاصة بعد تجارب غير ناجحة في بعض الأسواق.

كما لعبت التطورات التقنية دورًا مهمًا في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات، في حين أصبحت العوامل التنظيمية والجيوسياسية عنصرًا حاسمًا في تحديد وجهات الاستثمار، مع استبعاد بعض الأسواق والتركيز على أخرى أكثر استقرارًا وجاذبية.
الغاز الصخري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
الحجارة الذهبية... غاز صخري في 3 دول عربية ينتظر الاستثمار
10 سبتمبر 2025, 09:16 GMT

خريطة الغاز الصخري الجديدة

يرتبط نجاح مشروعات الغاز الصخري الجديدة بقدرتها على محاكاة الخصائص الجيولوجية لأفضل الأحواض الأمريكية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية ومرونة الأطر التنظيمية، والقدرة على استيعاب تقنيات الحفر المتقدمة.

وأكدت ضرورة أن يتوافق ذلك مع المصلحة الوطنية والإرادة اللازمة لإنجاح المشروعات، ما يوفر حوافز استثمارية حقيقية، وفق ما رصدته منصة "الطاقة" المتخصصة، التي أشارت إلى بروز 6 دول مرشحة لقيادة موجة تطوير الغاز الصخري.

ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الإمارات تعلن عن استقرار إمدادات الطاقة في البلاد
13 مارس, 14:32 GMT
ويأتي ترتيب الدول الست كالآتي:
الإمارات

تتحرك الإمارات عبر شركة "أدنوك" إلى مرحلة ما بعد تقليل المخاطر في برنامج الغاز غير التقليدي، مع توقعات كانت تشير إلى قرارات استثمار نهائية خلال عام 2026، قبل اندلاع التوترات الإقليمية، إذ تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، مع خطة محتملة لحفر أكثر من 300 بئر سنويًا.

المكسيك
تسعى شركة "بيمكس" إلى تحقيق أهداف طموحة لإنتاج الغاز والنفط الصخريين بحلول 2030، مدفوعة بظلال التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتعتمد الإستراتيجية على امتداد تكوين "إيغل فورد" الأمريكي داخل أراضيها، مع ميزة تتمثل في سهولة استيراد المعدات وقرب العمليات من السوق الأمريكية، ما يمنحها أفضلية لوجستية مقارنة بغيرها.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10 بالمئة
06:38 GMT
أستراليا
يشهد حوض "بيتالو" تقدمًا مدعومًا بشراكات دولية في مجالي الاستكشاف والخدمات، في حين تفتح أحواض أخرى مثل "كوبر" و"بوين" آفاقًا إضافية، ويبقى الدافع الأساسي هو دعم صادرات الغاز المسال، وتغطية الطلب المحلي في الساحل الشرقي لتهدئة الأسعار.
تركيا

تتسارع عمليات الاستكشاف في حوضي "دياربكر" و"تراقيا" بوتيرة تفوق ما كان عليه الوضع في العقد الماضي، مع دخول شركات عالمية في عمليات حفر نشطة، لكن طموح أنقرة في التحوّل إلى مركز إقليمي للغاز يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، في وقت تعزز فيه ديناميكيات أسواق الغاز بالدول المجاورة من أهمية هذا المسار الإستراتيجي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
مجتمع
إندونيسيا تعتزم استيراد النفط والغاز الروسي وسط اضطرابات السوق العالمية
14 أبريل, 12:18 GMT
إندونيسيا
تسعى الحكومة الإندونيسية وشركاتها المحلية إلى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى حوض "سومطرة"، مع التركيز على مشروعات النفط الصخري المدعومة بتقنيات حديثة، وتتميز البلاد بخبرة تنظيمية في إدارة عمليات الحفر المكثّفة، إلى جانب استهداف رواسب بحيرات كانت تعد سابقًا صعبة الإنتاج، قبل أن تثبت التجارب الأمريكية في حوض "يونتا" إمكان تطويرها.
ويبقى نجاح هذه المشروعات مرتبطًا بعوامل رئيسية عدة، بينها توفر بيئة تنظيمية مرنة، وجاهزية البنية التحتية والقدرة على تطبيق تقنيات الحفر الحديثة، إضافة إلى وجود إرادة سياسية تدعم تطوير هذا القطاع. وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يشهد الغاز الصخري دورًا متزايدًا في رسم خريطة الطاقة العالمية، خلال السنوات المقبلة.
