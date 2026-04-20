ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 10 بالمئة
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 9.6%، فجر اليوم الاثنين، لتتجاوز 515 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسط احتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران،... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 9.6%، فجر اليوم الاثنين، لتتجاوز 515 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسط احتمال انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لبيانات من بورصة لندن.
وبلغت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار المقبل، لمؤشر "تي تي إف" (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع مركزه في هولندا) 518 دولارًا أمريكيًا بارتفاع 9.6% حتى الساعة 12:59 صباحًا.
ويستند هذا الارتفاع في السعر إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق البالغ 472.7 دولارًا أمريكيًا لكل ألف متر مكعب.
وارتفعت أسعار خام "برنت" بنسبة 6.3%، لتتجاوز 96 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات التداول.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار، وفقًا لبيانات التداول.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى، منذ 13 أبريل/ نيسان الجاري، في وقت سابق من الجلسة.