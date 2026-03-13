الإمارات تعلن عن استقرار إمدادات الطاقة في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية للإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن استئناف إمدادات الطاقة في البلاد، بعد إطفاء الحرائق في منطقة الفجيرة... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T14:32+0000
أعلن سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية للإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن استئناف إمدادات الطاقة في البلاد، بعد إطفاء الحرائق في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية.
وجاء في بيان وكالة الأنباء الإماراتية (وام): "أكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية استقرار واستمرار إمدادات الطاقة في الإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن نظام الطاقة وسلاسل الإمدادات الوطنية تعمل بفعالة عالية".
وتابعت "وام": "نظام الطاقة وسلاسل الإمدادات الوطنية، لديها درجة عالية من الجاهزة والمرونة، التي توفر موارد ضرورية للأسواق المحلية من دون أي تأخير".
ووفقا للوكالة، فإن المزروعي زار منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، للاطلاع على نتائج إطفاء الحرائق الأخيرة في أحد مرافق هذه المنطقة.
وتعرضت منطقة الفجيرة للصناعة البترولية للهجمات الجوية من قبل إيران مرات عدة، وأفادت سلطات الإمارة، في يوم 9 مارس/ آذار الجاري، بأن الحريق في أحد مرافق منطقة الفجيرة للصناعة البترولية حدث نتيجة لسقوط حطام صاروخ دفاع جوي.
وتوجد محطة النفط في ميناء الفجيرة على شاطئ بحر العرب، وتتمكّن من تنفيذ الإمدادات متجاوزةً مضيق هرمز الذي تم إغلاقه بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران.