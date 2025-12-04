عربي
https://sarabic.ae/20251204/حقل-غاز-الجافورة-هل-تبرز-المملكة-كلاعب-رئيسي-في-سوق-الغاز-الصخري؟-1107823049.html
حقل غاز الجافورة.. هل تبرز المملكة كلاعب رئيسي في سوق الغاز الصخري؟
حقل غاز الجافورة.. هل تبرز المملكة كلاعب رئيسي في سوق الغاز الصخري؟
سبوتنيك عربي
في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة" لتحقيق التوازن في إمدادات الطاقة العالمية، اكتملت المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T21:59+0000
2025-12-04T21:57+0000
السعودية
سوق النفط
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103746523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2be80050f726c603a294414f1cd6554.jpg
وكشف بيان الميزانية السعودية عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع حقل غاز الجافورة، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع الغاز غير التقليدي في العالم، مؤكداً بدء الإنتاج بطاقة 450 مليون قدم مكعبة يومياً خلال عام 2025.وبحسب وسائل إعلام سعودية، يُعد حقل الجافورة أكبر مشروع غاز صخري خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل إلى إنتاج مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول 2030.ويرى الخبراء أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ملحوظ على خارطة سوق الغاز الصخري عالميا، فمع توسع إنتاج الجافورة ستبرز المملكة كلاعب جديد ومؤثر في سوق كان يتركز تقليديا في الولايات المتحدة، وهو ما شأنه أن يعزز تنوع الإمدادات العالمية ويخلق توازنا أكبر في الأسواق، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الغاز غير التقليدي.توازن إمدادات الطاقةاعتبر الخبير السعودي في قطاع الطاقة عبدالرحمن النمري إن إعلان أرامكو السعودية دخول مصنع جديد لمعالجة الغاز في حقل الجافورة حيز التشغيل، يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لقطاع الطاقة في المملكة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مشروع الجافورة بصفته أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة سيضع السعودية في موقع عالمي أكثر تقدمًا في هذا المجال الحيوي مع بدء تشغيل مرافقه الجديدة.وأكد النمري أن هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر توجهات المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في عمليات إنتاج الكهرباء، مما يسهم في رفع كفاءة مزيج الطاقة الوطني وتقليل الانبعاثات.ويرى أن المشروع سيلعب دورا محوريا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية من خلال توفير إمدادات ضخمة من الغاز وسوائله، وهو ما يفتح آفاقا واسعة لتوسع صناعات البتروكيماويات والمواد المتقدمة والصناعات التحويلية.وأضاف الخبير في قطاع الطاقة أن دخول المملكة بقوة في سوق الغاز الصخري سيضفي توازناً جديداً على إمدادات الطاقة العالمية، ويرسخ مكانة المملكة كمورد موثوق للطاقة في قطاعي النفط والغاز معاً، منوها بأن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز موقع السعودية في أسواق الطاقة منخفضة الانبعاثات مستقبلاً، وأن تشغيل منشآت الجافورة يمثل نقلة نوعية تعكس تحولا حقيقيا في استراتيجية الطاقة السعودية وتوجهاً واضحاً نحو لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في الأسواق العالمية.لاعب جديد ومؤثرمن جانبه اعتبر المستشار المالي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ إن إعلان أرامكو السعودية دخول مصنع جديد لمعالجة الغاز حيز التشغيل في حقل الجافورة، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع استخراج الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، يمثل مرحلة محورية في مسار تحول الطاقة بالمملكة، وخطوة تعكس قدرة المملكة على تعزيز موقعها كقوة عالمية في قطاع الغاز إلى جانب ريادتها المعروفة في قطاع النفط.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التطور لا يقتصر على كونه مجرد توسع تشغيلي، بل هو استثمار استراتيجي طويل المدى يدعم أمن الطاقة، ويواكب توجهات المملكة نحو تبني مزيج أنظف وأكثر تنوعًا من مصادر الطاقة، مما يعزز من استدامة الموارد الطبيعية.وأكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في التوسع بإنتاج الغاز تأتي امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير قطاع الغاز غير التقليدي وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.وأوضح أن دخول مصنع المعالجة الجديد إلى الخدمة سيعزز قدرة السعودية على زيادة إنتاج الغاز المحلي، ويسهم بشكل مباشر في خفض الاعتماد على الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، ورفع كفاءة الاستهلاك، بالإضافة إلى تمكين صناعات تحويلية وبتروكيميائية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.وبين الصويغ أن المشروع يعكس مستوى متقدمًا من التطوير التقني والقدرة الفائقة على إدارة مشاريع كبرى في مجال الغاز الصخري، وهو ما يضع المملكة ضمن مصاف الدول القليلة التي تمتلك بنية تحتية متقدمة لإنتاج هذا النوع من الطاقة.وأضاف أن تأثير هذه الخطوة سيكون ملحوظاً على خارطة سوق الغاز الصخري عالميا، فمع توسع إنتاج الجافورة ستبرز المملكة كلاعب جديد ومؤثر في سوق كان يتركز تقليديا في الولايات المتحدة، وهو ما شأنه أن يعزز تنوع الإمدادات العالمية ويخلق توازنا أكبر في الأسواق، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الغاز غير التقليدي.ولفت إلى أن دخول المملكة هذا المجال يعيد رسم مشهد الطاقة ويمنح السوق العالمية مزيدا من الاستقرار والثقة على المدى الطويل.وأكد الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو أمين الناصر، أن مشروع الجافورة يُسهم بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشدداً على أهميته لتحقيق هدف الشركة في رفع طاقة الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030.
حقل غاز الجافورة.. هل تبرز المملكة كلاعب رئيسي في سوق الغاز الصخري؟

21:59 GMT 04.12.2025
© AP Photo / Amr Nabilمهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
في خطوة وصفها المراقبون بـ "المهمة" لتحقيق التوازن في إمدادات الطاقة العالمية، اكتملت المرحلة الأولى من معمل غاز الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية.
وكشف بيان الميزانية السعودية عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع حقل غاز الجافورة، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع الغاز غير التقليدي في العالم، مؤكداً بدء الإنتاج بطاقة 450 مليون قدم مكعبة يومياً خلال عام 2025.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، يُعد حقل الجافورة أكبر مشروع غاز صخري خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل إلى إنتاج مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا بحلول 2030.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ملحوظ على خارطة سوق الغاز الصخري عالميا، فمع توسع إنتاج الجافورة ستبرز المملكة كلاعب جديد ومؤثر في سوق كان يتركز تقليديا في الولايات المتحدة، وهو ما شأنه أن يعزز تنوع الإمدادات العالمية ويخلق توازنا أكبر في الأسواق، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الغاز غير التقليدي.

توازن إمدادات الطاقة

أرامكو السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2020
حقل الجافورة السعودي... الجدوى الاقتصادية والصعوبات والاستثمارات
25 فبراير 2020, 12:40 GMT
اعتبر الخبير السعودي في قطاع الطاقة عبدالرحمن النمري إن إعلان أرامكو السعودية دخول مصنع جديد لمعالجة الغاز في حقل الجافورة حيز التشغيل، يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لقطاع الطاقة في المملكة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مشروع الجافورة بصفته أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة سيضع السعودية في موقع عالمي أكثر تقدمًا في هذا المجال الحيوي مع بدء تشغيل مرافقه الجديدة.
وأكد النمري أن هذه الخطوة ستدعم بشكل مباشر توجهات المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي في عمليات إنتاج الكهرباء، مما يسهم في رفع كفاءة مزيج الطاقة الوطني وتقليل الانبعاثات.
ويرى أن المشروع سيلعب دورا محوريا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية من خلال توفير إمدادات ضخمة من الغاز وسوائله، وهو ما يفتح آفاقا واسعة لتوسع صناعات البتروكيماويات والمواد المتقدمة والصناعات التحويلية.
وأضاف الخبير في قطاع الطاقة أن دخول المملكة بقوة في سوق الغاز الصخري سيضفي توازناً جديداً على إمدادات الطاقة العالمية، ويرسخ مكانة المملكة كمورد موثوق للطاقة في قطاعي النفط والغاز معاً، منوها بأن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز موقع السعودية في أسواق الطاقة منخفضة الانبعاثات مستقبلاً، وأن تشغيل منشآت الجافورة يمثل نقلة نوعية تعكس تحولا حقيقيا في استراتيجية الطاقة السعودية وتوجهاً واضحاً نحو لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في الأسواق العالمية.

لاعب جديد ومؤثر

منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
خبير اقتصادي: النفط الصخري في أمريكا يشارف على النفاد
25 يناير 2023, 14:17 GMT
من جانبه اعتبر المستشار المالي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ إن إعلان أرامكو السعودية دخول مصنع جديد لمعالجة الغاز حيز التشغيل في حقل الجافورة، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع استخراج الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، يمثل مرحلة محورية في مسار تحول الطاقة بالمملكة، وخطوة تعكس قدرة المملكة على تعزيز موقعها كقوة عالمية في قطاع الغاز إلى جانب ريادتها المعروفة في قطاع النفط.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التطور لا يقتصر على كونه مجرد توسع تشغيلي، بل هو استثمار استراتيجي طويل المدى يدعم أمن الطاقة، ويواكب توجهات المملكة نحو تبني مزيج أنظف وأكثر تنوعًا من مصادر الطاقة، مما يعزز من استدامة الموارد الطبيعية.
وأكد أن هذه الخطوة الاستراتيجية المتمثلة في التوسع بإنتاج الغاز تأتي امتدادًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير قطاع الغاز غير التقليدي وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.
وأوضح أن دخول مصنع المعالجة الجديد إلى الخدمة سيعزز قدرة السعودية على زيادة إنتاج الغاز المحلي، ويسهم بشكل مباشر في خفض الاعتماد على الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، ورفع كفاءة الاستهلاك، بالإضافة إلى تمكين صناعات تحويلية وبتروكيميائية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
وبين الصويغ أن المشروع يعكس مستوى متقدمًا من التطوير التقني والقدرة الفائقة على إدارة مشاريع كبرى في مجال الغاز الصخري، وهو ما يضع المملكة ضمن مصاف الدول القليلة التي تمتلك بنية تحتية متقدمة لإنتاج هذا النوع من الطاقة.
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
دول عربية تتصدر أكبر الصفقات النفطية في شهر نوفمبر 2025
أمس, 12:10 GMT
وأضاف أن تأثير هذه الخطوة سيكون ملحوظاً على خارطة سوق الغاز الصخري عالميا، فمع توسع إنتاج الجافورة ستبرز المملكة كلاعب جديد ومؤثر في سوق كان يتركز تقليديا في الولايات المتحدة، وهو ما شأنه أن يعزز تنوع الإمدادات العالمية ويخلق توازنا أكبر في الأسواق، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الغاز غير التقليدي.
ولفت إلى أن دخول المملكة هذا المجال يعيد رسم مشهد الطاقة ويمنح السوق العالمية مزيدا من الاستقرار والثقة على المدى الطويل.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو أمين الناصر، أن مشروع الجافورة يُسهم بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشدداً على أهميته لتحقيق هدف الشركة في رفع طاقة الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030.
