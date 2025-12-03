https://sarabic.ae/20251203/دول-عربية-تتصدر-أكبر-الصفقات-النفطية-في-شهر-نوفمبر-2025-1107771982.html

دول عربية تتصدر أكبر الصفقات النفطية في شهر نوفمبر 2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097154516_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_84619f5bb872ad40a39f1470610ea39d.jpg

وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يؤكد رغبة شركات النفط في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.وشهد شهر نوفمبر، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت الشركات العالمية لتعزيز وجودها التشغيلي في الشرق الأوسط، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.وتضمنت قائمة أكبر الصفقات النفطية في نوفمبر 2025، الآتي:صفقة حقل " بو الحنين النفطي" القطريتعد صفقة تطوير حقل "بو الحنين النفطي" في قطر، واحدة من أبرز الاستثمارات التي حصلت خلال نوفمبر عام 2025.، وتضمنت نشاط متصاعد يعزز موقع قطر بقائمة أكبر الصفقات النفطية في نوفمبر 2025، وسط توجّه متزايد نحو رفع القدرات الإنتاجية للحقول البحرية.ويشمل العقد تطوير البنية التحتية، وتحديث معدات الإنتاج، وضمان استدامة العمليات على المدى الطويل، وهذا يواكب خطط قطر لزيادة استخلاص الاحتياطيات التي تتجاوز مليار برميل.صفقة "أدنوك" للحفر الإماراتيةأضافت الصفقة التي أبرمتها "أدنوك للحفر" دافعا قويا إلى حركة الاستثمار الإقليمية، وذلك يعزز من حضور الإمارات، في ظل مساع متواصلة لتوسيع وجودها بأسواق المنطقة، واستحوذت الشركة على 80% من "إم بي للخدمات البترولية"، وذلك يسمح لها بتشغيل منصات حفر في 4 دول خليجية، وتشكل هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية تستهدف تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير خدمات الحفر، وتوفير بنية متكاملة تدعم الاستثمارات المستقبلية.وتضم الصفقة 21 حفارة برية، ووحدات صيانة وخدمات إنتاج، كما تمنح الصفقة أدنوك للحفر فرصا واسعة لبناء شراكات جديدة، ورفع قدراتها على منافسة الشركات الكبرى داخل الخليج.4 عقود جديدة مع "أرامكو" السعوديةوقعت شركة "أرامكو" السعودية 4 عقود مع شركة "الحفر العربية"، في خطوة تعكس توسعًا لافتا ضمن أكبر الصفقات النفطية في نوفمبر 2025، لما تحمله هذه العقود من تأثير كبير في سوق الخدمات.ويمثل هذا التعاقد خطوة جوهرية في مسار أرامكو لتعزيز قدراتها في صيانة وتشغيل الحقول الكبرى، ويعد من أبرز التحركات التي رسّخت حضور السعودية ضمن أكبر الصفقات النفطية في نوفمبر 2025، مع اتّساع نشاط الحفر وارتفاع حجم الاستثمارات.تمويل مصفاة ضخمة في نيجيرياخصصت نيجيريا تمويل ضخم لبناء مصفاة بطاقة 500 ألف برميل يوميا، وهي واحدة من أكثر الصفقات طموحا في أفريقيا، لان هذا يمنحها حضورا استثنائيا، بفضل حجم الاستثمار غير المسبوق.ويعكس التمويل الضخم ثقة المستثمرين في قدرات السوق النيجيرية، ويعد من أبرز الخطوات التي دعمت موقع نيجيريا في السوق النفطية، وسط تضاعف الأنشطة الاستثمارية في قطاع التكرير.صفقة "توتال إنرجي" في نيجيرياوتواصل نيجيريا حضورها القوي عبر صفقة تبادلية بين "توتال إنرجي" الفرنسية وشركة "كونويل"، وهذا يعطيها موقعا إضافيا، بفضل تأثير الصفقة في تطوير موارد المياه العميقة.تمديد عقود تنقيب مصريةقامت مصر بخطوة لافتة عبر تمديد اتفاقيات تنقيب في خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040، عبر دعم مشروعات الاستكشاف والإنتاج في المناطق البحرية والبرية.وتم توقيع الإتفاقية مع شركة "إيني" الإيطالية، وسيتم تنفيذ حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد، بهدف تحديد الموارد غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من البنية الجيولوجية، بجانب توسيع نطاق الإنتاج المستقبلي وإتاحة فرص استثمارية إضافية.حقل "غرب القرنة 1" في العراقوكانت صفقة تطوير حقل "غرب القرنة 1" إحدى التحركات البارزة، خاصة مع ارتباطها بأحد أكبر الحقول على مستوى العالم، وهو ما يمنح العراق موقعًا مهمًا ضمن أكبر الصفقات النفطية في نوفمبر 2025، بحسب موقع "الطاقة".وفازت شركة "وود" البريطانية بعقد خدمات هندسية يتضمن تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لصالح "بتروتشاينا" الصينية، لرفع قدرات الإنتاج وتعزيز موثوقية البنية التحتية للحقل، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج واسع للتطوير طويل الأمد، وتواصل شركة وود توسّعها داخل العراق بعد فوزها في مايو/أيار، بعقود إزالة كربون بقيمة 100 مليون دولار.باحث سياسي: لا أحد سيثني السعودية عن القيام بعلاقات استراتيجية مع روسيا لتناغمها مع المصالح الدوليةالسلطات التركية: سفينة روسية تتعرض لهجوم بالبحر الأسود دون تسجيل إصابات

