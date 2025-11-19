https://sarabic.ae/20251119/نوفاك-العقوبات-ضد-شركتي-لوك-أويل-وروسنفط-لم-تؤثر-على-إنتاج-النفط-في-روسيا-1107289504.html

نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا

نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا. 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نوفاك، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الشركتين قد أثرت على إنتاج النفط في البلاد، "لا تظهر الإحصاءات اليومية التي نراها أي انخفاض في الإنتاج. إن حجم الإنتاج الإجمالي أعلى قليلا من الشهر السابق. لا توجد أية تعديلات في الوقت الراهن". وأضاف بأنه يتوقع أن يبدأ الخصم على سعر النفط الروسي بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة.ولم يحدد مستوى انخفاض الخصم، مؤكدا أن الأمر يعتمد على السوق، وتابع: "لا يسعنا إلا أن ننظر إلى ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة. في الفترة السابقة، تعافى إلى الحد الأدنى من مستوى الخصم".ونوه إلى أن روسيا أنتجت نفطا أقل من حصتها في أوبك+ بحوالي 70 ألف برميل يوميا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع زيادة الإنتاج على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر.وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط عند 510 مليون طن: "هذا العام، نعم ، لم تتغير التوقعات".إلى ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية

