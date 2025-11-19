نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا.
2025-11-19T14:53+0000
وقال نوفاك، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الشركتين قد أثرت على إنتاج النفط في البلاد، "لا تظهر الإحصاءات اليومية التي نراها أي انخفاض في الإنتاج. إن حجم الإنتاج الإجمالي أعلى قليلا من الشهر السابق. لا توجد أية تعديلات في الوقت الراهن". وأضاف بأنه يتوقع أن يبدأ الخصم على سعر النفط الروسي بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة.ولم يحدد مستوى انخفاض الخصم، مؤكدا أن الأمر يعتمد على السوق، وتابع: "لا يسعنا إلا أن ننظر إلى ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة. في الفترة السابقة، تعافى إلى الحد الأدنى من مستوى الخصم".ونوه إلى أن روسيا أنتجت نفطا أقل من حصتها في أوبك+ بحوالي 70 ألف برميل يوميا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع زيادة الإنتاج على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر.وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط عند 510 مليون طن: "هذا العام، نعم ، لم تتغير التوقعات".إلى ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا.
وقال نوفاك، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الشركتين قد أثرت على إنتاج النفط في البلاد، "لا تظهر الإحصاءات اليومية التي نراها أي انخفاض في الإنتاج. إن حجم الإنتاج الإجمالي أعلى قليلا من الشهر السابق. لا توجد أية تعديلات في الوقت الراهن".
وأضاف بأنه يتوقع أن يبدأ الخصم على سعر النفط الروسي بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة.

وقال نوفاك ردا على سؤال الصحفيين عن المدة التي سيظل فيها الخصم على النفط الروسي مرتفعا، قال: "لقد مررنا بهذا الأمر مرات عديدة. آمل أن يستقر الوضع خلال شهرين، مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة سينخفض ​​الخصم".

ولم يحدد مستوى انخفاض الخصم، مؤكدا أن الأمر يعتمد على السوق، وتابع: "لا يسعنا إلا أن ننظر إلى ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة. في الفترة السابقة، تعافى إلى الحد الأدنى من مستوى الخصم".
ونوه إلى أن روسيا أنتجت نفطا أقل من حصتها في أوبك+ بحوالي 70 ألف برميل يوميا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع زيادة الإنتاج على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشار نوفاك أيضا إلى أن روسيا استكملت في تشرين الأول/أكتوبر التعويض الكامل عن الإنتاج الزائد المسموح به في السابق، وستعتمد الآن فقط على الحصص، وأوضح بأن روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط بحلول نهاية عام 2025 عند 510 ملايين طن.
وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط عند 510 مليون طن: "هذا العام، نعم ، لم تتغير التوقعات".
إلى ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.
أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية
