https://sarabic.ae/20251119/نوفاك-العقوبات-ضد-شركتي-لوك-أويل-وروسنفط-لم-تؤثر-على-إنتاج-النفط-في-روسيا-1107289504.html
نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا. 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T14:53+0000
2025-11-19T14:53+0000
2025-11-19T14:53+0000
العالم
روسيا
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d7567bc84f5bfe2ff1dec72d057b2a54.jpg
وقال نوفاك، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الشركتين قد أثرت على إنتاج النفط في البلاد، "لا تظهر الإحصاءات اليومية التي نراها أي انخفاض في الإنتاج. إن حجم الإنتاج الإجمالي أعلى قليلا من الشهر السابق. لا توجد أية تعديلات في الوقت الراهن". وأضاف بأنه يتوقع أن يبدأ الخصم على سعر النفط الروسي بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة.ولم يحدد مستوى انخفاض الخصم، مؤكدا أن الأمر يعتمد على السوق، وتابع: "لا يسعنا إلا أن ننظر إلى ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة. في الفترة السابقة، تعافى إلى الحد الأدنى من مستوى الخصم".ونوه إلى أن روسيا أنتجت نفطا أقل من حصتها في أوبك+ بحوالي 70 ألف برميل يوميا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع زيادة الإنتاج على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر.وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط عند 510 مليون طن: "هذا العام، نعم ، لم تتغير التوقعات".إلى ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية
https://sarabic.ae/20251016/نوفاك-خلال-أسبوع-الطاقة-الروسي-روسيا-توفر-17-من-سوق-الطاقة-العالمي-1106079784.html
https://sarabic.ae/20251105/مؤسسة-النفط-والغاز-الهندية-نواصل-شراء-النفط-الروسي-رغم-العقوبات-1106761740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069716927_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79bfdc475935edc5ade2b7eb1cfa480e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, سوق النفط
نوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الغربية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا.
وقال نوفاك، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الشركتين قد أثرت على إنتاج النفط في البلاد، "لا تظهر الإحصاءات اليومية التي نراها أي انخفاض في الإنتاج. إن حجم الإنتاج الإجمالي أعلى قليلا من الشهر السابق. لا توجد أية تعديلات في الوقت الراهن".
وأضاف بأنه يتوقع أن يبدأ الخصم على سعر النفط الروسي بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة.
وقال نوفاك ردا على سؤال الصحفيين عن المدة التي سيظل فيها الخصم على النفط الروسي مرتفعا، قال: "لقد مررنا بهذا الأمر مرات عديدة. آمل أن يستقر الوضع خلال شهرين، مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة سينخفض الخصم".
ولم يحدد مستوى انخفاض الخصم، مؤكدا أن الأمر يعتمد على السوق، وتابع: "لا يسعنا إلا أن ننظر إلى ما كان عليه الوضع في الفترة السابقة. في الفترة السابقة، تعافى إلى الحد الأدنى من مستوى الخصم".
ونوه إلى أن روسيا أنتجت نفطا أقل من حصتها في أوبك+ بحوالي 70 ألف برميل يوميا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع زيادة الإنتاج على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأشار نوفاك أيضا إلى أن روسيا استكملت في تشرين الأول/أكتوبر التعويض الكامل عن الإنتاج الزائد المسموح به في السابق، وستعتمد الآن فقط على الحصص، وأوضح بأن روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط بحلول نهاية عام 2025 عند 510 ملايين طن.
وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تحافظ على توقعاتها لإنتاج النفط عند 510 مليون طن: "هذا العام، نعم ، لم تتغير التوقعات".
إلى ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في 22 تشرين الأول/أكتوبر، شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في حزمة عقوبات جديدة.