عربي
بغداد وأنقرة يبحثان التوصل لاتفاق جديد لنقل النفط الخام عبر خط اﻷنبوب العراقي التركي
ونقلت وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة النفط العراقية الوزارة أن وفدا من الوزارة عقد في العاصمة التركية أنقرة، اجتماعا مع وزارة الطاقة والثروات الطبيعية في الجمهورية التركية، لبحث سبل التوصل إلى اتفاقية جديدة لنقل النفط الخام عبر خط اﻷنبوب العراقي التركي".وأكدت الوزارة أن الجانب العراقي ترأسه وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، فيما ترأس الجانب التركي وكيل وزارة الطاقة والثروات الطبيعية احمد برآت تشونكار، بحضور مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة نفط الشمال، فضلا عن حضور المدراء العامين لدوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة، والرقابة الداخلية والقانونية والاقتصادية في مركز الوزارة لهذا الاجتماع الثنائي.وذكرت وزارة النفط العراقية في بيانها أن "الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول المسودة المطروحة للاتفاقية، ومسارات تطوير التعاون في مشاريع قطاع الطاقة بمختلف جوانبه بين الجانبين. وأكد الطرفان العراق والتركي أن "أجواء المفاوضات كانت إيجابية، وأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تمثل خطوة مهمة نحو صياغة اتفاقية جديدة تعزز الشراكة بين البلدين وتضمن استمرارية عمليات النقل وتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد اتفقت في 17 يوليو مع سلطات الإقليم على تصدير كامل إنتاجه النفطي، والمقدر بـ230 ألف برميل يومياً، عبر شركة سومو مقابل مبالغ مالية ثابتة، غير أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة على حقول الإقليم منذ منتصف يوليو/تموز أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً.جدير بالذكر أن خط كركوك–جيهان، الذي دخل الخدمة عام 1976، كان يزود الأسواق العالمية بنحو 0.5% من إمدادات النفط، قبل أن تتوقف عملياته عام 2023 عقب قرار المحكمة الدولية للتحكيم الذي اعتبر أن تركيا خالفت اتفاقها مع بغداد عبر السماح للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاقية خط الأنبوب العراقي التركي.
ونقلت وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة النفط العراقية الوزارة أن وفدا من الوزارة عقد في العاصمة التركية أنقرة، اجتماعا مع وزارة الطاقة والثروات الطبيعية في الجمهورية التركية، لبحث سبل التوصل إلى اتفاقية جديدة لنقل النفط الخام عبر خط اﻷنبوب العراقي التركي".
وأكدت الوزارة أن الجانب العراقي ترأسه وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، فيما ترأس الجانب التركي وكيل وزارة الطاقة والثروات الطبيعية احمد برآت تشونكار، بحضور مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة نفط الشمال، فضلا عن حضور المدراء العامين لدوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة، والرقابة الداخلية والقانونية والاقتصادية في مركز الوزارة لهذا الاجتماع الثنائي.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيانها أن "الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول المسودة المطروحة للاتفاقية، ومسارات تطوير التعاون في مشاريع قطاع الطاقة بمختلف جوانبه بين الجانبين.
وأكد الطرفان العراق والتركي أن "أجواء المفاوضات كانت إيجابية، وأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تمثل خطوة مهمة نحو صياغة اتفاقية جديدة تعزز الشراكة بين البلدين وتضمن استمرارية عمليات النقل وتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن بغداد وأربيل توصلا إلى تفاهم بشأن تصدير النفط من حقول الإقليم عبر الخط الدولي، فيما قدّر وزير النفط حيان عبد الغني حجم الصادرات اليومية بنحو 180–190 ألف برميل.
يشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد اتفقت في 17 يوليو مع سلطات الإقليم على تصدير كامل إنتاجه النفطي، والمقدر بـ230 ألف برميل يومياً، عبر شركة سومو مقابل مبالغ مالية ثابتة، غير أن الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة على حقول الإقليم منذ منتصف يوليو/تموز أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً.
جدير بالذكر أن خط كركوك–جيهان، الذي دخل الخدمة عام 1976، كان يزود الأسواق العالمية بنحو 0.5% من إمدادات النفط، قبل أن تتوقف عملياته عام 2023 عقب قرار المحكمة الدولية للتحكيم الذي اعتبر أن تركيا خالفت اتفاقها مع بغداد عبر السماح للإقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية.
