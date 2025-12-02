باحث سياسي: لا أحد سيثني السعودية عن القيام بعلاقات استراتيجية مع روسيا لتناغمها مع المصالح الدولية

عربي
علق الخبير العسكري والباحث السياسي من السعودية اللواء عبد الله غانم القحطاني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على مناقصة بناء محطة للطاقة النووية في السعودية تشارك فيها روسيا، وإلغاء التأشيرة بين البلدين، مؤكدا أن "العلاقات السعودية الروسية قديمة ومتجذرة ومتعمقة وهي قائمة حتى لو لم يتم توقيع اتفاقيات جديدة".
ولفت القحطاني إلى أن "العلاقة بين البلدين ليست قصيرة الأجل بل استراتيجية طويلة الأمد بالمجالات كافة"، معتبرا أن "الإيماءات والعروض والتي جاءت من روسيا للسعودية دليل على اهتمام روسيا بالمملكة، ووعيها لدورها الدولي والاستراتيجي وتناغمها مع رؤية السعودية 2030".
وقال القحطاني إن "القيادتين الروسية والسعودية لديهما وعيا استراتيجيا قويا بالمؤثرات الدولية والمصالح المشتركة، لهذا لم يؤثر أحد على هذه العلاقات سلبا"، لافتا إلى أن "لهذه الشراكة الاستراتيجية أهمية في الداخل السعودي والعلاقات الدولية ومنها العلاقات الروسية"، مشددا على أن "لا أحد سيثني السعودية عن القيام بعلاقات استراتيجية مع روسيا، لأنها تتناغم مع المصالح الدولية ولا تتدخل بشؤون الدول ولا تقصي أحدا ولا تنكر علاقاتها بالآخرين".
وأكد القحطاني أن "الطاقة النووية مشروع حيوي وله فوائد مستقبلية"، قائلا إن "روسيا من الدول القادرة في هذا المجال"، لافتا أن "التنسيق الروسي السعودية منع انهيار الاقتصاد الدولي وهو يراعي كثيرة لمصلحة البلدين والعالم"، مضيفا أن "روسيا دولة كبيرة ولها بصمة دولية"، مشيرا إلى أن "الطاقة النووية عنصر حيوي استراتيجي للمستقبل وروسيا ضليعة في هذا الجانب وهي لا تفرض شروطا معقدة بل تتعاون مع الدول من مبدأ الثقة".

ورأى القحطاني حول إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية، أن "هذا مؤشر على الثقة المتبادلة بين الدولتين"، وقال إن "إعفاء التأشيرات تعطينا مستقبلا آخر على المستوى الثقافي والسياحي"، كاشفا أن "روسيا أول دولة توقع معها السعودية مثل هذا الإعفاء".

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم أمس الاثنين، أن شركة "روساتوم" الروسية تعد وثائق المناقصة الخاصة ببناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، فيما لم يتم بعد تحديد موعد إطلاق المناقصة.
وأجاب نوفاك ردا على سؤال الصحفيين حول مرحلة التحضير، قائلا: "التحضيرات للمناقصة جارية، هذه هي المرحلة الآن. وزملاؤنا السعوديون عليهم تحديد المواعيد، ولكن الشروط معروفة الآن، وكذلك الدول والشركات الراغبة في المشاركة، وهم يعدون وثائق المناقصة وفقًا لذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مشاركة السعودية في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية قد نوقشت، اليوم الاثنين، في اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة، قال نوفاك: "لم نناقش هذا الأمر تحديدا، نحن نعرض على زملائنا، إذا كانوا مهتمين، بتوريد الغاز الطبيعي المسال هنا".

وأعلن نوفاك، أن روسيا تعرض على المملكة العربية السعودية شراكة لتطبيق التقنيات الروسية المتقدمة في قطاعي الطاقة واستخراج المعادن.
وقال نوفاك، خلال حديثه في المنتدى التجاري الروسي السعودي: "نقترح شراكة في مجال مهم للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل تنفيذ التقنيات العالية في قطاع الطاقة واستخراج المعادن، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الكفاءات والتقنيات اللازمة لتطوير الاحتياطيات التي يصعب استخراجها".
