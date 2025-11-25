https://sarabic.ae/20251125/انطلاق-مؤتمر-التمويل-التنموي-بالرياض-9-ديسمبر--1107480920.html

انطلاق مؤتمر التمويل التنموي بالرياض 9 ديسمبر

انطلاق مؤتمر التمويل التنموي بالرياض 9 ديسمبر

تستضيف الرياض مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمركز الملك...

ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، إلى تعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة منظومة التنمية لتحقيق أثر مستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث محلي ودولي من 120 جهة، بينهم أمراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية. ويتيح المؤتمر تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في تعزيز أثر التمويل التنموي على الاقتصاد والمجتمع، وفتح قنوات جديدة للشراكات الإستراتيجية. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية التمويل التنموي في دعم المشاريع الوطنية الحيوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشكل "MOMENTUM" كذلك منصة للحوار حول السياسات المالية والتنموية، التي تساهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030" وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المملكة كمركز إقليمي ودولي للتمويل التنموي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. ويعكس تنظيم المؤتمر التزام القيادة السعودية بتطوير منظومة تمويلية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين القطاعات الحيوية. ويساهم المؤتمر في تعزيز القدرات الوطنية، وبناء شراكات مستدامة مع الجهات الدولية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية.

