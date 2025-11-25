عربي
انطلاق مؤتمر التمويل التنموي بالرياض 9 ديسمبر
انطلاق مؤتمر التمويل التنموي بالرياض 9 ديسمبر
سبوتنيك عربي
تستضيف الرياض مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمركز الملك... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
أخبار العالم الآن
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، إلى تعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة منظومة التنمية لتحقيق أثر مستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث محلي ودولي من 120 جهة، بينهم أمراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية. ويتيح المؤتمر تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في تعزيز أثر التمويل التنموي على الاقتصاد والمجتمع، وفتح قنوات جديدة للشراكات الإستراتيجية. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية التمويل التنموي في دعم المشاريع الوطنية الحيوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويشكل "MOMENTUM" كذلك منصة للحوار حول السياسات المالية والتنموية، التي تساهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030" وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المملكة كمركز إقليمي ودولي للتمويل التنموي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية. ويعكس تنظيم المؤتمر التزام القيادة السعودية بتطوير منظومة تمويلية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين القطاعات الحيوية. ويساهم المؤتمر في تعزيز القدرات الوطنية، وبناء شراكات مستدامة مع الجهات الدولية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
السعودية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن

انطلاق مؤتمر التمويل التنموي بالرياض 9 ديسمبر

14:09 GMT 25.11.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanogluالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanoglu
تابعنا عبر
تستضيف الرياض مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، وتحت شعار "قيادة التحول التنموي".
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني، إلى تعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة منظومة التنمية لتحقيق أثر مستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 متحدث محلي ودولي من 120 جهة، بينهم أمراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
ويتيح المؤتمر تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في تعزيز أثر التمويل التنموي على الاقتصاد والمجتمع، وفتح قنوات جديدة للشراكات الإستراتيجية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نجهز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن"
12 يوليو, 06:07 GMT
كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية التمويل التنموي في دعم المشاريع الوطنية الحيوية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويشكل "MOMENTUM" كذلك منصة للحوار حول السياسات المالية والتنموية، التي تساهم في تحقيق "رؤية المملكة 2030" وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المملكة كمركز إقليمي ودولي للتمويل التنموي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
الأول من نوعه... السعودية تنظم منتدى استثماريا ضخما في دمشق
23 يوليو, 07:14 GMT
ويعكس تنظيم المؤتمر التزام القيادة السعودية بتطوير منظومة تمويلية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين القطاعات الحيوية.
ويساهم المؤتمر في تعزيز القدرات الوطنية، وبناء شراكات مستدامة مع الجهات الدولية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
