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وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نجهز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن"
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نجهز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن"
سبوتنيك عربي
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أنه ناقش خلال زيارته لروسيا تعاون البلدين في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، وكيفية تجهيز مشاركة روسيا... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T06:07+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة حصرية للوزير الخريف، مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمعرض "إينوبروم" الصناعي الروسي. وأوضح الخريف أن "مدن"، التي تأسست قبل 25 عاما، تعمل حاليا على الارتقاء بالخدمات في المناطق الصناعية، من خلال تطوير مراكز أبحاث وخدمات صناعية، إلى جانب رفع قدرات الكوادر البشرية.يشار إلى أن "إينوبروم"، هو أحد أكبر المعارض الصناعية في روسيا، ويقام سنويا بمشاركة عشرات الدول والشركات الكبرى، وتركز دورته الحالية على الابتكار والتقنيات الحديثة.وتأتي زيارة الوزير السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030".*يمكنك أيضا قراءةوزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخيةالخريف يوضح لـ"سبوتنيك" أبرز العوامل التي تدفع الشركات الروسية للاستثمار في السعودية
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السعودية, روسيا, حصري, العالم العربي, العالم, الأخبار
السعودية, روسيا, حصري, العالم العربي, العالم, الأخبار

وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نجهز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن"

06:07 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 12.07.2025)
© Sputnikوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أنه ناقش خلال زيارته لروسيا تعاون البلدين في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، وكيفية تجهيز مشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن" في بداية العام القادم.
جاء ذلك خلال مقابلة حصرية للوزير الخريف، مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمعرض "إينوبروم" الصناعي الروسي.
وقال الخريف إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، التي يرأسها، بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع جهة حكومية في مقاطعة موسكو، بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الدخول في قطاع الصناعة بين البلدين.
وأوضح الخريف أن "مدن"، التي تأسست قبل 25 عاما، تعمل حاليا على الارتقاء بالخدمات في المناطق الصناعية، من خلال تطوير مراكز أبحاث وخدمات صناعية، إلى جانب رفع قدرات الكوادر البشرية.
وأشار إلى أن اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزيرا الصناعة والموارد الطبيعية، "كانت مثمرة"، وتم خلالها الاتفاق على خطوات عملية لفتح آفاق التعاون الصناعي المشترك، خاصة في مجالات التعدين والمسح الجيولوجي.
يشار إلى أن "إينوبروم"، هو أحد أكبر المعارض الصناعية في روسيا، ويقام سنويا بمشاركة عشرات الدول والشركات الكبرى، وتركز دورته الحالية على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وتأتي زيارة الوزير السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030".
*يمكنك أيضا قراءة
وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": مشاركة السعودية في "إينوبروم" مهمة تاريخية
الخريف يوضح لـ"سبوتنيك" أبرز العوامل التي تدفع الشركات الروسية للاستثمار في السعودية
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