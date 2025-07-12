وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نجهز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن"
06:07 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 08:24 GMT 12.07.2025)
© Sputnikوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف
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كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أنه ناقش خلال زيارته لروسيا تعاون البلدين في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، وكيفية تجهيز مشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن" في بداية العام القادم.
جاء ذلك خلال مقابلة حصرية للوزير الخريف، مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته بمعرض "إينوبروم" الصناعي الروسي.
🟧وزير الصناعة السعودي لـ"سبوتنيك": نجهز لمشاركة روسيا في مؤتمر "مستقبل المعادن" العام المقبل— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 12, 2025
💬 أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه ناقش خلال زيارته لروسيا تعاون البلدين في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، وكيفية تجهيز مشاركة روسيا… pic.twitter.com/MGWKboaK1P
وقال الخريف إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، التي يرأسها، بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع جهة حكومية في مقاطعة موسكو، بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الدخول في قطاع الصناعة بين البلدين.
وأوضح الخريف أن "مدن"، التي تأسست قبل 25 عاما، تعمل حاليا على الارتقاء بالخدمات في المناطق الصناعية، من خلال تطوير مراكز أبحاث وخدمات صناعية، إلى جانب رفع قدرات الكوادر البشرية.
🟧وزير الصناعة السعودي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن اجتماعه مع كبار المسؤولين الروس في موسكو— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 12, 2025
💬أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف أن اللقاءات مع كبار المسؤولين في روسيا كانت ممتازة.
⭕️وتابع "تشرفنا بزيارة فخامة رئيس الوزراء إلى جناح المملكة، وسمعنا منه رسائل رائعة تعزز الثقة… pic.twitter.com/kDR2SunDDp
وأشار إلى أن اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزيرا الصناعة والموارد الطبيعية، "كانت مثمرة"، وتم خلالها الاتفاق على خطوات عملية لفتح آفاق التعاون الصناعي المشترك، خاصة في مجالات التعدين والمسح الجيولوجي.
يشار إلى أن "إينوبروم"، هو أحد أكبر المعارض الصناعية في روسيا، ويقام سنويا بمشاركة عشرات الدول والشركات الكبرى، وتركز دورته الحالية على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وتأتي زيارة الوزير السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030".
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