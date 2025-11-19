https://sarabic.ae/20251119/خبير-زيارة-ابن-سلمان-إلى-واشنطن-مفصلية-في-مسار-العلاقات-السعودية--الأمريكية-1107286279.html
خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، عن أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة،
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار القحطاني إلى أن "الزيارة تمثل انتقالا من عهد سابق إلى عهد جديد"، وقال: "نحن أمام مرحلة مختلفة، والحديث اليوم عن مصالح واستراتيجيات وتقنيات".وأضاف: "دولة صاعدة في مستوى المملكة لها تأثيرها الإقليمي والدولي".وبشأن اعتبار المملكة حليفا للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، أوضح القحطاني أن "هذا يعني التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع المملكة في الأزمات وفي الدفاع عنها في حال الاعتداء الخارجي عليها"، مضيفًا: "المملكة ليست عاجزة في الدفاع عن نفسها ولكن حينما تقول الولايات المتحدة إن السعودية شريك وحليف هذا يعني أن السعودية أصبحت مع الولايات المتحدة تعمل عن قرب في شتى المجالات والتنسيق فيما يخص أمن المنطقة".ورأى أن "الأحلاف والشراكات الدولية التي تقوم بها السعودية هدفها الأساسي استقرار المنطقة"، قائلا: "لدينا أزمات تحتاج إلى جهد كبير وعمل استراتيجي وعلاقات دولية كبيرة وحلفاء صادقين في المنطقة، وبالتالي هذه الزيارة تضع الحلول للأزمات والتوترات".وقال: "السعودية أصبحت تلعب دورا في العلاقات الدولية وهي قادرة على قيادة المنطقة وهذا ما يجب أن تفهمه إسرائيل، فالمسألة ليست تنافس ومن هو الأقوى".وحول سعي السعودية لامتلاك طائرات "إف-35"، علق القحطاني، قائلا إن "هذه الصفقة ستزيد من قوة المملكة الدفاعية للردع، وهذه رسالة أمريكية لإسرائيل بأن المنطقة تتغير وأصبحنا في معادلة جديدة، كما أصبح الشرق الأوسط في مرحلة الأمن والسلام بقيادة السعودية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقدّم السلام إلا بضغط وأمر مباشر من الولايات المتحدة".
خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، عن أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، واصفًا إياها "بالاستراتيجية والمفصلية"، مؤكدا أن "ما سيأتي بعدها ليس كما قبلها في مسار العلاقات السعودية-الأمريكية وفي نقاش القضايا الإقليمية والاستراتيجية المهمة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار القحطاني إلى أن "الزيارة تمثل انتقالا من عهد سابق إلى عهد جديد"، وقال: "نحن أمام مرحلة مختلفة، والحديث اليوم عن مصالح واستراتيجيات وتقنيات".
وأضاف: "دولة صاعدة في مستوى المملكة لها تأثيرها الإقليمي والدولي".
وبشأن اعتبار المملكة حليفا للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، أوضح القحطاني أن "هذا يعني التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع المملكة في الأزمات وفي الدفاع عنها في حال الاعتداء الخارجي عليها"، مضيفًا: "المملكة ليست عاجزة في الدفاع عن نفسها ولكن حينما تقول الولايات المتحدة إن السعودية شريك وحليف هذا يعني أن السعودية أصبحت مع الولايات المتحدة تعمل عن قرب في شتى المجالات والتنسيق فيما يخص أمن المنطقة".
ورأى أن "الأحلاف والشراكات الدولية التي تقوم بها السعودية هدفها الأساسي استقرار المنطقة"، قائلا: "لدينا أزمات تحتاج إلى جهد كبير وعمل استراتيجي وعلاقات دولية كبيرة وحلفاء صادقين في المنطقة، وبالتالي هذه الزيارة تضع الحلول للأزمات والتوترات".
وقال: "السعودية أصبحت تلعب دورا في العلاقات الدولية وهي قادرة على قيادة المنطقة وهذا ما يجب أن تفهمه إسرائيل، فالمسألة ليست تنافس ومن هو الأقوى".
وحول سعي السعودية لامتلاك طائرات "إف-35"، علق القحطاني، قائلا إن "هذه الصفقة ستزيد من قوة المملكة الدفاعية للردع، وهذه رسالة أمريكية لإسرائيل بأن المنطقة تتغير وأصبحنا في معادلة جديدة، كما أصبح الشرق الأوسط في مرحلة الأمن والسلام بقيادة السعودية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقدّم السلام إلا بضغط وأمر مباشر من الولايات المتحدة".