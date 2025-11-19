خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/خبير-زيارة-ابن-سلمان-إلى-واشنطن-مفصلية-في-مسار-العلاقات-السعودية--الأمريكية-1107286279.html
خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية
خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، عن أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة،... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T13:35+0000
2025-11-19T13:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار القحطاني إلى أن "الزيارة تمثل انتقالا من عهد سابق إلى عهد جديد"، وقال: "نحن أمام مرحلة مختلفة، والحديث اليوم عن مصالح واستراتيجيات وتقنيات".وأضاف: "دولة صاعدة في مستوى المملكة لها تأثيرها الإقليمي والدولي".وبشأن اعتبار المملكة حليفا للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، أوضح القحطاني أن "هذا يعني التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع المملكة في الأزمات وفي الدفاع عنها في حال الاعتداء الخارجي عليها"، مضيفًا: "المملكة ليست عاجزة في الدفاع عن نفسها ولكن حينما تقول الولايات المتحدة إن السعودية شريك وحليف هذا يعني أن السعودية أصبحت مع الولايات المتحدة تعمل عن قرب في شتى المجالات والتنسيق فيما يخص أمن المنطقة".ورأى أن "الأحلاف والشراكات الدولية التي تقوم بها السعودية هدفها الأساسي استقرار المنطقة"، قائلا: "لدينا أزمات تحتاج إلى جهد كبير وعمل استراتيجي وعلاقات دولية كبيرة وحلفاء صادقين في المنطقة، وبالتالي هذه الزيارة تضع الحلول للأزمات والتوترات".وقال: "السعودية أصبحت تلعب دورا في العلاقات الدولية وهي قادرة على قيادة المنطقة وهذا ما يجب أن تفهمه إسرائيل، فالمسألة ليست تنافس ومن هو الأقوى".وحول سعي السعودية لامتلاك طائرات "إف-35"، علق القحطاني، قائلا إن "هذه الصفقة ستزيد من قوة المملكة الدفاعية للردع، وهذه رسالة أمريكية لإسرائيل بأن المنطقة تتغير وأصبحنا في معادلة جديدة، كما أصبح الشرق الأوسط في مرحلة الأمن والسلام بقيادة السعودية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقدّم السلام إلا بضغط وأمر مباشر من الولايات المتحدة".وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامبترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية
https://sarabic.ae/20251119/من-الدفاع-إلى-الاقتصاد-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-في-قمة-ترامب--ابن-سلمان-1107268733.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_88:0:1931:1382_1920x0_80_0_0_d15a1e60520bb7e436f4c688313b6b96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية

13:35 GMT 19.11.2025
© Photo / x/HRHMBNSALMAANترامب، محمد بن سلمان
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / x/HRHMBNSALMAAN
تابعنا عبر
حصري
تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، عن أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، واصفًا إياها "بالاستراتيجية والمفصلية"، مؤكدا أن "ما سيأتي بعدها ليس كما قبلها في مسار العلاقات السعودية-الأمريكية وفي نقاش القضايا الإقليمية والاستراتيجية المهمة".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار القحطاني إلى أن "الزيارة تمثل انتقالا من عهد سابق إلى عهد جديد"، وقال: "نحن أمام مرحلة مختلفة، والحديث اليوم عن مصالح واستراتيجيات وتقنيات".
وأضاف: "دولة صاعدة في مستوى المملكة لها تأثيرها الإقليمي والدولي".
وبشأن اعتبار المملكة حليفا للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، أوضح القحطاني أن "هذا يعني التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع المملكة في الأزمات وفي الدفاع عنها في حال الاعتداء الخارجي عليها"، مضيفًا: "المملكة ليست عاجزة في الدفاع عن نفسها ولكن حينما تقول الولايات المتحدة إن السعودية شريك وحليف هذا يعني أن السعودية أصبحت مع الولايات المتحدة تعمل عن قرب في شتى المجالات والتنسيق فيما يخص أمن المنطقة".
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان
06:52 GMT
ورأى أن "الأحلاف والشراكات الدولية التي تقوم بها السعودية هدفها الأساسي استقرار المنطقة"، قائلا: "لدينا أزمات تحتاج إلى جهد كبير وعمل استراتيجي وعلاقات دولية كبيرة وحلفاء صادقين في المنطقة، وبالتالي هذه الزيارة تضع الحلول للأزمات والتوترات".
وقال: "السعودية أصبحت تلعب دورا في العلاقات الدولية وهي قادرة على قيادة المنطقة وهذا ما يجب أن تفهمه إسرائيل، فالمسألة ليست تنافس ومن هو الأقوى".
وحول سعي السعودية لامتلاك طائرات "إف-35"، علق القحطاني، قائلا إن "هذه الصفقة ستزيد من قوة المملكة الدفاعية للردع، وهذه رسالة أمريكية لإسرائيل بأن المنطقة تتغير وأصبحنا في معادلة جديدة، كما أصبح الشرق الأوسط في مرحلة الأمن والسلام بقيادة السعودية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقدّم السلام إلا بضغط وأمر مباشر من الولايات المتحدة".
وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامب
ترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала