https://sarabic.ae/20251119/خبير-زيارة-ابن-سلمان-إلى-واشنطن-مفصلية-في-مسار-العلاقات-السعودية--الأمريكية-1107286279.html

خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية

خبير: زيارة ابن سلمان إلى واشنطن مفصلية في مسار العلاقات السعودية- الأمريكية

سبوتنيك عربي

تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض، اللواء عبد الله بن غانم القحطاني، عن أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة،... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T13:35+0000

2025-11-19T13:35+0000

2025-11-19T13:35+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار القحطاني إلى أن "الزيارة تمثل انتقالا من عهد سابق إلى عهد جديد"، وقال: "نحن أمام مرحلة مختلفة، والحديث اليوم عن مصالح واستراتيجيات وتقنيات".وأضاف: "دولة صاعدة في مستوى المملكة لها تأثيرها الإقليمي والدولي".وبشأن اعتبار المملكة حليفا للولايات المتحدة خارج حلف الناتو، أوضح القحطاني أن "هذا يعني التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع المملكة في الأزمات وفي الدفاع عنها في حال الاعتداء الخارجي عليها"، مضيفًا: "المملكة ليست عاجزة في الدفاع عن نفسها ولكن حينما تقول الولايات المتحدة إن السعودية شريك وحليف هذا يعني أن السعودية أصبحت مع الولايات المتحدة تعمل عن قرب في شتى المجالات والتنسيق فيما يخص أمن المنطقة".ورأى أن "الأحلاف والشراكات الدولية التي تقوم بها السعودية هدفها الأساسي استقرار المنطقة"، قائلا: "لدينا أزمات تحتاج إلى جهد كبير وعمل استراتيجي وعلاقات دولية كبيرة وحلفاء صادقين في المنطقة، وبالتالي هذه الزيارة تضع الحلول للأزمات والتوترات".وقال: "السعودية أصبحت تلعب دورا في العلاقات الدولية وهي قادرة على قيادة المنطقة وهذا ما يجب أن تفهمه إسرائيل، فالمسألة ليست تنافس ومن هو الأقوى".وحول سعي السعودية لامتلاك طائرات "إف-35"، علق القحطاني، قائلا إن "هذه الصفقة ستزيد من قوة المملكة الدفاعية للردع، وهذه رسالة أمريكية لإسرائيل بأن المنطقة تتغير وأصبحنا في معادلة جديدة، كما أصبح الشرق الأوسط في مرحلة الأمن والسلام بقيادة السعودية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تقدّم السلام إلا بضغط وأمر مباشر من الولايات المتحدة".وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامبترامب: أتوقع توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع قريبا ونأمل انضمام السعودية

https://sarabic.ae/20251119/من-الدفاع-إلى-الاقتصاد-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-في-قمة-ترامب--ابن-سلمان-1107268733.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية