من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية. كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد، يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبينوقال البيت الأبيض في بيان: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمملكة الوصول إلى الأنظمة الأمريكية الرائدة عالميا".أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقعتا إعلانا مشتركا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ما يضع الأساس لشراكة مع الرياض في هذا المجال، وستكون الشركات الأمريكية شركاء المملكة ذوي الأولوية في مجال الطاقة النووية المدنية.وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المعادن الأساسية يُشبه الاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن مع شركاء تجاريين آخرين".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا اتفاقية دفاعية، تجعل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمملكة.وقّع الرئيس ترامب وولي العهد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي اتفاقية تاريخية تعزز الشراكة الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عامًا وتعزز الردع في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الاتفاقية أن المملكة تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي أساسي لها، حسبما ذكرت الإدارة الأمريكية في بيان.كما أكد أن المملكة السعودية ستشتري أيضا نحو 300 دبابة من الولايات المتحدة.وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن "الرئيس حصل على اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، ما يسمح للسعودية بتعزيز قدراتها الدفاعية وإنقاذ مئات الوظائف الأمريكية".ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهامترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأجرى الزعيمان، يوم أمس الثلاثاء، محادثات في البيت الأبيض، أعلنا بعدها عن عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وتعميق التعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الإمدادات العسكرية الأمريكية للمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية. كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد، يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.
الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين
الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي
وقال البيت الأبيض في بيان: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمملكة الوصول إلى الأنظمة الأمريكية الرائدة عالميا".
البيان المشترك بشأن استكمال المفاوضات حول التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية
أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقعتا إعلانا مشتركا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ما يضع الأساس لشراكة مع الرياض في هذا المجال، وستكون الشركات الأمريكية شركاء المملكة ذوي الأولوية في مجال الطاقة النووية المدنية.
الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل التوريد لليورانيوم والمعادن والمغناطيس الدائم والمعادن الحيوية
وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المعادن الأساسية يُشبه الاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن مع شركاء تجاريين آخرين".
اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية
ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي
الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية
مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب
الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا اتفاقية دفاعية، تجعل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمملكة.
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو
01:07 GMT
وقّع الرئيس ترامب وولي العهد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي اتفاقية تاريخية تعزز الشراكة الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عامًا وتعزز الردع في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الاتفاقية أن المملكة تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي أساسي لها، حسبما ذكرت الإدارة الأمريكية في بيان.

وقال البيت الأبيض في بيان: "وافق الرئيس ترامب على حزمة مبيعات دفاعية كبيرة، بما في ذلك تسليمات مستقبلية لطائرات "إف -35"، وهو ما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويضمن استمرار المملكة العربية السعودية في شراء المنتجات الأمريكية".

كما أكد أن المملكة السعودية ستشتري أيضا نحو 300 دبابة من الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن "الرئيس حصل على اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، ما يسمح للسعودية بتعزيز قدراتها الدفاعية وإنقاذ مئات الوظائف الأمريكية".
ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
