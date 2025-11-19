https://sarabic.ae/20251119/من-الدفاع-إلى-الاقتصاد-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-في-قمة-ترامب--ابن-سلمان-1107268733.html

من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان

من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان

سبوتنيك عربي

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T06:52+0000

2025-11-19T06:52+0000

2025-11-19T06:52+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107255358_0:0:488:275_1920x0_80_0_0_91a777aa80d5174e2f3e0f09b6d834b0.png

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية. كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد، يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبينوقال البيت الأبيض في بيان: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمملكة الوصول إلى الأنظمة الأمريكية الرائدة عالميا".أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقعتا إعلانا مشتركا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ما يضع الأساس لشراكة مع الرياض في هذا المجال، وستكون الشركات الأمريكية شركاء المملكة ذوي الأولوية في مجال الطاقة النووية المدنية.وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المعادن الأساسية يُشبه الاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن مع شركاء تجاريين آخرين".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا اتفاقية دفاعية، تجعل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمملكة.وقّع الرئيس ترامب وولي العهد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي اتفاقية تاريخية تعزز الشراكة الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عامًا وتعزز الردع في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الاتفاقية أن المملكة تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي أساسي لها، حسبما ذكرت الإدارة الأمريكية في بيان.كما أكد أن المملكة السعودية ستشتري أيضا نحو 300 دبابة من الولايات المتحدة.وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن "الرئيس حصل على اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، ما يسمح للسعودية بتعزيز قدراتها الدفاعية وإنقاذ مئات الوظائف الأمريكية".ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهامترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة

https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يعلن-تصنيف-السعودية-حليفا-رئيسيا-من-خارج-حلف-الناتو-1107265317.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي