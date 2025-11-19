https://sarabic.ae/20251119/من-الدفاع-إلى-الاقتصاد-أبرز-الاتفاقيات-الموقعة-في-قمة-ترامب--ابن-سلمان-1107268733.html
من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان
وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز...
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية. كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد، يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبينوقال البيت الأبيض في بيان: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمملكة الوصول إلى الأنظمة الأمريكية الرائدة عالميا".أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقعتا إعلانا مشتركا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ما يضع الأساس لشراكة مع الرياض في هذا المجال، وستكون الشركات الأمريكية شركاء المملكة ذوي الأولوية في مجال الطاقة النووية المدنية.وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المعادن الأساسية يُشبه الاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن مع شركاء تجاريين آخرين".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا اتفاقية دفاعية، تجعل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمملكة.وقّع الرئيس ترامب وولي العهد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي اتفاقية تاريخية تعزز الشراكة الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عامًا وتعزز الردع في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الاتفاقية أن المملكة تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي أساسي لها، حسبما ذكرت الإدارة الأمريكية في بيان.كما أكد أن المملكة السعودية ستشتري أيضا نحو 300 دبابة من الولايات المتحدة.وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن "الرئيس حصل على اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، ما يسمح للسعودية بتعزيز قدراتها الدفاعية وإنقاذ مئات الوظائف الأمريكية".ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهامترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
من الدفاع إلى الاقتصاد... أبرز الاتفاقيات الموقعة في قمة ترامب- ابن سلمان
وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عددا من الاتفاقيات، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأجرى الزعيمان، يوم أمس الثلاثاء، محادثات في البيت الأبيض، أعلنا بعدها عن عدد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وتعميق التعاون بين البلدين، بما في ذلك في مجال الإمدادات العسكرية الأمريكية للمملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية. كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد، يوم أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.
الاتفاقيات والمذكرات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين الجانبين
الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي
وقال البيت الأبيض في بيان: "وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمملكة الوصول إلى الأنظمة الأمريكية الرائدة عالميا".
البيان المشترك بشأن استكمال المفاوضات حول التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية
أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقعتا إعلانا مشتركا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ما يضع الأساس لشراكة مع الرياض في هذا المجال، وستكون الشركات الأمريكية شركاء المملكة ذوي الأولوية في مجال الطاقة النووية المدنية.
الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل التوريد لليورانيوم والمعادن والمغناطيس الدائم والمعادن الحيوية
وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المعادن الأساسية يُشبه الاتفاقات التي توصلت إليها واشنطن مع شركاء تجاريين آخرين".
اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية
ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي
الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية
مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب
الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا اتفاقية دفاعية، تجعل الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي الرئيسي للمملكة.
وقّع الرئيس ترامب وولي العهد اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي اتفاقية تاريخية تعزز الشراكة الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عامًا وتعزز الردع في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الاتفاقية أن المملكة تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك استراتيجي أساسي لها، حسبما ذكرت الإدارة الأمريكية في بيان.
وقال البيت الأبيض في بيان: "وافق الرئيس ترامب على حزمة مبيعات دفاعية كبيرة، بما في ذلك تسليمات مستقبلية لطائرات "إف -35"، وهو ما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويضمن استمرار المملكة العربية السعودية في شراء المنتجات الأمريكية".
كما أكد أن المملكة السعودية ستشتري أيضا نحو 300 دبابة من الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأمريكية في بيان إن "الرئيس حصل على اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، ما يسمح للسعودية بتعزيز قدراتها الدفاعية وإنقاذ مئات الوظائف الأمريكية".