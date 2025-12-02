عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف في موسكو خطوة مهمة نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا
الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف في موسكو خطوة مهمة نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا
وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه... 02.12.2025
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عقدته وكالة "سبوتنيك" الهندية لوسائل الإعلام الهندية: "لا شك لدينا في أن هذه ستكون خطوة بالغة الأهمية نحو السلام والحل السلمي".وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن من المتوقع أن يجري ويتكوف محادثات مع بوتين يوم الثلاثاء، 2 ديسمبر.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.وفي السياق ذكر ترامب أن الوفدين الأمريكي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانياروبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
الكرملين: لقاء بوتين وويتكوف في موسكو خطوة مهمة نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا

09:46 GMT 02.12.2025
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، بأنه خطوة مهمة نحو حل سلمي للنزاع.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عقدته وكالة "سبوتنيك" الهندية لوسائل الإعلام الهندية: "لا شك لدينا في أن هذه ستكون خطوة بالغة الأهمية نحو السلام والحل السلمي".

وأضاف بيسكوف: "سيبدأ لقاء بوتين وويتكوف بعد نحو خمس ساعات".

وأشار بيسكوف إلى أن "المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيكون كبير المفاوضيين في موسكو".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الكرملين: وضع زيلينكسي يتدهور على جميع الأصعدة
30 نوفمبر, 11:08 GMT
وكانت وسائل إعلام، قد ذكرت سابقا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن من المتوقع أن يجري ويتكوف محادثات مع بوتين يوم الثلاثاء، 2 ديسمبر.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وفي السياق ذكر ترامب أن الوفدين الأمريكي والأوكراني كانا على توافق في المحادثات التي جرت في فلوريدا.
قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات، وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
روبيو: المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين في فلوريدا مثمرة
