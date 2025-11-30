عربي
الكرملين: وضع زيلينكسي يتدهور على جميع الأصعدة
الكرملين: وضع زيلينكسي يتدهور على جميع الأصعدة
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن موقف فلاديمير زيلينسكي يتدهور يومًا بعد يوم، سواء داخل أوكرانيا أو على خطوط المواجهة.
وقال بيسكوف في تصريح تلفزيوني: "الأمر الواضح هو أن كل يوم هو يوم ضائع بالنسبة لزيلينسكي ونظام كييف، كل يوم يتدهور موقفهم، سواء داخل البلاد أو على خطوط المواجهة".
وأفاد بيسكوف، يوم الجمعة الماضية، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.
وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.
ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالة
