تقارير: زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية في المحادثات الثنائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/تقارير-زيلينسكي-يواجه-جولة-جديدة-من-الضغوط-الأمريكية-في-المحادثات-الثنائية-1107628429.html
تقارير: زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية في المحادثات الثنائية
تقارير: زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية في المحادثات الثنائية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فلاديمير زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية على خلفية محادثات الوفد الأوكراني مع الوفد الأمريكي، في ظل جهود تسوية... 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T05:46+0000
2025-11-30T05:46+0000
زيلينسكي
ترامب
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bc3fd45b54c9ed97ef550969a31ee5a7.jpg
موسكو –سبوتنيك. أعلن زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا ستُمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة من خلال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.في غضون ذلك، صرّح النائب الأوكراني فلاديمير أرييف للصحيفة بأنه بدلًا من إجراء تغييرات حقيقية في الحكومة، "تمت إقالة مستشار زيلينسكي على خلفية فضيحة فساد [شخصية بارزة، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، أندريه يرماك] وعيّن آخر [رستم عمروف] رئيسًا لفريق التفاوض".قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
https://sarabic.ae/20251129/خبير-إقالة-زيلينسكي-لمستشاره-تحمل-رسالة-حول-رشاوى-مرتبطة-بمسؤولين-أوروبيين-1107614368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_42:0:930:666_1920x0_80_0_0_a822f3c18ac9e19a413bac39b8f30f98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, ترامب, روسيا
زيلينسكي, ترامب, روسيا

تقارير: زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية في المحادثات الثنائية

05:46 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن فلاديمير زيلينسكي يواجه جولة جديدة من الضغوط الأمريكية على خلفية محادثات الوفد الأوكراني مع الوفد الأمريكي، في ظل جهود تسوية النزاع، وفضيحة الفساد في أوكرانيا، واستمرار الأعمال العدائية.
موسكو –سبوتنيك. أعلن زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا ستُمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة من خلال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.

سيواجه زيلينسكي جولة جديدة من الضغوط الأمريكية الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع روسيا، في ظل تورط دائرته المقربة في فضيحة فساد، ودعوة قادة المعارضة إلى تعديل حكومي شامل، وتواصل موسكو عمليتها، مما يُمهد الطريق لواحدة من أخطر اللحظات السياسية على كييف، وفقًا للصحيفة.

في غضون ذلك، صرّح النائب الأوكراني فلاديمير أرييف للصحيفة بأنه بدلًا من إجراء تغييرات حقيقية في الحكومة، "تمت إقالة مستشار زيلينسكي على خلفية فضيحة فساد [شخصية بارزة، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، أندريه يرماك] وعيّن آخر [رستم عمروف] رئيسًا لفريق التفاوض".
قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
خبير: إقالة زيلينسكي لمستشاره تحمل رسالة حول "رشاوى" مرتبطة بمسؤولين أوروبيين
أمس, 11:38 GMT
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала