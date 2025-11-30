https://sarabic.ae/20251130/تقارير-زيلينسكي-يواجه-جولة-جديدة-من-الضغوط-الأمريكية-في-المحادثات-الثنائية-1107628429.html
موسكو –سبوتنيك. أعلن زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا ستُمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة من خلال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.في غضون ذلك، صرّح النائب الأوكراني فلاديمير أرييف للصحيفة بأنه بدلًا من إجراء تغييرات حقيقية في الحكومة، "تمت إقالة مستشار زيلينسكي على خلفية فضيحة فساد [شخصية بارزة، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، أندريه يرماك] وعيّن آخر [رستم عمروف] رئيسًا لفريق التفاوض".قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.
موسكو –سبوتنيك. أعلن زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا ستُمثل في المحادثات مع الولايات المتحدة من خلال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه هناتوف، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات.
سيواجه زيلينسكي جولة جديدة من الضغوط الأمريكية الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع مع روسيا، في ظل تورط دائرته المقربة في فضيحة فساد، ودعوة قادة المعارضة إلى تعديل حكومي شامل، وتواصل موسكو عمليتها، مما يُمهد الطريق لواحدة من أخطر اللحظات السياسية على كييف، وفقًا للصحيفة.
في غضون ذلك، صرّح النائب الأوكراني فلاديمير أرييف للصحيفة بأنه بدلًا من إجراء تغييرات حقيقية في الحكومة، "تمت إقالة مستشار زيلينسكي على خلفية فضيحة فساد [شخصية بارزة، الرئيس السابق لمكتب زيلينسكي، أندريه يرماك] وعيّن آخر [رستم عمروف] رئيسًا لفريق التفاوض".
قدّمت الولايات المتحدة خطة سلام جديدة لأوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام أن مسودة القرار الأصلية، المكونة من 28 نقطة، قد عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن خطة السلام الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُشكّل أساسًا لتسوية نهائية في أوكرانيا.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن على كييف اتخاذ قرار وبدء المفاوضات. وأشار إلى أن حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.