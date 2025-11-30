https://sarabic.ae/20251130/دول-أوبك-تؤكد-تعليق-زيادات-إنتاج-النفط-في-الربع-الأول-من-2026-بسبب-العوامل-الموسمية-1107652750.html
دول "أوبك+" تؤكد تعليق زيادات إنتاج النفط في الربع الأول من 2026 بسبب العوامل الموسمية
دول "أوبك+" تؤكد تعليق زيادات إنتاج النفط في الربع الأول من 2026 بسبب العوامل الموسمية
أكدت الدول الثماني الأعضاء بتحالف "أوبك+" الملتزمة بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، التزامها بقرارها الصادر في الثاني من تشرين الأول نوفمبر الجاري بتعليق زيادات...
وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في بيان ، اليوم الأحد، "عقدت الدول الثماني الأعضاء في تحال "أوبك+"، والتي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر عام 2023، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 30 تشرين الثاني /نوفمبر 2025 لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية".وأضاف البيان: "جددت الدول الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وآذار / مارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية".وتابع البيان: "في إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".كما جددت دول "أوبك+" التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ كانون الثاني/ يناير 2024.وحسب البيان، ستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 4 كانون الثاني/ يناير المقبل.وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إضافة إلى تعليق زيادات إنتاج النفط بشكل مؤقت خلال الربع الأول من عام 2026.وبحسب بيان "أوبك" فإن روسيا سترفع إنتاجها النفطي في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى 9.574 مليون برميل يوميا، على أن يظل الإنتاج ثابتًا عند هذا المستوى طوال الربع الأول من عام 2026، في حين ستلتزم السعودية برفع مستوى إنتاج النفط إلى 10.103 مليون برميل يوميًا في كانون الأول/ ديسمبر، على أن يتم تثبيته عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام المقبل.ويحدد تحالف "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائه. وفي عام 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج حوالي 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026.
دول "أوبك+" تؤكد تعليق زيادات إنتاج النفط في الربع الأول من 2026 بسبب العوامل الموسمية
أكدت الدول الثماني الأعضاء بتحالف "أوبك+" الملتزمة بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، التزامها بقرارها الصادر في الثاني من تشرين الأول نوفمبر الجاري بتعليق زيادات إنتاج النفط بشكل مؤقت خلال الربع الأول من عام 2026.
