"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات
"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات
"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات
سبوتنيك عربي
توقعت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، أن يشهد سوق النفط العالمي توازنا بين العرض والطلب خلال عام 2026، في تحول...
2025-11-12T19:24+0000
2025-11-12T19:24+0000
أوبك
سوق النفط
قطاع الطاقة
اقتصاد
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_426b0afe288961579dadf30df83b49a5.jpg
وأوضحت المنظمة أن تحالف "أوبك +"، رفع أهدافه الإنتاجية منذ أبريل/نيسان بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، ما يعادل نحو 2.7% من إجمالي المعروض العالمي.وأكدت "أوبك" أن النمو الاقتصادي العالمي ما زال يتجه صعوداً، في حين يبقى الطلب على النفط مستقراً.وأشارت وسائل إعلام أمريكية مستندة إلى تقارير، فإن الطلب المتوقع على خام "أوبك+" في عام 2026 يبلغ 43 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى فائض طفيف قدره 20 ألف برميل يومياً إذا استمر التحالف في الإنتاج بالمعدل الحالي، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي رجحت عجزاً بـ 50 ألف برميل يومياً، وتقديرات سبتمبر/أيلول التي أشارت إلى نقص بـ 700 ألف برميل يومياً.كما أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 عند 1.30 مليون برميل يومياً، وثبّتت تقديراتها لنمو الطلب في 2026 عند 1.38 مليون برميل يومياً.وبحسب تقديرات منظمة "أوبك"، فإن العالم سيحتاج إلى زيادة قدرها 23% في إجمالي الطاقة، وسيصل الطلب على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، مقارنة بالمستويات الحالية.
https://sarabic.ae/20251102/8-دول-بـأوبك-تقرر-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-137-ألف-برميل-يوميا-في-ديسمبر-1106665518.html
https://sarabic.ae/20251005/دول-تحالف-أوبك-بلس-تقرر-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-137-ألف-برميل-يوميا-في-نوفمبر-المقبل-1105642280.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_1625bd14515d756d1fef2ab06debe307.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أوبك, سوق النفط, قطاع الطاقة, اقتصاد, أخبار العالم الآن
أوبك, سوق النفط, قطاع الطاقة, اقتصاد, أخبار العالم الآن

"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات

19:24 GMT 12.11.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
توقعت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، أن يشهد سوق النفط العالمي توازنا بين العرض والطلب خلال عام 2026، في تحول لافت بعد تقديرات سابقة رجحت حدوث عجز في الإمدادات خلال العام نفسه.
وأوضحت المنظمة أن تحالف "أوبك +"، رفع أهدافه الإنتاجية منذ أبريل/نيسان بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، ما يعادل نحو 2.7% من إجمالي المعروض العالمي.
وأشارت إلى أن التحالف يخطط لتعليق الزيادات الإنتاجية مؤقتاً في الربع الأول من عام 2026، وسط توقعات بحدوث فائض في المعروض، بحسب تقارير إعلامية غربية.
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر
2 نوفمبر, 18:09 GMT
وأكدت "أوبك" أن النمو الاقتصادي العالمي ما زال يتجه صعوداً، في حين يبقى الطلب على النفط مستقراً.

وكشفت أن إنتاج "أوبك+" تراجع في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 73 ألف برميل يومياً ليصل إلى 43.02 مليون برميل يومياً، على الرغم من الاتفاق المسبق على زيادة الإنتاج.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية مستندة إلى تقارير، فإن الطلب المتوقع على خام "أوبك+" في عام 2026 يبلغ 43 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى فائض طفيف قدره 20 ألف برميل يومياً إذا استمر التحالف في الإنتاج بالمعدل الحالي، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي رجحت عجزاً بـ 50 ألف برميل يومياً، وتقديرات سبتمبر/أيلول التي أشارت إلى نقص بـ 700 ألف برميل يومياً.
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل
5 أكتوبر, 12:36 GMT
كما أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 عند 1.30 مليون برميل يومياً، وثبّتت تقديراتها لنمو الطلب في 2026 عند 1.38 مليون برميل يومياً.
وتوقعت أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خام "أوبك+" نحو 43 مليون برميل يومياً في 2026، بانخفاض قدره 100 ألف برميل عن التقديرات السابقة.
وبحسب تقديرات منظمة "أوبك"، فإن العالم سيحتاج إلى زيادة قدرها 23% في إجمالي الطاقة، وسيصل الطلب على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، مقارنة بالمستويات الحالية.
