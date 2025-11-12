https://sarabic.ae/20251112/أوبك-تتوقع-توازن-سوق-النفط-خلال-2026-وتستبعد-العجز-في-الإمدادات-1107053938.html

"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات

"أوبك" تتوقع توازن سوق النفط خلال 2026 وتستبعد العجز في الإمدادات

توقعت منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، أن يشهد سوق النفط العالمي توازنا بين العرض والطلب خلال عام 2026، في تحول... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت المنظمة أن تحالف "أوبك +"، رفع أهدافه الإنتاجية منذ أبريل/نيسان بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، ما يعادل نحو 2.7% من إجمالي المعروض العالمي.وأكدت "أوبك" أن النمو الاقتصادي العالمي ما زال يتجه صعوداً، في حين يبقى الطلب على النفط مستقراً.وأشارت وسائل إعلام أمريكية مستندة إلى تقارير، فإن الطلب المتوقع على خام "أوبك+" في عام 2026 يبلغ 43 مليون برميل يومياً، ما يشير إلى فائض طفيف قدره 20 ألف برميل يومياً إذا استمر التحالف في الإنتاج بالمعدل الحالي، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي التي رجحت عجزاً بـ 50 ألف برميل يومياً، وتقديرات سبتمبر/أيلول التي أشارت إلى نقص بـ 700 ألف برميل يومياً.كما أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 عند 1.30 مليون برميل يومياً، وثبّتت تقديراتها لنمو الطلب في 2026 عند 1.38 مليون برميل يومياً.وبحسب تقديرات منظمة "أوبك"، فإن العالم سيحتاج إلى زيادة قدرها 23% في إجمالي الطاقة، وسيصل الطلب على النفط إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050، مقارنة بالمستويات الحالية.

