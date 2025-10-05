https://sarabic.ae/20251005/دول-تحالف-أوبك-بلس-تقرر-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-137-ألف-برميل-يوميا-في-نوفمبر-المقبل-1105642280.html

دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل

دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأحد، اتفاق 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك بلس"، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل،... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان صادر عن "أوبك": "اجتمعت دول "أوبك بلس" الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية، في أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، افتراضيا في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها".وأضاف البيان أنه "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة حاليا، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل إنتاجي قدره 137 ألف برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023. سيتم تنفيذ هذا التعديل في نوفمبر 2025، ويمكن إعادة 1.65 مليون برميل يوميا جزئيا أو كليا وفقا لتطورات ظروف السوق وبشكل تدريجي".كما أكدت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي ستراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وعزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وبحسب بيان "أوبك"، فإن روسيا سترفع إنتاجها النفطي في نوفمبر المقبل إلى 9.532 مليون برميل يوميا، بينما سترفع السعودية إنتاج النفط إلى 10.061 مليون برميل يوميا، وكازاخستان إلى 1.563 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.225 مليون برميل يوميا، والكويت إلى 2.569 مليون برميل يوميا، والإمارات إلى 3.399 مليون برميل يوميا، والجزائر إلى 967 ألف برميل يوميا، وسلطنة عُمان إلى 808 آلاف برميل يوميا.يشار إلى أن عددًا من دول "أوبك بلس" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026."غازبروم": ازدياد إنتاج "أوبك+" من النفط مهم نظرا لازدياد الاحتياطيات الاستراتيجية في آسيا

