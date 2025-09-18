https://sarabic.ae/20250918/غازبروم-ازدياد-إنتاج-أوبك-من-النفط-مهم-نظرا-لازدياد-الاحتياطيات-الاستراتيجية-في-آسيا-1104974044.html

"غازبروم": ازدياد إنتاج "أوبك+" من النفط مهم نظرا لازدياد الاحتياطيات الاستراتيجية في آسيا

"غازبروم": ازدياد إنتاج "أوبك+" من النفط مهم نظرا لازدياد الاحتياطيات الاستراتيجية في آسيا

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم"، ألكسندر ديوكوف، اليوم الخميس، بأن زيادة إنتاج "أوبك+" من النفط في الخريف، أمر مهم بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستهلاك وتجديد... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وعلق ديوكوف في تصريح للصحفيين، على القرارات الحالية بشأن زيادة إنتاج النفط ضمن "أوبك+": "في الصيف يزيد الاستهلاك العالمي للنفط، وإذا تحدثنا عن آسيا، من حيث المبدأ، فإن الاستهلاك هناك يستمر بالارتفاع في الخريف".وأضاف: "علاوة على ذلك، نرى أن عددًا من الدول، بما فيها الصين، تعمل حاليًا على تجديد احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، لذلك، يوجد طلب على النفط".وقررت ثماني دول من أعضاء تحالف "أوبك بلس"، خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد، رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في شهر أكتوبر/تشرين الاول المقبل بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستوى الإنتاج في سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة "أوبك".وجاء في البيان أن "الدول الثماني المشاركة قررت تعديل الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا من أصل 1.65 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في أكتوبر/تشرين الأول 2025.3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"

