8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر
8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأحد، أن 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T18:09+0000
2025-11-02T18:09+0000
العالم
أوبك
سوق النفط
تحالف
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102428432_0:0:2872:1617_1920x0_80_0_0_f60633522b1d347f522bfd3a0617b9a1.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "أوبك": "اجتمعت دول "أوبك+" الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، افتراضيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها".وأضاف البيان: "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق الصحية الحالية، الذي انعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل إنتاجي قدره 137 ألف برميل يوميًا من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا والتي أُعلن عنها في نيسان/أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في كانون الأول/ديسمبر 2025".وبحسب بيان "أوبك"، فإن روسيا سترفع إنتاجها النفطي في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى 9.574 مليون برميل يوميا، بينما سترفع السعودية إنتاج النفط إلى 10.103 مليون برميل يوميا، وكازاخستان إلى 1.569 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.273 مليون برميل يوميا، والكويت إلى 2.580 مليون برميل يوميا، والإمارات إلى 3.411 مليون برميل يوميا، والجزائر إلى 971 ألف برميل يوميا، وسلطنة عُمان إلى 811 آلاف برميل يوميا".يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026."التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطيدول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل
8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر

18:09 GMT 02.11.2025
© AP Photoمنصة حفر للتنقيب عن النفط
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo
أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأحد، أن 8 دول أعضاء بتحالف "أوبك+" قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في كانون الأول/ديسمبر المقبل، إضافة إلى تعليق زيادات إنتاج النفط بشكل مؤقت خلال الربع الأول من عام 2026.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "أوبك": "اجتمعت دول "أوبك+" الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، افتراضيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها".
وأضاف البيان: "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق الصحية الحالية، الذي انعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل إنتاجي قدره 137 ألف برميل يوميًا من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا والتي أُعلن عنها في نيسان/أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في كانون الأول/ديسمبر 2025".

وأشار البيان إلى أن الدول الثماني قررت تعليق زيادة الإنتاج في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس 2026، وذلك بسبب العوامل الموسمية.

منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
السعودية تتصدر... ترتيب الدول العربية في طاقة تكرير النفط في دول "أوبك"
19 أغسطس, 07:05 GMT
وبحسب بيان "أوبك"، فإن روسيا سترفع إنتاجها النفطي في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى 9.574 مليون برميل يوميا، بينما سترفع السعودية إنتاج النفط إلى 10.103 مليون برميل يوميا، وكازاخستان إلى 1.569 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.273 مليون برميل يوميا، والكويت إلى 2.580 مليون برميل يوميا، والإمارات إلى 3.411 مليون برميل يوميا، والجزائر إلى 971 ألف برميل يوميا، وسلطنة عُمان إلى 811 آلاف برميل يوميا".

ويحدد تحالف "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائه. وفي عام 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.

يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026.
"التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطي
دول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل
