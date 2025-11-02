https://sarabic.ae/20251102/8-دول-بـأوبك-تقرر-زيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-137-ألف-برميل-يوميا-في-ديسمبر-1106665518.html

8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر

8 دول بـ"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في ديسمبر

الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن "أوبك": "اجتمعت دول "أوبك+" الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، افتراضيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها".وأضاف البيان: "في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق الصحية الحالية، الذي انعكس في انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تنفيذ تعديل إنتاجي قدره 137 ألف برميل يوميًا من التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا والتي أُعلن عنها في نيسان/أبريل 2023. وسيتم تنفيذ هذا التعديل في كانون الأول/ديسمبر 2025".وبحسب بيان "أوبك"، فإن روسيا سترفع إنتاجها النفطي في كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى 9.574 مليون برميل يوميا، بينما سترفع السعودية إنتاج النفط إلى 10.103 مليون برميل يوميا، وكازاخستان إلى 1.569 مليون برميل يوميا، والعراق إلى 4.273 مليون برميل يوميا، والكويت إلى 2.580 مليون برميل يوميا، والإمارات إلى 3.411 مليون برميل يوميا، والجزائر إلى 971 ألف برميل يوميا، وسلطنة عُمان إلى 811 آلاف برميل يوميا".يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026."التكسير بالعامل المساعد"... العراق يحقق قفزة نوعية في الإنتاج النفطيدول تحالف "أوبك بلس" تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل

