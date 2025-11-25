"روسنفط": صناعة النفط العالمية لا تزال تعاني من نقص الاستثمار

عربي
وقال سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع في بكين: "لا تزال صناعة النفط العالمية تعاني اليوم من نقص الاستثمار. ويشهد الإنفاق على الاستكشاف انخفاضا حادا بشكل خاص".وأوضح سيتشين، أنه في الوقت نفسه، بالنسبة لشركة "روسنفط"، يتجاوز هذا الرقم باستمرار حاجز الـ 100% بفضل قاعدة الموارد الواسعة والاستكشاف الجيولوجي عالي الكفاءة لديها.وقد تأسس المنتدى في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.
أفاد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية المعنية باستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، والمدير العام لشركة "روسنفط" الروسية، أن صناعة النفط العالمية لا تزال تعاني من نقص الاستثمار.
وقال سيتشين خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع في بكين: "لا تزال صناعة النفط العالمية تعاني اليوم من نقص الاستثمار. ويشهد الإنفاق على الاستكشاف انخفاضا حادا بشكل خاص".

وأضاف أن تراجع صناعة النفط عالميا هو أحد الأسباب التي جعلت معدل استبدال الاحتياطي العضوي لشركات النفط الغربية الكبرى لا يتجاوز 40% خلال السنوات الخمس الماضية.

الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
"روسنفط": الدولار يفقد مكانته عالميا ويفسح المجال للذهب
15:38 GMT
وأوضح سيتشين، أنه في الوقت نفسه، بالنسبة لشركة "روسنفط"، يتجاوز هذا الرقم باستمرار حاجز الـ 100% بفضل قاعدة الموارد الواسعة والاستكشاف الجيولوجي عالي الكفاءة لديها.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

وقد تأسس المنتدى في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.
