https://sarabic.ae/20260203/النفط-الليبية-تكشف-عن-مفاجأة-في-الربع-الثاني-من-2026-وخطط-لرفع-إنتاج-الغاز-لمستويات-غير-مسبوقة-1109954349.html

"النفط الليبية" تكشف عن مفاجأة في الربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز لمستويات غير مسبوقة

"النفط الليبية" تكشف عن مفاجأة في الربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز لمستويات غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط طموحة لرفع إنتاج الغاز، في خطوة تعكس تحولا لافتا في استراتيجية الطاقة الليبية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T16:48+0000

2026-02-03T16:48+0000

2026-02-03T16:48+0000

أخبار ليبيا اليوم

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101545/61/1015456116_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_7bec6a253917a386ec42b0c1747c646f.jpg

وأعلن رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، أمام المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 المنعقد في قطر، البدء في أعمال التنقيب عن الغاز الصخري، خلال الربع الثاني من العام الحالي.وأضاف أن المؤسسة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مليار قدم مكعب يوميا، بالتوازي مع إطلاق عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وأضاف أن المؤسسة ستعلن في 11 فبراير/ شباط الجاري أسماء الشركات الفائزة في جولة العطاءات النفطية الأخيرة، التي شهدت مشاركة 37 شركة نفطية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها "شيفرون" الأمريكية، و"إيني" الإيطالية، و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، و"ريبسول" الإسبانية.كما كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مسعود سليمان، عن نية إطلاق جولة عطاءات نفطية جديدة خلال العام الحالي، تشمل الموارد غير التقليدية والحقول الهامشية، في إطار توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع الطاقة.ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة الليبي نشاطا متزايدا، مدعوما بتوقيع شركة الواحة للنفط اتفاقية تطوير لمدة 25 عاما مع شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، وهو ما يعزز آفاق النمو والاستقرار في القطاع.

https://sarabic.ae/20260101/المؤسسة-الوطنية-الليبية-للنفط-تحقق-رقما-قياسيا-في-إنتاج-النفط-الخام-خلال-10-سنوات-1108804969.html

https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار