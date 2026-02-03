عربي
"النفط الليبية" تكشف عن مفاجأة في الربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز لمستويات غير مسبوقة
"النفط الليبية" تكشف عن مفاجأة في الربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز لمستويات غير مسبوقة
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط طموحة لرفع إنتاج الغاز، في خطوة تعكس تحولا لافتا في استراتيجية الطاقة الليبية. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
"النفط الليبية" تكشف عن مفاجأة في الربع الثاني من 2026 وخطط لرفع إنتاج الغاز لمستويات غير مسبوقة

03.02.2026
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط طموحة لرفع إنتاج الغاز، في خطوة تعكس تحولا لافتا في استراتيجية الطاقة الليبية.
وأعلن رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، أمام المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 المنعقد في قطر، البدء في أعمال التنقيب عن الغاز الصخري، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف أن المؤسسة تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مليار قدم مكعب يوميا، بالتوازي مع إطلاق عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وأضاف أن المؤسسة ستعلن في 11 فبراير/ شباط الجاري أسماء الشركات الفائزة في جولة العطاءات النفطية الأخيرة، التي شهدت مشاركة 37 شركة نفطية من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها "شيفرون" الأمريكية، و"إيني" الإيطالية، و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، و"ريبسول" الإسبانية.
كما كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مسعود سليمان، عن نية إطلاق جولة عطاءات نفطية جديدة خلال العام الحالي، تشمل الموارد غير التقليدية والحقول الهامشية، في إطار توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع الطاقة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة الليبي نشاطا متزايدا، مدعوما بتوقيع شركة الواحة للنفط اتفاقية تطوير لمدة 25 عاما مع شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، وهو ما يعزز آفاق النمو والاستقرار في القطاع.
