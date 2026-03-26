بين الطاقة والتوترات الإقليمية... زيارة ميلوني إلى الجزائر في ظل تداعيات الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

حملت الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر، أمس الأربعاء، أبعادا سياسية واقتصادية عميقة، إذ تزامنت مع تصاعد التوترات في الشرق... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T13:15+0000

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الجزائري مراد كواشي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أسفرت الزيارة عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، بما يعزز مكانة الجزائر كمورد موثوق لإيطاليا وأوروبا، خاصة في ظل اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز وتذبذب إمدادات الطاقة".ورأى كواشي أن "التوترات المرتبطة بالحرب على طهران أدت إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية، خصوصا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار، وقد دفعت هذه الظروف الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، إلى تسريع خطواتها نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مناطق النزاع".وتابع كواشي: "تبرز الجزائر كشريك استراتيجي مستقر، قادر على لعب دور محوري في تأمين احتياجات أوروبا من الغاز، وهو ما يميز الزخم الكبير الذي طبع زيارة ميلوني، حيث لم تعد مجرد زيارة ثنائية تقليدية، بل أصبحت جزءا من إعادة تشكيل خريطة الطاقة في البحر الأبيض المتوسط".وبحسب كواشي، "أحسنت ميلوني التفاوض مع الجزائر، واستطاعت أن تحصل على عقود طاقة جديدة، ووسعت شراكاتها في مجالات مختلفة وهذا ما تبحث عنه الجزائر شراكة وفق الندية الاقتصادية والمنفعة المتبادلة".أبعاد سياسية وإستراتيجية أوسعبدوره، قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة، في حديث لـ"سبوتنيك": "تأتي زيارة ميلوني إلى الجزائر في سياقات إقليمية ودولية تتميز بحدة التوترات وارتفاع التصعيد وعودة التهديدات الأمنية التي تمس سلاسل توريد الطاقة والغذاء، ولذلك سيطر ملف الطاقة على المحادثات بين الرئيس الجزائري وميلوني".وأكد بوغرارة، أن "إيطاليا تستفيد اليوم بنحو 23 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، وفي المدى القريب سترتفع الإمدادات إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يشكل ثلث احتياجات إيطاليا من الغاز في انتظار المزيد من الإمدادات سواء عبر الغاز المسال المنقول عبر البواخر أو بعد الاستكشافات التي ستحقق".وأردف بوغرارة: "هذا الاهتمام في مجال الطاقة يدخل في إطار ارتفاع مستويات الطلب على الغاز خاصة بعد الحرب وإغلاق مضيق هرمز، ولهذا الجزائر بحكم موقعها المتوسطي تسوق لنفسها كمورد موثوق به لا يبتز ولا يساوم باستخدام ورقة الطاقة لتحقيق مكاسب ضيقة، وهو ما يفسر كثرة الإقبال عليها".وبيّن بو غرارة، أن "ميلوني تحدثت عن استثمار 13 ألف هكتار كمرحلة أولى لزراعة الذرى والحبوب واستعمال التكنولوجيات الحديثة، خاصة مع إنشاء مركز مشترك لتحقيق هذا الهدف".ولفت بو غرارة أيضا إلى أنه تم بحث قضايا تتعلق بـ"التعليم العالي والبنى التحتية والطاقات المتجددة"، وختم حديثه بالقول: "الزيارة كانت زيارة اقتصادية بامتياز، وقد اتفق الرئيس الجزائري وميلوني على تشكيل الغرفة الصناعية والتجارية الجزائرية الإيطالية في أقرب وقت لتمكين كل المستثمرين من استغلال كل الفرص وبحثها بين البلدين".وأضاف: "مع العلم أن قطر توفر حوالي 20 بالمئة من احتياجات الغاز عالميا، ما أصاب العالم بنكسة كبيرة، ولذلك تبحث ميلوني عن بدائل وتتفاوض مع الجزائر في ظل الطلب المتزايد على الغاز الجزائري من إسبانيا وفيتنام" .وختم ناصر حديثه بالتأكيد أنه "بصفة عامة، الهدف من زيارة ميلوني إلى الجزائر هو تفقد هذه المشاريع والوقوف على مدى استمراريتها".

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

