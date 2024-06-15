https://sarabic.ae/20240615/الجزائر-تعلن-عن-اتفاق-استراتيجي-مع-إيطاليا-لإنتاج-الحبوب-جنوبي-البلاد-1089899391.html

الجزائر تعلن عن اتفاق استراتيجي مع إيطاليا لإنتاج الحبوب جنوبي البلاد

الجزائر تعلن عن اتفاق استراتيجي مع إيطاليا لإنتاج الحبوب جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

وقعت الجزائر وإيطاليا، السبت، اتفاقا "استراتيجيا" لتنفيذ مشروع "ضخم" لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية بولاية تيممون جنوبي الجزائر، وذلك باسم مؤسسة... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T23:37+0000

2024-06-15T23:37+0000

2024-06-15T23:37+0000

الجزائر

إيطاليا

العالم العربي

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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، السبت، "تُوجت مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة السبع التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية، وناقشت آثار التغير المناخي والتنمية في أفريقيا، باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيممون باسم مؤسسة ماتيي أفريقيا الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية".وأضاف أن "المشروع يهدف من جهة أخرى إلى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية الممتازة بين الجزائر وإيطاليا على كل الأصعدة، ويدفع المسار الاقتصادي الوطني بسرعة أكبر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي".وكان عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن مشروع زراعي بين الصندوق الجزائري للاستثمار والشريك الإيطالي "بونيفيكي فيراريزي بي أف" لزراعة الحبوب بولاية تيممون على مساحة إجمالية تفوق 36 ألف هكتار، وبقيمة تفوق 420 مليون دولار.وأصبحت الجزائر المزود الرئيسي لروما بالغاز، وذلك عبر خط أنابيب "ترانسميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا، عبر تونس.والعام الماضي، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجزائر في زيارة "عمل وصداقة" والتقت الرئيس الجزائري.كما افتتحت شركة فيات الإيطالية التابعة لمجموعة "ستيلانتيس" مصنعا لتجميع السيارات في وهران غرب الجزائر بطاقة إنتاج أولية تبلغ 50 ألف سيارة في السنة من أربع طرازات.

https://sarabic.ae/20240615/خلاف-المغرب-والجزائر-حول-الصحراء-ما-الذي-يحول-دون-التوافق-1089881988.html

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