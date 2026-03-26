تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
هل تقود الحافلات الكهربائية ثورة نقل حقيقية في الجزائر أم مجرد تجربة رمزية؟
في ظل التحديات البيئية المتزايدة والضغوط العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بدأت الجزائر تخطو خطواتها الأولى نحو إدماج وسائل النقل النظيفة، من خلال إطلاق...
https://sarabic.ae/20260104/مسؤول-بـحماية-المستهلك-الجزائرية-يعلق-لـسبوتنيك-على-إضرابات-النقل-التي-تشهدها-البلاد-صور--1108907385.html
https://sarabic.ae/20250904/وزير-النقل-الجزائري-لـسبوتنيك-خطوط-جديدة-لربط-موانئ-أفريقيا-والخليج-1104513796.html
هل تقود الحافلات الكهربائية ثورة نقل حقيقية في الجزائر أم مجرد تجربة رمزية؟

في ظل التحديات البيئية المتزايدة والضغوط العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، بدأت الجزائر تخطو خطواتها الأولى نحو إدماج وسائل النقل النظيفة، من خلال إطلاق تجربة الحافلات الكهربائية في بعض المدن.
وتطرح هذه الخطوة تطرح تساؤلات جوهرية: هل يمثل النقل الكهربائي حلا فعليًا لمشاكل التلوث والازدحام؟ أم أنه مجرد مشروع تجريبي محدود التأثير؟ والأهم، هل الجزائر مستعدة فعلا لهذا التحول الطاقوي؟
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن هادف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "إطلاق الحافلات الكهربائية يعد إشارة إيجابية على وعي متزايد بأهمية الانتقال إلى طاقة نظيفة، فوسائل النقل التقليدية، خاصة التي تعمل بالديزل والبنزين، تعد من أكبر مصادر التلوث في المدن، سواء من حيث انبعاث الغازات أو الضجيج بالمقابل، توفر الحافلات الكهربائية بديلا أكثر هدوءا وأقل ضررا على البيئة ، كما أن هذه التجربة قد تفتح المجال لتطوير قطاع صناعي جديد مرتبط بالتكنولوجيا النظيفة، وهو ما قد يخلق فرص عمل ويعزز الابتكار المحلي".

وأضاف المتحدث أنه "في الجزائر يعتبر هذا المشروع من بين المشاريع التي لها بعد استراتيجي كبير"، مؤكدا أنه "هناك عمل على مستوى قطاع وزاري وفي مجال الطاقات المتجددة وحتى القطاع الصناعي وأيضا على مستوى قطاع البيئة، التي تعمل كلها على ترقية قطاع النقل إلى مرحلة جديدة يكون فيها استغلال أكثر لوسائل النقل من خلال الطاقات المتجددة أبرزها الطاقة الكهربائية".

وشدد هادف أن "هذا ليس مشروع دعائي، ولكنه حقيقة ظهرت على أعلى مستوى في البلاد ، حين تقرر استيراد السيارات، تم فرض إجراءات تدعو إلى ضرورة اللجوء إلى استغلال السيارات التي تشتغل بالكهرباء".
إضرابات النقل في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مسؤول بـ"حماية المستهلك" الجزائرية يعلق لـ"سبوتنيك" على إضرابات النقل التي تشهدها البلاد.. صور
4 يناير, 17:24 GMT
وأضاف المتحدث أن "الجزائر تعمل على تخفيض استغلال الطاقات الأحفورية خاصة مع الغاز والبترول ومشتقاتها من البنزين، وتعمل على مواكبة ما هو حاصل عالميا ، هناك مشاريع كبرى في العالم تتكلم على أن المحركات الاحتراقية ستتوقف في آفاق 2040 لذا أصبح من الضروري على الجزائر مواكبه هذا التحول".
كما أبرز هادف البعد البيئي لهذا التحول، "باعتبار الجزائر منخرطة في منظمات تقليل الانبعاثات الكربونية وبالتالي هذا من بين القطاعات التي ستساهم في تحقيق الهدف، إذ أصبح من الضروري مع ما نراه من اختلالات مناخية أن ننتقل بقطاع النقل إلى الطاقات التي لها اثر ضعيف على البيئة، علما أن الجزائر تشتغل على هذا التحول بوزارة قائمة بذاتها للطاقات والطاقات المتجددة، من بين أهدافها تعميم استغلال الطاقات المتجددة في قطاع النقل".
من جهته، قال عضو الفدرالية الوطنية لحماية إرشاد المستهلك، فادي تميم، إنه "رغم الإيجابيات، يواجه هذا التحول عدة عقبات، أولها البنية التحتية، إذ يتطلب النقل الكهربائي شبكة شحن متطورة ومنتشرة، وهو ما لا يزال محدودًا في الجزائر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة اقتناء وصيانة الحافلات الكهربائية مرتفعة مقارنة بالحافلات التقليدية، مما يشكل عبئًا على الميزانية، كما أن الاعتماد على الكهرباء يطرح سؤالا مهما: هل مصدر هذه الكهرباء نظيف؟ فإذا كانت الطاقة المنتجة تعتمد على الوقود الأحفوري، فإن الفائدة البيئية تصبح نسبية".
افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (إياتياف 2025) في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
وزير النقل الجزائري لـ"سبوتنيك": خطوط جديدة لربط موانئ أفريقيا والخليج
4 سبتمبر 2025, 17:08 GMT
وأضاف أنه "يمكن النظر إلى هذه التجربة من زاويتين، فمن جهة، هي خطوة ضرورية للبدء في التحول الطاقوي، ولا يمكن تحقيق التغيير دون تجارب أولية، ومن جهة أخرى، إذا بقيت هذه المبادرة محدودة النطاق دون خطة واضحة للتوسع، فقد تتحول إلى مجرد واجهة إعلامية دون تأثير ملموس".
وتابع أن "النجاح الحقيقي يكمن في تحويل هذه التجربة إلى سياسة وطنية شاملة، تشمل تطوير “البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتوعية المواطنين بأهمية النقل المستدام".

وأكد المتحدث أن "الجزائر منذ سنوات تعمل على هذا التحول إلى الطاقات النظيفة ، وزارة البيئة وجودة الحياة تعمل على هذا التحول ، في وزارة النقل نجد أنه منذ سنتين بدأت مؤسسات توزيع الكهرباء والغاز في وضع محطات مختصة في تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، وأيضا التحول نحو نقل عمومي صديق للبيئة عن طريق الحافلات الكهربائية، هذا الأمر تأخرنا فيه كثيرا ، لكنه بدأ وسنستمر فيه، ويكفي أننا سنعمل على هذا التحول في المؤسسات العمومية".

وواصل: "إن فوائد هذا التحول واستغلال هذه الحافلات سينعكس على البيئة والاقتصاد، هذا المشروع سينطلق مع تجديد الحظيرة بحافلات كهربائية، ستبدأ في المدن الكبرى وتعمم لاحقا، خاصة أن الطموح نحو التحول إلى مركبات كهربائية سيتم بسلاسة ، ونجاح هذه التجربة سيشجع المستهلك على اقتناء سيارات كهربائية ، نحتاج فقط إلى تقنيين مختصين في هذا الأمر، إذ لا يكفي استيرادها فقط بل الصيانة ، مع توفير مراكز للتزود بالطاقة وتعمل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على وضعها في الفترة الراهنة".
