الحجارة الذهبية... غاز صخري في 3 دول عربية ينتظر الاستثمار

عربي
محمد بن زايد يصل إلى الدوحة في "زيارة أخوية"
وتعد الجزائر ثالث أكبر دولة من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج، بينما تسعى ليبيا ومصر إلى استغلال موارد ضخمة، خاصة في الصحراء الغربية، وفقا لما نشرته منصة "الطاقة".الغاز الصخري في الجزائرتقترب الجزائر من إبرام صفقة ضخمة مع شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتين، تستهدف تطوير موارد الغاز الصخري التي تقدر بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للصفقة نحو مليار دولار، مع توجه لمنحها مباشرة للشركتين الأمريكيتين لضمان الخبرة والتمويل.الغاز الصخري في ليبيافي ليبيا، دخلت المؤسسة الوطنية للنفط في مباحثات مع شركة "شيفرون" الأمريكية في لندن، لبحث فرص التعاون في تطوير النفط والغاز الصخري، ضمن خطط تستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميًا، وزيادة صادرات الغاز.وتتركز هذه الموارد في 3 أحواض رئيسة: غدامس، وسرت، ومرزق، وفق بيانات قطاع الغاز الليبي لدى منصة الطاقة.وأكد ممثلو شيفرون اهتمامهم الجادّ بالعودة إلى السوق الليبية بعد غياب امتد أكثر من عقد، إذ تقدمت الشركة ضمن 37 كيانًا دوليًا للمشاركة في أول مناقصة لاستكشاف النفط والغاز منذ عقود.الغاز الصخري في مصرتعد مصر صاحبة رصيد كبير من الغاز الصخري، إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الأمريكية إلى امتلاكها 536 تريليون قدم مكعبة، منها 99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج تقنيًا، معظمها في الصحراء الغربية.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، جون كريستمان، أن مصر أصبحت سوقًا إستراتيجية، إذ تجاوزت الشركة توقعات إنتاج الغاز، في حين رفعت توقعاتها للنصف الثاني من العام الجاري.وفي السياق ذاته، تخطط شركة "كايرون إنرجي" إلى استقدام حفارة هيدروليكية متظورة، لبدء عمليات الحفر التكسيري في مصر، بما يعزز فرص استغلال احتياطيات الغاز الصخري، إذ ستسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي.
يشهد الغاز الصخري في العالم العربي اهتمامًا متزايدًا من شركات الطاقة الأمريكية، نظرًا لامتلاك دول مثل الجزائر وليبيا ومصر احتياطيات ضخمة تعد من الأكبر عالميًا.
وتعد الجزائر ثالث أكبر دولة من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج، بينما تسعى ليبيا ومصر إلى استغلال موارد ضخمة، خاصة في الصحراء الغربية، وفقا لما نشرته منصة "الطاقة".

وتهتم شركات كبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"أباتشي" الأمريكية بهذه الاحتياطيات، مدفوعة بعوامل جيوسياسية وبنى تحتية جاهزة، خاصة في ظل أزمة أوكرانيا. ومن المتوقع انضمام شركات أوروبية وصينية للمنافسة على هذه الموارد.

الغاز الصخري في الجزائر

تقترب الجزائر من إبرام صفقة ضخمة مع شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتين، تستهدف تطوير موارد الغاز الصخري التي تقدر بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وأكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، أن "المفاوضات حققت تقدمًا مهمًا بشأن بعض القضايا التقنية، مع بقاء بعض النقاط التجارية قيد النقاش"، مرجّحًا "التوصل إلى اتفاق قريب".
وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للصفقة نحو مليار دولار، مع توجه لمنحها مباشرة للشركتين الأمريكيتين لضمان الخبرة والتمويل.
الغاز الصخري في ليبيا

في ليبيا، دخلت المؤسسة الوطنية للنفط في مباحثات مع شركة "شيفرون" الأمريكية في لندن، لبحث فرص التعاون في تطوير النفط والغاز الصخري، ضمن خطط تستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميًا، وزيادة صادرات الغاز.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن ليبيا تمتلك 942 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري، منها 122 تريليون قابلة للاستخراج تقنيًا، إلى جانب 18 مليار برميل من النفط الصخري.
وتتركز هذه الموارد في 3 أحواض رئيسة: غدامس، وسرت، ومرزق، وفق بيانات قطاع الغاز الليبي لدى منصة الطاقة.
وأكد ممثلو شيفرون اهتمامهم الجادّ بالعودة إلى السوق الليبية بعد غياب امتد أكثر من عقد، إذ تقدمت الشركة ضمن 37 كيانًا دوليًا للمشاركة في أول مناقصة لاستكشاف النفط والغاز منذ عقود.
الغاز الصخري في مصر

تعد مصر صاحبة رصيد كبير من الغاز الصخري، إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الأمريكية إلى امتلاكها 536 تريليون قدم مكعبة، منها 99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج تقنيًا، معظمها في الصحراء الغربية.
وتعززت هذه الإمكانات خلال الأعوام الماضية، مع انخراط شركات أمريكية، مثل "أباتشي"، التي حصلت أخيرًا على موافقة رئاسية للتوسع في مساحات امتيازها بنحو مليوني فدان إضافيَين.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، جون كريستمان، أن مصر أصبحت سوقًا إستراتيجية، إذ تجاوزت الشركة توقعات إنتاج الغاز، في حين رفعت توقعاتها للنصف الثاني من العام الجاري.
ويأتي ذلك ضمن شراكة قوية مع وزارة البترول المصرية، عبر شركة "خالدة للبترول"، التي تعد الذراع المشتركة بين الجانبين في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وفي السياق ذاته، تخطط شركة "كايرون إنرجي" إلى استقدام حفارة هيدروليكية متظورة، لبدء عمليات الحفر التكسيري في مصر، بما يعزز فرص استغلال احتياطيات الغاز الصخري، إذ ستسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي.
