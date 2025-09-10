https://sarabic.ae/20250910/الحجارة-الذهبية-غاز-صخري-في-3-دول-عربية-ينتظر-الاستثمار----1104690938.html

الحجارة الذهبية... غاز صخري في 3 دول عربية ينتظر الاستثمار

يشهد الغاز الصخري في العالم العربي اهتمامًا متزايدًا من شركات الطاقة الأمريكية، نظرًا لامتلاك دول مثل الجزائر وليبيا ومصر احتياطيات ضخمة تعد من الأكبر عالميًا.

وتعد الجزائر ثالث أكبر دولة من حيث الاحتياطيات القابلة للاستخراج، بينما تسعى ليبيا ومصر إلى استغلال موارد ضخمة، خاصة في الصحراء الغربية، وفقا لما نشرته منصة "الطاقة".الغاز الصخري في الجزائرتقترب الجزائر من إبرام صفقة ضخمة مع شركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتين، تستهدف تطوير موارد الغاز الصخري التي تقدر بنحو 707 تريليونات قدم مكعبة، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة للصفقة نحو مليار دولار، مع توجه لمنحها مباشرة للشركتين الأمريكيتين لضمان الخبرة والتمويل.الغاز الصخري في ليبيافي ليبيا، دخلت المؤسسة الوطنية للنفط في مباحثات مع شركة "شيفرون" الأمريكية في لندن، لبحث فرص التعاون في تطوير النفط والغاز الصخري، ضمن خطط تستهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميًا، وزيادة صادرات الغاز.وتتركز هذه الموارد في 3 أحواض رئيسة: غدامس، وسرت، ومرزق، وفق بيانات قطاع الغاز الليبي لدى منصة الطاقة.وأكد ممثلو شيفرون اهتمامهم الجادّ بالعودة إلى السوق الليبية بعد غياب امتد أكثر من عقد، إذ تقدمت الشركة ضمن 37 كيانًا دوليًا للمشاركة في أول مناقصة لاستكشاف النفط والغاز منذ عقود.الغاز الصخري في مصرتعد مصر صاحبة رصيد كبير من الغاز الصخري، إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الأمريكية إلى امتلاكها 536 تريليون قدم مكعبة، منها 99 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج تقنيًا، معظمها في الصحراء الغربية.وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، جون كريستمان، أن مصر أصبحت سوقًا إستراتيجية، إذ تجاوزت الشركة توقعات إنتاج الغاز، في حين رفعت توقعاتها للنصف الثاني من العام الجاري.وفي السياق ذاته، تخطط شركة "كايرون إنرجي" إلى استقدام حفارة هيدروليكية متظورة، لبدء عمليات الحفر التكسيري في مصر، بما يعزز فرص استغلال احتياطيات الغاز الصخري، إذ ستسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي.

