https://sarabic.ae/20260702/الأردن-والعراق-يتفقان-على-مد-أنبوب-نفط-وإقامة-مدينة-اقتصادية-مشتركة-1114896666.html

الأردن والعراق يتفقان على مد أنبوب نفط وإقامة مدينة اقتصادية مشتركة

الأردن والعراق يتفقان على مد أنبوب نفط وإقامة مدينة اقتصادية مشتركة

سبوتنيك عربي

اتفق الأردن والعراق على المضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب النفط (البصرة–العقبة)، إلى جانب إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T15:01+0000

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بوفد وزاري أردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة.وبحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تسريع تنفيذ مشروع أنبوب النفط، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز الشراكة بين بغداد وعمّان.وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، في وقت سابق، التوجه لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط.وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن تصريحات الخرابشة، جاءت في جلسة حوارية ضمن أعمال ملتقى "العراق للاستثمار".وأشار الوزير الأردني إلى أن "هذا الربط ليس مشروعا مؤقتا، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تبادل الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "موضوع الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فحسب، وإنما هو تبادل للطاقة بين الدول، ويضمن الاستفادة من فروقات كلفة الإنتاج".وأوضح الخرابشة أن "الأردن يرتبط حاليا مع العراق بطاقة تصل إلى 40 ميغاواط، فيما سيجري التوسع مستقبلا إلى نحو 200 ميغاواط، والهدف الأساس من هذه المشاريع هو الوصول إلى الربط التزامني، الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون كلفتها أقل من كلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح".وأشار إلى أن "العالم يتجه تدريجيا نحو التحوّل الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء خلال العقود المقبلة، والمنطقة قادرة على أن يكون لها دور محوري في تزويد العالم بالطاقة الخضراء (النظيفة)، عبر شبكات ربط مستقبلية توصل هذه الطاقة إلى أوروبا".ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أن "الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة والعمل مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مشروعات استراتيجية تتكامل مع الممر الاقتصادي، الذي يربط الهند بالخليج العربي وصولًا إلى أوروبا".وأشار إلى أن "هذه المشاريع ليست مشاريع فائضة أو وقتية، بل هي مسارات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي".

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