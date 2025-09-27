وزير الطاقة الأردني: نعتزم توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط

عربي
بث مباشر... لافروف يلقي كلمة روسيا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/وزير-الطاقة-الأردني-نعتزم-توسيع-حجم-الربط-الكهربائي-مع-العراق-إلى-200-ميغاواط-1105340406.html
وزير الطاقة الأردني: نعتزم توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط
وزير الطاقة الأردني: نعتزم توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم السبت، التوجه لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T16:27+0000
2025-09-27T16:27+0000
أخبار الأردن
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053513106_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_7a5b4dce3788a8004c712119197442bb.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات الخرابشة، جاءت في جلسة حوارية ضمن أعمال ملتقى "العراق للاستثمار".وأشار الوزير الأردني إلى أن "هذا الربط ليس مشروعا مؤقتا، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تبادل الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "موضوع الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فحسب، وإنما هو تبادل للطاقة بين الدول، ويضمن الاستفادة من فروقات كلفة الإنتاج".وأوضح الخرابشة أن "الأردن يرتبط حاليا مع العراق بطاقة تصل إلى 40 ميغاواط، فيما سيجري التوسع مستقبلا إلى نحو 200 ميغاواط، والهدف الأساس من هذه المشاريع هو الوصول إلى الربط التزامني، الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون كلفتها أقل من كلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح".ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أن "الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة والعمل مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مشروعات استراتيجية تتكامل مع الممر الاقتصادي، الذي يربط الهند بالخليج العربي وصولًا إلى أوروبا".وأشار إلى أن "هذه المشاريع ليست مشاريع فائضة أو وقتية، بل هي مسارات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي".
https://sarabic.ae/20220606/الأردن-يكشف-موعد-تزويد-العراق-بالكهرباء-1063184671.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053513106_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_bee02237e9c78ca4c352416aa0c21ffa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العراق, العالم العربي, الأخبار

وزير الطاقة الأردني: نعتزم توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط

16:27 GMT 27.09.2025
© Sputnik . Mohammad Damourأعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية
أعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم السبت، التوجه لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات الخرابشة، جاءت في جلسة حوارية ضمن أعمال ملتقى "العراق للاستثمار".
وأشار الوزير الأردني إلى أن "هذا الربط ليس مشروعا مؤقتا، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تبادل الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "موضوع الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فحسب، وإنما هو تبادل للطاقة بين الدول، ويضمن الاستفادة من فروقات كلفة الإنتاج".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الأردن يكشف موعد تزويد العراق بالكهرباء
6 يونيو 2022, 15:22 GMT
وأوضح الخرابشة أن "الأردن يرتبط حاليا مع العراق بطاقة تصل إلى 40 ميغاواط، فيما سيجري التوسع مستقبلا إلى نحو 200 ميغاواط، والهدف الأساس من هذه المشاريع هو الوصول إلى الربط التزامني، الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون كلفتها أقل من كلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح".

وأشار إلى أن "العالم يتجه تدريجيا نحو التحوّل الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء خلال العقود المقبلة، والمنطقة قادرة على أن يكون لها دور محوري في تزويد العالم بالطاقة الخضراء (النظيفة)، عبر شبكات ربط مستقبلية توصل هذه الطاقة إلى أوروبا".

ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أن "الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة والعمل مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مشروعات استراتيجية تتكامل مع الممر الاقتصادي، الذي يربط الهند بالخليج العربي وصولًا إلى أوروبا".
وأشار إلى أن "هذه المشاريع ليست مشاريع فائضة أو وقتية، بل هي مسارات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала