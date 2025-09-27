https://sarabic.ae/20250927/وزير-الطاقة-الأردني-نعتزم-توسيع-حجم-الربط-الكهربائي-مع-العراق-إلى-200-ميغاواط-1105340406.html
وزير الطاقة الأردني: نعتزم توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط
وزير الطاقة الأردني: نعتزم توسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم السبت، التوجه لتوسيع حجم الربط الكهربائي مع العراق إلى 200 ميغاواط. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات الخرابشة، جاءت في جلسة حوارية ضمن أعمال ملتقى "العراق للاستثمار".وأشار الوزير الأردني إلى أن "هذا الربط ليس مشروعا مؤقتا، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تبادل الطاقة والتوجه إلى مصادر الطاقة النظيفة"، مضيفًا أن "موضوع الربط الكهربائي لا يقتصر على تزويد الكهرباء فحسب، وإنما هو تبادل للطاقة بين الدول، ويضمن الاستفادة من فروقات كلفة الإنتاج".وأوضح الخرابشة أن "الأردن يرتبط حاليا مع العراق بطاقة تصل إلى 40 ميغاواط، فيما سيجري التوسع مستقبلا إلى نحو 200 ميغاواط، والهدف الأساس من هذه المشاريع هو الوصول إلى الربط التزامني، الذي يتيح تبادل الطاقة في أي وقت، بحيث يمكن للأردن أن يستفيد من الكهرباء العراقية عندما تكون كلفتها أقل من كلفة الإنتاج المحلي، والعكس صحيح".ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، إلى أن "الأردن بدأ إعداد الدراسات اللازمة والعمل مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مشروعات استراتيجية تتكامل مع الممر الاقتصادي، الذي يربط الهند بالخليج العربي وصولًا إلى أوروبا".وأشار إلى أن "هذه المشاريع ليست مشاريع فائضة أو وقتية، بل هي مسارات استراتيجية لتأمين مستقبل الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي في هذا القطاع الحيوي".
