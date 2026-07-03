https://sarabic.ae/20260703/حضور-عربي-وقفزة-سعودية-من-يتصدر-قائمة-أكبر-10-دول-منتجة-للغاز-في-العالم؟-1114908072.html

حضور عربي وقفزة سعودية... من يتصدر قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز في العالم؟

حضور عربي وقفزة سعودية... من يتصدر قائمة أكبر 10 دول منتجة للغاز في العالم؟

سبوتنيك عربي

حافظت الولايات المتحدة على صدارة أكثر 10 دول إنتاجا للغاز الطبيعي خلال العام 2025، في وقت سجلت السعودية والصين قفزة إنتاجية كبيرة. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T06:43+0000

2026-07-03T06:43+0000

2026-07-03T06:43+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني لمنصة "الطاقة"، أمس الخميس، ارتفاع الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 1.6% إلى 4.195 تريليون متر مكعب في عام 2025، مقارنة بنحو 4.143 تريليون متر مكعب في عام 2024.وتصدرت الولايات المتحدة رأس قائمة أكثر 10 دول إنتاجا للغاز الطبيعي خلال 2025، مع استحواذها على أكثر من ربع الإنتاج العالمي (25.6%)، بالتوازي مع تسجيل الصين قفزة إنتاجية كبيرة بنسبة 6.6%، أو ما يعادل 15.7 مليار متر مكعب، لتزاحم إيران على المركز الثالث عالميًا.في وقت زاد إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي بنسبة 8.5% أو ما يعادل 10.2 مليار متر مكعب، لتظل محتفظة بالمركز الـ8 بين كبار المنتجين، مع استمرار تفوقها على النرويج للعام الثالث على التوالي.وحلّت روسيا في المركز الثاني مع انخفاض إنتاجها بنسبة 3% أو بمقدار 20 مليار متر مكعب، ليصل إلى 609.4 مليار متر مكعب، فيما ارتفاع إنتاج إيران بنسبة 1.3% أو بمقدار 2.6 مليار متر مكعب، لتظل في المركز الثالث بقائمة أكثر 10 دول منتجة للغاز الطبيعي خلال 2025، بإجمالي 264.8 مليار متر مكعب.وجاءت الصين، وبفارق ضئيل عن إيران بعدما ارتفع إنتاجها بأكثر من 15 مليار متر مكعب، ليصل إلى 264.1 مليار متر مكعب، وهذه أول مرة تزاحم إيران على المركز الثالث عالميا.وجاء ترتيب أكثر 10 دول إنتاجًا للغاز الطبيعي خلال 2025، على النحو الآتي:-الولايات المتحدة: 1078 مليار متر مكعب.-روسيا: 609.4 مليار متر مكعب.-إيران: 264.8 مليار متر مكعب.-الصين: 264.1 مليار متر مكعب.-كندا: 206.2 مليار متر مكعب.-قطر: 183.5 مليار متر مكعب.-أستراليا: 148.6 مليار متر مكعب.-السعودية: 133.8 مليار متر مكعب.-النرويج: 120.6 مليار متر مكعب.-الجزائر: 98 مليار متر مكعب.وفي السياق نفسه، كشف النصف الأول من عام 2026، عن موجة نشطة من صفقات الغاز الطبيعي حول العالم، كان للمنطقة العربية حضور لافت فيها بـ3 صفقات كبرى، ما يؤكد استمرار الرهان العالمي على هذا الوقود بوصفه ركيزة أساسية لأمن الطاقة، وسط تنافس محموم بين كبرى الشركات لتأمين احتياطيات جديدة وتوسيع قدراتها الإنتاجية.وعكست أبرز صفقات الغاز خلال النصف الأول من 2026، استمرار الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي محوري يدعم استقرار الإمدادات، في ظل حيوية لافتة شهدتها أسواق الطاقة على صعيد العقود والاستحواذات ومشاريع التطوير الكبرى.

https://sarabic.ae/20260701/بينها-3-عربية-أكبر-صفقات-الغاز-الطبيعي-لعام-2026-1114861537.html

https://sarabic.ae/20260302/شركة-قطر-للطاقة-توقف-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال--1110946636.html

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