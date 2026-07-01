https://sarabic.ae/20260701/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-منتجي-النفط-في-العالم-من-يتصدر-القائمة؟-1114854657.html
4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟
4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟
سبوتنيك عربي
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة قائمة أكبر الدول إنتاجًا للنفط في العالم خلال عام 2025، فيما عززت أربع دول عربية مواقعها ضمن قائمة أكبر 10 منتجين... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T06:42+0000
2026-07-01T06:42+0000
2026-07-01T06:42+0000
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_874484e4f973203d21c3e58bfc7e4c0e.jpg
ووفق أحدث بيانات صادرة عن "وحدة أبحاث الطاقة"، يأتي ذلك وسط ارتفاع الإنتاج العالمي إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميًا.وبحسب التقرير، بلغ إنتاج أكبر 10 دول منتجة نحو 74.2 مليون برميل يوميًا خلال 2025، مقارنة بـ71.63 مليون برميل يوميًا في عام 2024، لتستحوذ هذه الدول على 73.8% من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي ارتفع بنسبة 3.5% إلى 100.59 مليون برميل يوميًا.وجاء ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط خلال 2025 على النحو التالي:وسجلت الولايات المتحدة إنتاجًا تجاوز 21 مليون برميل يوميًا، لأول مرة في تاريخها، بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بعام 2024، لتواصل تصدرها القائمة للعام التاسع على التوالي، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.كما احتفظت السعودية بالمركز الثاني مع ارتفاع إنتاجها بنسبة 5.1% إلى أعلى مستوى منذ عام 2022، مدعومًا بإعادة جزء من تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+" إلى الأسواق.وحققت البرازيل أكبر معدل نمو بين كبار المنتجين بزيادة 12.4%، كما سجلت كندا والصين مستويات إنتاج قياسية خلال العام.وأشار التقرير، إلى توقعات بتراجع إنتاج عدد من دول الخليج وإيران والعراق خلال عام 2026، نتيجة تداعيات الحرب على إيران، والاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يؤثر في خريطة الإنتاج العالمي خلال العام الحالي.
https://sarabic.ae/20260626/بوتين-يمدد-تدابير-الرد-على-الآلية-الغربية-لتحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-لنهاية-2027-1114738487.html
https://sarabic.ae/20260626/المعادن-النادرة-تفتح-صفحة-جديدة-في-الشراكة-الجزائرية-الروسية-تعاون-استراتيجي-يتجاوز-النفط-والغاز-1114749674.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/16/1107400560_145:0:1137:744_1920x0_80_0_0_bd7e87cfa80a7402c87cd386e83ba28b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة قائمة أكبر الدول إنتاجًا للنفط في العالم خلال عام 2025، فيما عززت أربع دول عربية مواقعها ضمن قائمة أكبر 10 منتجين عالميًا.
ووفق أحدث بيانات صادرة عن "وحدة أبحاث الطاقة"، يأتي ذلك وسط ارتفاع الإنتاج العالمي إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميًا.
وبحسب التقرير، بلغ إنتاج أكبر 10 دول منتجة نحو 74.2 مليون برميل يوميًا خلال 2025، مقارنة بـ71.63 مليون برميل يوميًا في عام 2024، لتستحوذ هذه الدول على 73.8% من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي ارتفع بنسبة 3.5% إلى 100.59 مليون برميل يوميًا.
وجاء ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط خلال 2025 على النحو التالي:
الولايات المتحدة: 21.06 مليون برميل يوميًا.
السعودية: 11.41 مليون برميل يوميًا.
روسيا: 10.74 مليون برميل يوميًا.
كندا: 6.16 مليون برميل يوميًا.
إيران: 5.18 مليون برميل يوميًا.
العراق: 4.40 مليون برميل يوميًا.
الصين: 4.34 مليون برميل يوميًا.
الإمارات العربية المتحدة: 4.21 مليون برميل يوميًا.
البرازيل: 3.88 مليون برميل يوميًا.
الكويت: 2.82 مليون برميل يوميًا.
وسجلت الولايات المتحدة إنتاجًا تجاوز 21 مليون برميل
يوميًا، لأول مرة في تاريخها، بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بعام 2024، لتواصل تصدرها القائمة للعام التاسع على التوالي، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.
كما احتفظت السعودية بالمركز الثاني مع ارتفاع إنتاجها بنسبة 5.1% إلى أعلى مستوى منذ عام 2022، مدعومًا بإعادة جزء من تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+" إلى الأسواق.
وحققت البرازيل أكبر معدل نمو بين كبار المنتجين بزيادة 12.4%، كما سجلت كندا والصين مستويات إنتاج قياسية خلال العام.
وشهدت القائمة حضورًا عربيًا قويًا بوجود السعودية والعراق والإمارات والكويت، بالإضافة إلى إيران، فيما استحوذت الولايات المتحدة والسعودية وروسيا مجتمعة على نحو 43% من إجمالي إنتاج النفط العالمي خلال عام 2025.
وأشار التقرير، إلى توقعات بتراجع إنتاج عدد من دول الخليج وإيران والعراق خلال عام 2026، نتيجة تداعيات الحرب على إيران، والاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يؤثر في خريطة الإنتاج العالمي خلال العام الحالي.