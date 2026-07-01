https://sarabic.ae/20260701/4-دول-عربية-ضمن-أكبر-منتجي-النفط-في-العالم-من-يتصدر-القائمة؟-1114854657.html

4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟

4 دول عربية ضمن أكبر منتجي النفط في العالم... من يتصدر القائمة؟

سبوتنيك عربي

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة قائمة أكبر الدول إنتاجًا للنفط في العالم خلال عام 2025، فيما عززت أربع دول عربية مواقعها ضمن قائمة أكبر 10 منتجين... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T06:42+0000

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ووفق أحدث بيانات صادرة عن "وحدة أبحاث الطاقة"، يأتي ذلك وسط ارتفاع الإنتاج العالمي إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميًا.وبحسب التقرير، بلغ إنتاج أكبر 10 دول منتجة نحو 74.2 مليون برميل يوميًا خلال 2025، مقارنة بـ71.63 مليون برميل يوميًا في عام 2024، لتستحوذ هذه الدول على 73.8% من إجمالي الإنتاج العالمي، الذي ارتفع بنسبة 3.5% إلى 100.59 مليون برميل يوميًا.وجاء ترتيب أكبر الدول المنتجة للنفط خلال 2025 على النحو التالي:وسجلت الولايات المتحدة إنتاجًا تجاوز 21 مليون برميل يوميًا، لأول مرة في تاريخها، بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بعام 2024، لتواصل تصدرها القائمة للعام التاسع على التوالي، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها.كما احتفظت السعودية بالمركز الثاني مع ارتفاع إنتاجها بنسبة 5.1% إلى أعلى مستوى منذ عام 2022، مدعومًا بإعادة جزء من تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+" إلى الأسواق.وحققت البرازيل أكبر معدل نمو بين كبار المنتجين بزيادة 12.4%، كما سجلت كندا والصين مستويات إنتاج قياسية خلال العام.وأشار التقرير، إلى توقعات بتراجع إنتاج عدد من دول الخليج وإيران والعراق خلال عام 2026، نتيجة تداعيات الحرب على إيران، والاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يؤثر في خريطة الإنتاج العالمي خلال العام الحالي.

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