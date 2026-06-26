https://sarabic.ae/20260626/بوتين-يمدد-تدابير-الرد-على-الآلية-الغربية-لتحديد-سقف-أسعار-النفط-الروسي-لنهاية-2027-1114738487.html
بوتين يمدد تدابير الرد على الآلية الغربية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي لنهاية 2027
بوتين يمدد تدابير الرد على الآلية الغربية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي لنهاية 2027
سبوتنيك عربي
مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمدة عام ونصف، التدابير المضادة التي تعتمدها موسكو ردا على الآلية الغربية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T13:51+0000
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وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تجرى تعديلات على مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022 رقم 961 "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في قطاع الوقود والطاقة ارتباطا بتحديد بعض الدول الأجنبية حدا أقصى لسعر النفط والمنتجات النفطية الروسية".وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمدد حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 السماح للمشترين الأجانب من الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر مؤسسات ائتمانية روسية، وليس عبر "غازبروم بنك" فقط.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر أيضا في مارس/ آذار الماضي، مرسومًا يقضي بتمديد الترخيص للأجانب بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل، وليس عبر بنك "غازبروم بنك"، بل عبر بنوك أخرى.الاتحاد الأوروبي يضاعف مشترياته من الغاز الطبيعي الروسي المسال
https://sarabic.ae/20260615/بوتين-يمدد-السماح-للدول-غير-الصديقة-بسداد-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-حتى-1-أكتوبر-1114377193.html
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بوتين يمدد تدابير الرد على الآلية الغربية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي لنهاية 2027
مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمدة عام ونصف، التدابير المضادة التي تعتمدها موسكو ردا على الآلية الغربية لتحديد سقف أسعار النفط الروسي.
وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تجرى تعديلات على مرسوم الرئيس الروسي الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022 رقم 961 "بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في قطاع الوقود والطاقة ارتباطا بتحديد بعض الدول الأجنبية حدا أقصى لسعر النفط والمنتجات النفطية الروسية".
وأكمل البيان: "ذلك باستبدال عبارة "حتى 30 حزيران/يونيو 2026" في البند رقم 9 بعبارة "حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمدد حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 السماح للمشترين الأجانب من الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل عبر مؤسسات ائتمانية روسية، وليس عبر "غازبروم بنك" فقط.
وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أن المهلة، التي كان من المقرر أن تنتهي في الأول من تموز/يوليو، مُددت حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر أيضا في مارس/ آذار الماضي، مرسومًا يقضي بتمديد الترخيص للأجانب بدفع قيمة الغاز الروسي بالروبل، وليس عبر بنك "غازبروم بنك"، بل عبر بنوك أخرى.