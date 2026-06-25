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احتياطيات تكفي 80 عاما... دولة عربية تعلن امتلاكها 42 ألف طن من اليورانيوم
احتياطيات تكفي 80 عاما... دولة عربية تعلن امتلاكها 42 ألف طن من اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أعلنت إحدى الدول العربية عن امتلاكها احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم تقدر بـ 42 ألف طن، تكفيها لمدة 80 عامًا قادمة، وذلك ضمن خطط طموحة لإنتاج "الكعكة... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، خلال إحاطة صحفية، عن قفزة كبيرة في سعر اليورانيوم عالميًا، حيث ارتفع من 18 دولارًا للرطل قبل أربع سنوات إلى 86 دولارًا حاليًا، ما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والاستخراج في المملكة.وحول الإنتاج المحلي من "الكعكة الصفراء"، قال طوقان: "قمنا بمعالجة 1500 طن من الخام، وأنتجنا 150 كغم من الكعكة الصفراء، وتستهدف الخطة الطموحة الوصول إلى إنتاج 500 طن سنويا".وتحدث عن المخزون الاستراتيجي للأردن، قائلًا: "لدينا 42 ألف طن من اليورانيوم، وهي كميات ضخمة تكفي المملكة لمدة 80 عاما، مما يعزز مكانة الأردن كدولة تمتلك ثروات معدنية مهمة في قطاع الطاقة النووية".و"الكعكة الصفراء" (Yellowcake) هو الاسم الشائع لمسحوق اليورانيوم المركز المستخرج من خاماته الطبيعية. وهي تمثل مرحلة وسيطة مهمة في بداية دورة الوقود النووي، حيث تستخدم كنقطة انطلاق لإنتاج الوقود اللازم للمفاعلات النووية بعد تكريرها وتخصيبها.الإمارات: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على الخليج العربيرئيس الوزراء اللبناني: لن نقبل ببقاء إسرائيل في أي نقطة محتلة
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العالم, العالم العربي, أخبار الأردن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

احتياطيات تكفي 80 عاما... دولة عربية تعلن امتلاكها 42 ألف طن من اليورانيوم

08:38 GMT 25.06.2026
© AP Photoمنجم يورانيوم
منجم يورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo
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أعلنت إحدى الدول العربية عن امتلاكها احتياطيات استراتيجية من اليورانيوم تقدر بـ 42 ألف طن، تكفيها لمدة 80 عامًا قادمة، وذلك ضمن خطط طموحة لإنتاج "الكعكة الصفراء" ودخول مجال تقنيات "الغرز النيوتروني" المتقدمة.
كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، خالد طوقان، خلال إحاطة صحفية، عن قفزة كبيرة في سعر اليورانيوم عالميًا، حيث ارتفع من 18 دولارًا للرطل قبل أربع سنوات إلى 86 دولارًا حاليًا، ما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والاستخراج في المملكة.

وأوضح أن الأردن يتجه قريبًا لدخول مجال إنتاج تقنيات "الغرز النيوتروني"، المستخدمة في تحويل المواد الداخلة في صناعة أشباه الموصلات، ما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وحول الإنتاج المحلي من "الكعكة الصفراء"، قال طوقان: "قمنا بمعالجة 1500 طن من الخام، وأنتجنا 150 كغم من الكعكة الصفراء، وتستهدف الخطة الطموحة الوصول إلى إنتاج 500 طن سنويا".
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وتحدث عن المخزون الاستراتيجي للأردن، قائلًا: "لدينا 42 ألف طن من اليورانيوم، وهي كميات ضخمة تكفي المملكة لمدة 80 عاما، مما يعزز مكانة الأردن كدولة تمتلك ثروات معدنية مهمة في قطاع الطاقة النووية".
وكشف عن خطة أردنية لبناء مفاعلات نووية لأغراض الطاقة، ستوفر طاقة رخيصة ومستقرة لنحو 80 عامًا من عمر المفاعل، مشيرًا إلى أن الأردن لا يخطط فقط لإنتاج "الكعكة الصفراء" وبيعها، بل يسعى لتحقيق قيمة مضافة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
و"الكعكة الصفراء" (Yellowcake) هو الاسم الشائع لمسحوق اليورانيوم المركز المستخرج من خاماته الطبيعية. وهي تمثل مرحلة وسيطة مهمة في بداية دورة الوقود النووي، حيث تستخدم كنقطة انطلاق لإنتاج الوقود اللازم للمفاعلات النووية بعد تكريرها وتخصيبها.
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