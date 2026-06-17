https://sarabic.ae/20260617/الأردن-والاتحاد-الأوروبي-يعلنان-عقد-مؤتمر-الاستثمار-الأردني--الأوروبي-في-نوفمبر-المقبل--1114436149.html
الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل
الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت، تحت... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد الجانبان، في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار الأردنية والمفوضية الأوروبية، التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح البيان أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وشركات ومؤسسات مالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبحث آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.وقال وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت إطارًا واضحًا لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية وشريك موثوق للمستثمرين الأوروبيين.وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشاريع وفرص استثمارية ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20221124/الأردن-يدعو-إلى-تنفيذ-مشروع-ربط-كهربائي-لتزويد-أوروبا-بالطاقة-الخضراء-من-دول-الشرق-الأوسط-1070496834.html
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أخبار الأردن, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الأردن, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل
أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار الأردنية والمفوضية الأوروبية، التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة
الأنباء الأردنية (بترا).
24 نوفمبر 2022, 09:12 GMT
وأوضح البيان أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وشركات ومؤسسات مالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي
، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبحث آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت مطلع عام 2025، والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027.
ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت إطارًا واضحًا لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة الأردن
كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية وشريك موثوق للمستثمرين الأوروبيين.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشاريع وفرص استثمارية ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون بين الطرفين.