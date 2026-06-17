الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260617/الأردن-والاتحاد-الأوروبي-يعلنان-عقد-مؤتمر-الاستثمار-الأردني--الأوروبي-في-نوفمبر-المقبل--1114436149.html
الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل
الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت، تحت... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T12:39+0000
2026-06-17T12:39+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103639/71/1036397170_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1084cc8731e11366ebaf7a3d59822f0a.jpg
وأكد الجانبان، في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار الأردنية والمفوضية الأوروبية، التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح البيان أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وشركات ومؤسسات مالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبحث آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.وقال وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت إطارًا واضحًا لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية وشريك موثوق للمستثمرين الأوروبيين.وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشاريع وفرص استثمارية ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20221124/الأردن-يدعو-إلى-تنفيذ-مشروع-ربط-كهربائي-لتزويد-أوروبا-بالطاقة-الخضراء-من-دول-الشرق-الأوسط-1070496834.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103639/71/1036397170_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_82c0bb809f5f0c2cb11ec2b0a5fc333c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الأردن, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

الأردن والاتحاد الأوروبي يعلنان عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في نوفمبر المقبل

12:39 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورالبحر الميت، الأردن
البحر الميت، الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عقد مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في منطقة البحر الميت، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك صادر عن وزارة الاستثمار الأردنية والمفوضية الأوروبية، التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم النمو المستدام وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الأردن يدعو إلى تنفيذ مشروع ربط كهربائي لتزويد أوروبا بالطاقة الخضراء من دول الشرق الأوسط
24 نوفمبر 2022, 09:12 GMT
وأوضح البيان أن المؤتمر سيجمع مستثمرين وشركات ومؤسسات مالية من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبحث آفاق التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت مطلع عام 2025، والمدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027.
ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال وزير الاستثمار الأردني، طارق أبو غزالة، إن رؤية التحديث الاقتصادي وفرت إطارًا واضحًا لدعم النمو المستدام والابتكار وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية وشريك موثوق للمستثمرين الأوروبيين.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لترجمة الشراكة الأردنية الأوروبية إلى مشاريع وفرص استثمارية ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала