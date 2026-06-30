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بين بيروت والقاهرة
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https://sarabic.ae/20260630/ترامب-يعلق-مؤقتا-بعض-الرسوم-على-واردات-الأسمدة-الفوسفاتية-من-دولة-عربية-1114843236.html
ترامب يعلق مؤقتا بعض الرسوم على واردات الأسمدة الفوسفاتية من دولة عربية
ترامب يعلق مؤقتا بعض الرسوم على واردات الأسمدة الفوسفاتية من دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب نقص محتمل في الأسمدة، وقرر تعليق بعض الرسوم الجمركية مؤقتًا على الأسمدة... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T14:55+0000
2026-06-30T14:55+0000
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وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد قررت، أمس الاثنين، الإبقاء على الرسوم الجمركية التعويضية المفروضة على الأسمدة الفوسفاتية القادمة من روسيا.وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الاثنين: "اتخذ الرئيس دونالد ترامب اليوم إجراءً لحماية الإمدادات الغذائية الأمريكية ودعم الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك عبر تفويضه بالتعليق المؤقت لبعض الرسوم المفروضة على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب. ويعلن القرار حالة الطوارئ بشأن التهديدات التي تواجه توفر إمدادات كافية من الأسمدة لتلبية الطلب الزراعي الأمريكي".ووفقًا للبيت الأبيض، يهدف هذا الإجراء الطارئ إلى ضمان استمرار حصول المزارعين الأمريكيين على الأسمدة الأساسية، وسيظل تعليق الرسوم الجمركية ساريًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، أو حتى انتهاء حالة الطوارئ الوطنية.يذكر أن صحيفة "فاينانشال تايمز" كانت قد أفادت، في نهاية أيار/مايو الماضي، بأن الشركات في جميع أنحاء العالم تقّلص إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية بسبب الاضطرابات في إمدادات الكبريت، في ظل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260628/كيف-قادت-مصر-والمغرب-قطاع-إنتاج-الهيدروجين-النظيف-في-أفريقيا؟-1114783930.html
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العالم, مناجم الفوسفات, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, مناجم الفوسفات, أخبار المغرب اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلق مؤقتا بعض الرسوم على واردات الأسمدة الفوسفاتية من دولة عربية

14:55 GMT 30.06.2026
© Sputnikدور الخليج العربي في صادرات الأسمدة العالمية
دور الخليج العربي في صادرات الأسمدة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب نقص محتمل في الأسمدة، وقرر تعليق بعض الرسوم الجمركية مؤقتًا على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب، وذلك لدعم الإنتاج الزراعي في البلاد.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد قررت، أمس الاثنين، الإبقاء على الرسوم الجمركية التعويضية المفروضة على الأسمدة الفوسفاتية القادمة من روسيا.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، يوم الاثنين: "اتخذ الرئيس دونالد ترامب اليوم إجراءً لحماية الإمدادات الغذائية الأمريكية ودعم الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك عبر تفويضه بالتعليق المؤقت لبعض الرسوم المفروضة على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب. ويعلن القرار حالة الطوارئ بشأن التهديدات التي تواجه توفر إمدادات كافية من الأسمدة لتلبية الطلب الزراعي الأمريكي".
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ووفقًا للبيت الأبيض، يهدف هذا الإجراء الطارئ إلى ضمان استمرار حصول المزارعين الأمريكيين على الأسمدة الأساسية، وسيظل تعليق الرسوم الجمركية ساريًا لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، أو حتى انتهاء حالة الطوارئ الوطنية.
يذكر أن صحيفة "فاينانشال تايمز" كانت قد أفادت، في نهاية أيار/مايو الماضي، بأن الشركات في جميع أنحاء العالم تقّلص إنتاجها من الأسمدة الفوسفاتية بسبب الاضطرابات في إمدادات الكبريت، في ظل النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
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