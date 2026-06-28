https://sarabic.ae/20260628/كيف-قادت-مصر-والمغرب-قطاع-إنتاج-الهيدروجين-النظيف-في-أفريقيا؟-1114783930.html

كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟

كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟

سبوتنيك عربي

تتجه أفريقيا إلى تسجيل قفزة كبيرة في إنتاج الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، مدفوعة بجهود متزايدة للتحول نحو الوقود المستدام تقودها دول عربية، وفقا لتقرير... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T14:55+0000

2026-06-28T14:55+0000

2026-06-28T14:55+0000

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وذكر التقرير أن إنتاج القارة الحالي من الهيدروجين منخفض الانبعاثات لا يتجاوز نحو 6 آلاف طن، ويعتمد أساسا على مشروعات التحليل الكهربائي، مع تصدر جنوب أفريقيا ومصر وناميبيا المشهد الإنتاجي، وفقا لما ذكرته وحدة أبحاث الطاقة.وبحسب تقديرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية، يُتوقع أن يرتفع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا إلى 1.2 مليون طن بحلول عام 2030، في حال تشغيل 31 مشروعا قيد التطوير حاليا.وفي المقابل، تكشف البيانات عن فجوة واضحة بين الخطط والتنفيذ، إذ لم تتجاوز المشروعات التي وصلت إلى قرار استثماري نهائي نسبة 2% فقط، بينما ما تزال العديد من المشاريع الأخرى دون تقدم يُذكر منذ سنوات.كما يُتوقع أن يدخل 20 مشروعا إضافيا حيز التشغيل بعد عام 2030، ما قد يرفع إجمالي الإنتاج في القارة إلى نحو 8.5 مليون طن سنويا، تستحوذ مصر وحدها على أكثر من 1.9 مليون طن منها.ورغم هذه المقومات، تواجه القارة تحديات استثمارية ولوجستية تعيق تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات قائمة، في ظل محدودية القرارات الاستثمارية النهائية للعديد من المشاريع المعلنة.وتتركز أكثر من 60% من موارد الطاقة المتجددة في دول بدأت بالفعل في تنفيذ سياسات ومشروعات للهيدروجين، ما يعزز فرصها في قيادة هذا القطاع مستقبلاً، مع إمكانية تغطية الطلب المحلي على الكهرباء وتوفير فائض للتصدير.كما لا تزال مشروعات احتجاز الكربون محدودة للغاية، إذ يقتصر الوضع الحالي على مشروع واحد في ليبيا لمعالجة الغاز الطبيعي بسعة 1.6 مليون طن سنويًا، وهو المشروع الوحيد المخطط له قبل عام 2030، مقارنة بوتيرة تطوير أسرع بكثير في مناطق أخرى من العالم.

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