كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260628/كيف-قادت-مصر-والمغرب-قطاع-إنتاج-الهيدروجين-النظيف-في-أفريقيا؟-1114783930.html
كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟
كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
تتجه أفريقيا إلى تسجيل قفزة كبيرة في إنتاج الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، مدفوعة بجهود متزايدة للتحول نحو الوقود المستدام تقودها دول عربية، وفقا لتقرير... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T14:55+0000
2026-06-28T14:55+0000
اقتصاد
مصر
أخبار المغرب اليوم
قطاع الطاقة
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_0:189:1820:1213_1920x0_80_0_0_9ac7e4473ceb097435a148f9fcd9f62a.jpg
وذكر التقرير أن إنتاج القارة الحالي من الهيدروجين منخفض الانبعاثات لا يتجاوز نحو 6 آلاف طن، ويعتمد أساسا على مشروعات التحليل الكهربائي، مع تصدر جنوب أفريقيا ومصر وناميبيا المشهد الإنتاجي، وفقا لما ذكرته وحدة أبحاث الطاقة.وبحسب تقديرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية، يُتوقع أن يرتفع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا إلى 1.2 مليون طن بحلول عام 2030، في حال تشغيل 31 مشروعا قيد التطوير حاليا.وفي المقابل، تكشف البيانات عن فجوة واضحة بين الخطط والتنفيذ، إذ لم تتجاوز المشروعات التي وصلت إلى قرار استثماري نهائي نسبة 2% فقط، بينما ما تزال العديد من المشاريع الأخرى دون تقدم يُذكر منذ سنوات.كما يُتوقع أن يدخل 20 مشروعا إضافيا حيز التشغيل بعد عام 2030، ما قد يرفع إجمالي الإنتاج في القارة إلى نحو 8.5 مليون طن سنويا، تستحوذ مصر وحدها على أكثر من 1.9 مليون طن منها.ورغم هذه المقومات، تواجه القارة تحديات استثمارية ولوجستية تعيق تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات قائمة، في ظل محدودية القرارات الاستثمارية النهائية للعديد من المشاريع المعلنة.وتتركز أكثر من 60% من موارد الطاقة المتجددة في دول بدأت بالفعل في تنفيذ سياسات ومشروعات للهيدروجين، ما يعزز فرصها في قيادة هذا القطاع مستقبلاً، مع إمكانية تغطية الطلب المحلي على الكهرباء وتوفير فائض للتصدير.كما لا تزال مشروعات احتجاز الكربون محدودة للغاية، إذ يقتصر الوضع الحالي على مشروع واحد في ليبيا لمعالجة الغاز الطبيعي بسعة 1.6 مليون طن سنويًا، وهو المشروع الوحيد المخطط له قبل عام 2030، مقارنة بوتيرة تطوير أسرع بكثير في مناطق أخرى من العالم.
https://sarabic.ae/20240507/هيدروجين-مصر-تتحدث-إلى-سبوتنيك-عن-السلاح-الأخضر-لمواجهة-التغير-المناخي-وأهمية-التعاون-مع-روسيا-1088606288.html
https://sarabic.ae/20260623/دول-عربية-على-مؤشر-التحول-الطاقي-2026-1114623710.html
https://sarabic.ae/20260605/3-دول-عربية-تتصدر-أكبر-صفقات-الطاقة-المتجددة-لشهر-مايو-2026-1114073132.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094236777_203:0:1820:1213_1920x0_80_0_0_cd63b8fa2cad174361bb429e5fc9a766.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, قطاع الطاقة, أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, قطاع الطاقة, أخبار ليبيا اليوم

كيف قادت مصر والمغرب قطاع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا؟

14:55 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Bernat Armangueالهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
تابعنا عبر
تتجه أفريقيا إلى تسجيل قفزة كبيرة في إنتاج الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، مدفوعة بجهود متزايدة للتحول نحو الوقود المستدام تقودها دول عربية، وفقا لتقرير حديث.
وذكر التقرير أن إنتاج القارة الحالي من الهيدروجين منخفض الانبعاثات لا يتجاوز نحو 6 آلاف طن، ويعتمد أساسا على مشروعات التحليل الكهربائي، مع تصدر جنوب أفريقيا ومصر وناميبيا المشهد الإنتاجي، وفقا لما ذكرته وحدة أبحاث الطاقة.
ويُقسم الهيدروجين منخفض الانبعاثات إلى نوعين رئيسيين: الهيدروجين الأخضر الناتج عن تحليل المياه باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، والهيدروجين الأزرق المستخلص من الوقود الأحفوري مع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، ويُعد هذان النوعان بديلين للهيدروجين التقليدي المنتج من الغاز والفحم دون تقنيات خفض الانبعاثات، والذي لا يزال يهيمن على نحو 99% من الإنتاج العالمي البالغ 100 مليون طن في عام 2025.
التغير المناخي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
"هيدروجين مصر" تتحدث إلى "سبوتنيك" عن السلاح الأخضر لمواجهة التغير المناخي وأهمية التعاون مع روسيا
7 مايو 2024, 12:29 GMT
وبحسب تقديرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية، يُتوقع أن يرتفع إنتاج الهيدروجين النظيف في أفريقيا إلى 1.2 مليون طن بحلول عام 2030، في حال تشغيل 31 مشروعا قيد التطوير حاليا.
ومن المنتظر أن تستحوذ مصر والمغرب وناميبيا على أكثر من 80% من هذا الإنتاج المتوقع، والذي سيعتمد بالكامل على تقنيات التحليل الكهربائي. كما تشير التقديرات إلى أن القدرات المخططة لهذه المشروعات ستصل إلى نحو 17 غيغاواط، بمتوسط 560 ميغاواط لكل مشروع، وهي مستويات طموحة قد لا يتحقق كاملها خلال الفترة الزمنية المحددة.
وفي المقابل، تكشف البيانات عن فجوة واضحة بين الخطط والتنفيذ، إذ لم تتجاوز المشروعات التي وصلت إلى قرار استثماري نهائي نسبة 2% فقط، بينما ما تزال العديد من المشاريع الأخرى دون تقدم يُذكر منذ سنوات.
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
وسائط متعددة
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026
23 يونيو, 12:02 GMT
كما يُتوقع أن يدخل 20 مشروعا إضافيا حيز التشغيل بعد عام 2030، ما قد يرفع إجمالي الإنتاج في القارة إلى نحو 8.5 مليون طن سنويا، تستحوذ مصر وحدها على أكثر من 1.9 مليون طن منها.

وتتمتع أفريقيا بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إذ تتجاوز قدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية 1000 تيراواط، ما يجعلها مرشحا قويا لتصبح مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ورغم هذه المقومات، تواجه القارة تحديات استثمارية ولوجستية تعيق تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات قائمة، في ظل محدودية القرارات الاستثمارية النهائية للعديد من المشاريع المعلنة.
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
3 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الطاقة المتجددة لشهر مايو 2026
5 يونيو, 06:44 GMT
وتتركز أكثر من 60% من موارد الطاقة المتجددة في دول بدأت بالفعل في تنفيذ سياسات ومشروعات للهيدروجين، ما يعزز فرصها في قيادة هذا القطاع مستقبلاً، مع إمكانية تغطية الطلب المحلي على الكهرباء وتوفير فائض للتصدير.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأزرق، تمتلك أفريقيا نحو 7% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، تتركز في نيجيريا والجزائر ومصر وليبيا، ما يفتح الباب نظريا أمام إنتاج هذا النوع من الهيدروجين، غير أن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى عدم وجود أي مشروعات تجارية قائمة أو مخططة لإنتاج الهيدروجين الأزرق في القارة حتى الآن باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

كما لا تزال مشروعات احتجاز الكربون محدودة للغاية، إذ يقتصر الوضع الحالي على مشروع واحد في ليبيا لمعالجة الغاز الطبيعي بسعة 1.6 مليون طن سنويًا، وهو المشروع الوحيد المخطط له قبل عام 2030، مقارنة بوتيرة تطوير أسرع بكثير في مناطق أخرى من العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала