دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260623/دول-عربية-على-مؤشر-التحول-الطاقي-2026-1114623710.html
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026
سبوتنيك عربي
يتتبع مؤشر التحول الطاقي أنظمة الطاقة في 120 دولة باستخدام 44 معيارا، ويقيّم أداء الأنظمة الحالية من حيث أمن الطاقة واستدامتها، فضلًا عن الجاهزية للتحول، وهي... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T12:02+0000
2026-06-23T12:02+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مصر
أخبار المغرب اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السعودية
الجزائر
تونس
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/17/1114623374_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_94ac904b6e61798975e5b2d74ad84300.jpg
وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التحول الطاقي لهذا العام في ظل أرقام مبهرة، حيث بلغ حجم الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ونستعرض في هذا الإنفوغراف ترتيب الدول العربية التي أوردها المؤشر.
مصر
أخبار المغرب اليوم
السعودية
الجزائر
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/17/1114623374_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_c925d4bcca693948c4a5c47be01fe2ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, الجزائر, تونس, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, الجزائر, تونس, أخبار الأردن, инфографика

دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026

12:02 GMT 23.06.2026
تابعنا عبر
يتتبع مؤشر التحول الطاقي أنظمة الطاقة في 120 دولة باستخدام 44 معيارا، ويقيّم أداء الأنظمة الحالية من حيث أمن الطاقة واستدامتها، فضلًا عن الجاهزية للتحول، وهي الأسس التي تمكّن من تحقيق التقدم بمرور الوقت، يضاف إلى ذلك السياسات والبنية التحتية والتمويل والابتكار والموارد البشرية.
وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التحول الطاقي لهذا العام في ظل أرقام مبهرة، حيث بلغ حجم الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ونستعرض في هذا الإنفوغراف ترتيب الدول العربية التي أوردها المؤشر.
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала