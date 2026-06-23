https://sarabic.ae/20260623/دول-عربية-على-مؤشر-التحول-الطاقي-2026-1114623710.html
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026
سبوتنيك عربي
يتتبع مؤشر التحول الطاقي أنظمة الطاقة في 120 دولة باستخدام 44 معيارا، ويقيّم أداء الأنظمة الحالية من حيث أمن الطاقة واستدامتها، فضلًا عن الجاهزية للتحول، وهي... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T12:02+0000
2026-06-23T12:02+0000
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وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التحول الطاقي لهذا العام في ظل أرقام مبهرة، حيث بلغ حجم الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ونستعرض في هذا الإنفوغراف ترتيب الدول العربية التي أوردها المؤشر.
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انفوجرافيك, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, الجزائر, تونس, أخبار الأردن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, الجزائر, تونس, أخبار الأردن, инфографика
دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026
يتتبع مؤشر التحول الطاقي أنظمة الطاقة في 120 دولة باستخدام 44 معيارا، ويقيّم أداء الأنظمة الحالية من حيث أمن الطاقة واستدامتها، فضلًا عن الجاهزية للتحول، وهي الأسس التي تمكّن من تحقيق التقدم بمرور الوقت، يضاف إلى ذلك السياسات والبنية التحتية والتمويل والابتكار والموارد البشرية.
وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشر التحول الطاقي لهذا العام في ظل أرقام مبهرة، حيث بلغ حجم الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ونستعرض في هذا الإنفوغراف ترتيب الدول العربية التي أوردها المؤشر.