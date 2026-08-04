https://sarabic.ae/20260804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-باكشيفكا-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115755114.html

الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T11:23+0000

2026-08-04T11:23+0000

2026-08-04T11:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف".وأكدت وزارة الدفاع أن باكشيفكا تضم ​​معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.وأضاف البيان: "لقد حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 جنديا، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وثلاث محطات حرب إلكترونية".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بيلي-كولوديز-وأوستينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1115721631.html

https://sarabic.ae/20260804/استهداف-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية---الدفاع-الروسية-1115747380.html

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