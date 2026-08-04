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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260804/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-باكشيفكا-في-مقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1115755114.html
الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:23+0000
2026-08-04T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف".وأكدت وزارة الدفاع أن باكشيفكا تضم ​​معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.وأضاف البيان: "لقد حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 جنديا، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وثلاث محطات حرب إلكترونية".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بيلي-كولوديز-وأوستينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1115721631.html
https://sarabic.ae/20260804/استهداف-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية---الدفاع-الروسية-1115747380.html
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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية

11:23 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 11:43 GMT 04.08.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف، وحسنت مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف".
وأكدت وزارة الدفاع أن باكشيفكا تضم ​​معاقل مهمة للقوات المسلحة الأوكرانية مصممة لردع تقدم القوات المسلحة الروسية.

وجاء في البيان: "استهدفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148منطقة"

وأضاف البيان: "لقد حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 جنديا، ودبابة، و مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وثلاث محطات حرب إلكترونية".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 16 قنبلة موجهة"، و735 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 335 عسكريا ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
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القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
أمس, 09:17 GMT

وتابعت الدفاع الروسية: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 345 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وجاء في البيان: "حسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215عسكريا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأوضح البيان أن "وحدات من تجمع قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 210 عسكري، ومركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير محطتي حرب إلكترونية ومحطة استطلاع إلكترونية".

صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استهداف سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
05:07 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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