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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260804/استهداف-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية---الدفاع-الروسية-1115747380.html
استهداف سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
استهداف سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في مينائي نيكولاييف و يوجني وفي البحر الأسود. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T05:07+0000
2026-08-04T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال مساء يوم 3 أغسطس، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية". وتابع: "نتيجةً لضرباتٍ بأسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيّرة في مقاطعة أوديسا، استُهدفت سفينة شحن جافة كانت تُفرغ شحنة عسكرية في ميناء يوجني"وأوضح البيان أنه نتيجةً للغارات التي شُنّت القوات الروسية في مقاطعة أوديسا، "تضررت كلٌّ من: مصنع تشورنومورسك لمكونات السيارات، ومحطة ميناء كانت القوات المسلحة الأوكرانية تُجري فيها إصلاحات على المركبات العسكرية وتُخزّن الذخيرة والوقود".وبحسب البيان فإنه "أثناء عبور البحر جنوب أوديسا، أصيبت سفينتان لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان الأسلحة والمعدات العسكرية إلى موانئ أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-كانتا-تفرغان-شحنات-عسكرية-في-ميناء-نيكولاييف---وزارة-الدفاع-1115730535.html
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روسيا
روسيا

استهداف سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - الدفاع الروسية

05:07 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 05:38 GMT 04.08.2026)
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في مينائي نيكولاييف و يوجني وفي البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال مساء يوم 3 أغسطس، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نتيجة للضربات التي شنتها أسلحة أرضية عالية الدقة ومسيرات في مقاطعة أوديسا، في ميناء نيكولايف، تم استهداف سفينة شحنٍ جافةٍ تحمل شحناتٍ عسكرية".

وتابع: "نتيجةً لضرباتٍ بأسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيّرة في مقاطعة أوديسا، استُهدفت سفينة شحن جافة كانت تُفرغ شحنة عسكرية في ميناء يوجني"

وجاء في البيان: "نتيجةً للضربات، تم استُهداف سفينتين لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية، أثناء عبورهما البحر جنوب أوديسا".

وأوضح البيان أنه نتيجةً للغارات التي شُنّت القوات الروسية في مقاطعة أوديسا، "تضررت كلٌّ من: مصنع تشورنومورسك لمكونات السيارات، ومحطة ميناء كانت القوات المسلحة الأوكرانية تُجري فيها إصلاحات على المركبات العسكرية وتُخزّن الذخيرة والوقود".
وبحسب البيان فإنه "أثناء عبور البحر جنوب أوديسا، أصيبت سفينتان لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان الأسلحة والمعدات العسكرية إلى موانئ أوكرانيا".
مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف سفينتي شحن كانتا تفرغان شحنات عسكرية في ميناء نيكولاييف - وزارة الدفاع
أمس, 13:59 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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