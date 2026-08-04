https://sarabic.ae/20260804/استهداف-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية---الدفاع-الروسية-1115747380.html

استهداف سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - الدفاع الروسية

استهداف سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في مينائي نيكولاييف و يوجني وفي البحر الأسود. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T05:07+0000

2026-08-04T05:07+0000

2026-08-04T05:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال مساء يوم 3 أغسطس، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية". وتابع: "نتيجةً لضرباتٍ بأسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيّرة في مقاطعة أوديسا، استُهدفت سفينة شحن جافة كانت تُفرغ شحنة عسكرية في ميناء يوجني"وأوضح البيان أنه نتيجةً للغارات التي شُنّت القوات الروسية في مقاطعة أوديسا، "تضررت كلٌّ من: مصنع تشورنومورسك لمكونات السيارات، ومحطة ميناء كانت القوات المسلحة الأوكرانية تُجري فيها إصلاحات على المركبات العسكرية وتُخزّن الذخيرة والوقود".وبحسب البيان فإنه "أثناء عبور البحر جنوب أوديسا، أصيبت سفينتان لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان الأسلحة والمعدات العسكرية إلى موانئ أوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-سفينتي-شحن-كانتا-تفرغان-شحنات-عسكرية-في-ميناء-نيكولاييف---وزارة-الدفاع-1115730535.html

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