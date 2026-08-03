https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بيلي-كولوديز-وأوستينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1115721631.html

القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية حررت كل من بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف. 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T09:17+0000

2026-08-03T09:17+0000

2026-08-03T09:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في البيان: "أحكمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرتها على بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات نيكولايفكا، وفيروليوبوفكا، ونيكولايبولي، ونيكانوروفكا، وسلافيانسك، وياسنوغوركا، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا و21 مركبة ومدفعين ميدانيين و5 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن "الهزائم وقعت بالقرب من بلدات زيلينوي، ونوفوي بولي، ونيجينكا، وشيروكي، وتيموشيفكا، ويهوروفكا، وزارنيتسا، ونيكولسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وأوضح: "خسر العدو أكثر من 370 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".وتابع: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و651 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وأضاف: "في مقاطعة سومي، لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات أولانوفو، وستيبوفوي، وكيانيتسا".وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين آليين، ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات أنيسكينو، وإيفانوفكا، وكازاتشيا لوبان، وليبتسي، وفيليكي بروخوديووقعت الهزائم قرب بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغورسك، وتاتيانوفكا، وسيدوروفو، وماياكي، ورايغورودوك، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".ووفقا للبيان، وقعت الأضرار في مناطق بلدات زولوتوي كولوديز، وغروزسكوي، وماتياشيفو، ونوفوميكولايفكا، وأنوفكا، ودوبروبيلليا، وبيلوزيرسكوي، وفوديانسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 345 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز رادا إسرائيلية الصنع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم كبير على مقاطعة روستوف مدمرا 150 مسيرة خلال الليل- السلطات

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