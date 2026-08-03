https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بيلي-كولوديز-وأوستينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1115721631.html
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية حررت كل من بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T09:17+0000
2026-08-03T09:17+0000
2026-08-03T09:56+0000
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وجاء في البيان: "أحكمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرتها على بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات نيكولايفكا، وفيروليوبوفكا، ونيكولايبولي، ونيكانوروفكا، وسلافيانسك، وياسنوغوركا، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا و21 مركبة ومدفعين ميدانيين و5 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن "الهزائم وقعت بالقرب من بلدات زيلينوي، ونوفوي بولي، ونيجينكا، وشيروكي، وتيموشيفكا، ويهوروفكا، وزارنيتسا، ونيكولسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وأوضح: "خسر العدو أكثر من 370 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".وتابع: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و651 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وأضاف: "في مقاطعة سومي، لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات أولانوفو، وستيبوفوي، وكيانيتسا".وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين آليين، ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات أنيسكينو، وإيفانوفكا، وكازاتشيا لوبان، وليبتسي، وفيليكي بروخوديووقعت الهزائم قرب بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغورسك، وتاتيانوفكا، وسيدوروفو، وماياكي، ورايغورودوك، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".ووفقا للبيان، وقعت الأضرار في مناطق بلدات زولوتوي كولوديز، وغروزسكوي، وماتياشيفو، ونوفوميكولايفكا، وأنوفكا، ودوبروبيلليا، وبيلوزيرسكوي، وفوديانسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 345 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز رادا إسرائيلية الصنع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم كبير على مقاطعة روستوف مدمرا 150 مسيرة خلال الليل- السلطات
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
09:17 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 03.08.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية حررت كل من بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "أحكمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرتها على بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأشار البيان إلى أن "القريتين مركزين لوجستيين هامين للعدو في هذا القطاع من الجبهة في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات نيكولايفكا، وفيروليوبوفكا، ونيكولايبولي، ونيكانوروفكا، وسلافيانسك، وياسنوغوركا، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "خلال ليلة واحدة، خسر العدو ما يصل إلى 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، و4 قطع مدفعية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة"دنيبر" الروسية، من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوأندرييفكا وأوريخوف ومالوكاتيرينيفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا و21 مركبة ومدفعين ميدانيين و5 محطات حرب إلكترونية".
وأكد البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار إلى أن "الهزائم وقعت بالقرب من بلدات زيلينوي، ونوفوي بولي، ونيجينكا، وشيروكي، وتيموشيفكا، ويهوروفكا، وزارنيتسا، ونيكولسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضح: "خسر العدو أكثر من 370 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر سلاح الجو التابع لأسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".
وتابع: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و651 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، و3 قطع مدفعية، و3 محطات حرب إلكترونية، ونظام رادا إسرائيلي الصنع لمكافحة البطاريات".
وأضاف: "في مقاطعة سومي، لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات أولانوفو، وستيبوفوي، وكيانيتسا".
وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين آليين، ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات أنيسكينو، وإيفانوفكا، وكازاتشيا لوبان، وليبتسي، وفيليكي بروخودي
وقال بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع استراتيجية، وحققت انتصارات على القوات والعتاد التابعين للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".
ووقعت الهزائم قرب بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغورسك، وتاتيانوفكا، وسيدوروفو، وماياكي، ورايغورودوك، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".
وتابع البيان: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعًا وخطوطًا استراتيجية، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومعدات بفريقين ميكانيكيين، وفريق هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 فرق من الحرس الوطني".
ووفقا للبيان، وقعت الأضرار في مناطق بلدات زولوتوي كولوديز، وغروزسكوي، وماتياشيفو، ونوفوميكولايفكا، وأنوفكا، ودوبروبيلليا، وبيلوزيرسكوي، وفوديانسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 345 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز رادا إسرائيلية الصنع".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.