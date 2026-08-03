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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-بيلي-كولوديز-وأوستينوفكا-في-مقاطعة-خاركوف---وزارة-الدفاع-1115721631.html
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية حررت كل من بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T09:17+0000
2026-08-03T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "أحكمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرتها على بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات نيكولايفكا، وفيروليوبوفكا، ونيكولايبولي، ونيكانوروفكا، وسلافيانسك، وياسنوغوركا، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا و21 مركبة ومدفعين ميدانيين و5 محطات حرب إلكترونية".وأشار إلى أن "الهزائم وقعت بالقرب من بلدات زيلينوي، ونوفوي بولي، ونيجينكا، وشيروكي، وتيموشيفكا، ويهوروفكا، وزارنيتسا، ونيكولسكوي في مقاطعة زابوروجيه".وأوضح: "خسر العدو أكثر من 370 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".وتابع: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و651 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".وأضاف: "في مقاطعة سومي، لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات أولانوفو، وستيبوفوي، وكيانيتسا".وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين آليين، ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات أنيسكينو، وإيفانوفكا، وكازاتشيا لوبان، وليبتسي، وفيليكي بروخوديووقعت الهزائم قرب بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغورسك، وتاتيانوفكا، وسيدوروفو، وماياكي، ورايغورودوك، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".ووفقا للبيان، وقعت الأضرار في مناطق بلدات زولوتوي كولوديز، وغروزسكوي، وماتياشيفو، ونوفوميكولايفكا، وأنوفكا، ودوبروبيلليا، وبيلوزيرسكوي، وفوديانسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 345 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز رادا إسرائيلية الصنع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم كبير على مقاطعة روستوف مدمرا 150 مسيرة خلال الليل- السلطات
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https://sarabic.ae/20260803/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ131-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1115717016.html
https://sarabic.ae/20260802/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-مراكز-التحكم-بالمسيرات-الأوكرانية-في-خاركوف-1115712594.html
https://sarabic.ae/20260803/طائرة-روسية-مسيرة-تستهدف-شاحنة-تقل-جنودا-أوكرانيين-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1115722299.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

09:17 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 03.08.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية حررت كل من بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في البيان: "أحكمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، سيطرتها على بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف".

وأشار البيان إلى أن "القريتين مركزين لوجستيين هامين للعدو في هذا القطاع من الجبهة في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني في مناطق بلدات نيكولايفكا، وفيروليوبوفكا، ونيكولايبولي، ونيكانوروفكا، وسلافيانسك، وياسنوغوركا، وكورتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "خلال ليلة واحدة، خسر العدو ما يصل إلى 175 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و20 سيارة، و4 قطع مدفعية".
صاروخ ياخونت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
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05:06 GMT

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قال البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة"دنيبر" الروسية، من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوأندرييفكا وأوريخوف ومالوكاتيرينيفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأضاف: "تم تحييد ما يصل إلى 40 جنديًا و21 مركبة ومدفعين ميدانيين و5 محطات حرب إلكترونية".
وأكد البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للواءين هجوميين محمولين جوًا وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار إلى أن "الهزائم وقعت بالقرب من بلدات زيلينوي، ونوفوي بولي، ونيجينكا، وشيروكي، وتيموشيفكا، ويهوروفكا، وزارنيتسا، ونيكولسكوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضح: "خسر العدو أكثر من 370 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 مركبة، و3 قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
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04:51 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر سلاح الجو التابع لأسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود".
وتابع: "أسقطت قوات الدفاع الجوي 7 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق من نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و651 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و19 مركبة، و3 قطع مدفعية، و3 محطات حرب إلكترونية، ونظام رادا إسرائيلي الصنع لمكافحة البطاريات".
وأضاف: "في مقاطعة سومي، لحقت أضرار بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والمحمولة جوًا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات أولانوفو، وستيبوفوي، وكيانيتسا".
وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة لواءين آليين، ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات أنيسكينو، وإيفانوفكا، وكازاتشيا لوبان، وليبتسي، وفيليكي بروخودي
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف مراكز التحكم بالمسيرات الأوكرانية في خاركوف
أمس, 18:33 GMT

وقال بيان الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع استراتيجية، وحققت انتصارات على القوات والعتاد التابعين للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي".

ووقعت الهزائم قرب بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغورسك، وتاتيانوفكا، وسيدوروفو، وماياكي، ورايغورودوك، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف: "بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود، و3 مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، و4 قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".

وتابع البيان: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعًا وخطوطًا استراتيجية، وتمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومعدات بفريقين ميكانيكيين، وفريق هجومي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، و3 فرق من الحرس الوطني".

ووفقا للبيان، وقعت الأضرار في مناطق بلدات زولوتوي كولوديز، وغروزسكوي، وماتياشيفو، ونوفوميكولايفكا، وأنوفكا، ودوبروبيلليا، وبيلوزيرسكوي، وفوديانسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 345 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارة، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز رادا إسرائيلية الصنع".
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
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09:40 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وزارة النقل الروسية: يتم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم كبير على مقاطعة روستوف مدمرا 150 مسيرة خلال الليل- السلطات
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